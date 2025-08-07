Khai mạc chuỗi triển lãm về công nghiệp chế tạo và công nghiệp hỗ trợ

Sự kiện đánh dấu 17 năm đồng hành với ngành công nghiệp chế tạo và hơn hai thập kỷ hợp tác bền vững giữa Việt Nam và Nhật Bản trong phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Triển lãm năm nay quy tụ gần 200 thương hiệu quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Thái Lan, Đài Loan... mang tới hàng loạt công nghệ sản xuất tiên tiến, giải pháp nhà máy thông minh, AI và tự động hóa.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phát biểu khai mạc triển lãm.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương Vũ Bá Phú cho biết, những năm gần đây, ngành công nghiệp hỗ trợ của nước ta từng bước khẳng định vai trò then chốt trong chuỗi sản xuất toàn cầu, nhất là trong bối cảnh chuyển dịch chuỗi cung ứng diễn ra mạnh mẽ trong khu vực.

Tính đến tháng 6/2025, tỷ lệ nội địa hóa ngành ô tô mới đạt 20 – 25%, thấp hơn mục tiêu, song một số doanh nghiệp đã từng bước làm chủ công nghệ. Trong khi đó, ngành điện tử, đặc biệt là điện gia dụng, đã ghi nhận mức nội địa hóa cao hơn nhờ sự tham gia ngày càng sâu của các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng của các tập đoàn FDI như Samsung, LG…

Về xuất khẩu, trong 6 tháng đầu năm, nhóm sản phẩm điện tử, máy tính, linh kiện tiếp tục dẫn đầu với 38 tỷ USD. Dù vậy, ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam vẫn còn khá non trẻ, yếu kém ở một số phân ngành, đòi hỏi phải có các giải pháp đồng bộ, khả thi phát triển ngành bền vững. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành, Chính phủ đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từ hoàn thiện hành lang pháp lý, hỗ trợ tiếp cận đất đai, hỗ trợ đổi mới công nghệ, thúc đẩy liên kết doanh nghiệp trong và ngoài nước; trong đó Nhật Bản luôn được coi là đối tác chiến lược hàng đầu trong phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam, ông Phú nhấn mạnh.

Với việc hợp tác giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam từng bước nâng cao năng lực nội địa, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, ông Vũ Bá Phú nhấn mạnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm.

Bà Varaporn Dhamcharee, Tổng Giám đốc, RX Tradex Thái Lan và Việt Nam - đơn vị tổ chức triển lãm chia sẻ: Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, Việt Nam tiếp tục nổi lên là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Theo số liệu từ Cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2025, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam ước đạt 11,72 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong vòng 5 năm qua. Đặc biệt, ngành chế biến-chế tạo chiếm đến 81,6% tổng vốn với 9,56 tỷ USD, cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực này và mở ra cơ hội để các doanh nghiệp Việt chủ động nâng cao năng lực, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, cũng như tiếp cận các xu hướng công nghệ tiên tiến.

“Triển lãm năm nay được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy chuyển giao công nghệ, mở rộng mạng lưới cung ứng và hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ - sản xuất chế tạo tăng tốc hiện đại hóa. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 10.000 khách tham quan chuyên ngành đến từ hơn 30 quốc gia, hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp trọng điểm như điện-điện tử, ô tô, cơ khí chính xác, xây dựng, nhựa và hóa chất”, Varaporn Dhamcharee cho biết.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Ông Haruhiko Ozasa, Trưởng Đại diện, JETRO Hà Nội cũng nhấn mạnh: Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam không chỉ dừng lại ở chuyển giao công nghệ hay đào tạo nhân lực mà là một chiến lược chung nhằm nâng cao tính bền vững của chuỗi giá trị khu vực.

Tại VME & SIE 2025, bên cạnh quy mô trưng bày quốc tế được mở rộng cả về số lượng thương hiệu lẫn chiều sâu chuyên môn, triển lãm còn được thiết kế như một nền tăng tổng thể, tích hợp chuỗi hoạt động chuyên biệt nhằm mang lại giá trị thực tiễn cao cho cộng đồng doanh nghiệp. Từ việc trải nghiệm công nghệ mới nhất, kết nối đối tác chiến lược, đến tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại đa phương, mọi hoạt động đều hướng tới mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra các hội thảo chuyên đề, tập trung vào những vấn đề then chốt đang định hình tương lai của ngành sản xuất và chế tạo tại Việt Nam, như chuyển đổi số trong sản xuất, ứng dụng công nghệ tự động hóa và trí tuệ nhân tạo trong dây chuyền sản xuất, chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam…

Các doanh nghiệp cũng sẽ tham gia chương trình “Ngày hội kết nối ngành công nghiệp hỗ trợ - đường vào chuỗi cung ứng Nhật Bản”, do Tổ chức Thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản (Jetro) tổ chức. Chương trình gồm 6 phiên chuyên sâu, nhằm tăng cường hợp tác thực chất giữa các nhà cung ứng Việt Nam và các tập đoàn sản xuất hàng đầu Nhật Bản.

Triển lãm kép VME 2025 và SIE 2025 sẽ diễn ra đến hết ngày 8/8, tại Trung tâm Triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội. Sự kiện dự kiến đón hơn 10.000 khách chuyên ngành từ 30 quốc gia.