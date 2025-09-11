Chuyển đổi số
Quy hoạch đồng bộ các khu công nghiệp, mở cơ hội cho doanh nghiệp Việt

La Giang

La Giang

14:09 | 11/09/2025
Cuộc chạy đua toàn cầu về chuỗi cung ứng đã đặt Việt Nam vào vị trí trung tâm, thu hút làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ các tập đoàn đa quốc gia. Các doanh nghiệp này không chỉ mang đến công nghệ mà còn đặt ra yêu cầu cao về tỷ lệ nội địa hóa, tạo ra một thị trường khổng lồ ngay tại Việt Nam.
Đây là khẳng định của ông Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban chấp hành Liên chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam tại sự kiện Xúc tiến đầu tư ngành công nghiệp hỗ trợ 2025 do DTJ Industrial phối hợp với Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VASI) tổ chức ngày 10/9.

Cơ hội tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam cần tận dụng nhu cầu ngày càng tăng của các doanh nghiệp FDI trong việc tìm kiếm nhà cung cấp linh kiện, phụ tùng đạt chuẩn, cùng với chính sách ưu đãi của Nhà nước... để nâng cấp công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất và chuyên sâu vào những sản phẩm có giá trị cao. Việc mở rộng không chỉ giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng mà còn củng cố vị thế, từ đó tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đã có nền tảng vững chắc, đây là thời điểm không thể tốt hơn để mở rộng sản xuất. Đối với các doanh nghiệp sản xuất đang có nguồn lực tài chính mạnh và mong muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư, ngành công nghiệp hỗ trợ chính là hướng đi đầy tiềm năng. Việc đầu tư vào lĩnh vực này không chỉ mang lại lợi nhuận hấp dẫn mà còn giúp doanh nghiệp làm chủ chuỗi cung ứng của chính mình, giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.

Quy hoạch đồng bộ các khu công nghiệp, mở cơ hội cho doanh nghiệp Việt
Ông Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch DTJ Group phát biểu tại sự kiện.

Ông Nguyễn Quốc Khánh dẫn chứng những bài học thành công từ các quốc gia công nghiệp phát triển. Đó là Nhật Bản với mô hình “keiretsu” đã xây dựng hệ thống nhà cung cấp nhiều tầng vững chắc, từ hàng trăm nghìn SMEs sản xuất linh kiện nhỏ đến các tập đoàn lớn như Toyota, Honda, Sony. Nhờ chính sách hỗ trợ mạnh mẽ về vốn, công nghệ và đào tạo, Nhật Bản hình thành chuỗi cung ứng khép kín, giá trị gia tăng cao, giảm phụ thuộc nhập khẩu. Hàn Quốc với Samsung và Hyundai phát triển hệ thống công nghệ hỗ trợ toàn diện, tỷ lệ nội địa hóa phụ tùng ô tô trên 70%.

Tại sự kiện, GS Phan Đăng Tuất - Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam cho rằng, để đạt được kỷ nguyên tăng trưởng mới, Việt Nam cần xác định công nghiệp hỗ trợ là trụ cột của nền kinh tế quốc dân. Vì vậy, công nghiệp hỗ trợ không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ, mà còn là động lực giúp các ngành sản xuất chủ lực, từ điện tử, ô tô, dệt may, da giày đến công nghiệp nặng, có thể phát triển bền vững và nâng cao vị thế trên bản đồ công nghiệp thế giới.

Nhận diện “điểm nghẽn” của công nghiệp phụ trợ

Ông Lê Minh Sơn, Đại diện DTJ Industrial nhận định, Việt Nam có nguồn tài nguyên đa dạng; một chuỗi cung ứng công nghiệp đã hình thành ở cả ba miền; đường bờ biển dài cùng hệ thống cảng biển chiến lược; giá bất động sản công nghiệp còn rẻ; nguồn nhân lực trẻ, thích ứng nhanh với công nghệ; thị trường tiêu dùng nội địa đang tăng trưởng mạnh... Tuy nhiên, theo ông Lê Minh Sơn, “điểm nghẽn” lớn nhất, dai dẳng nhất trong chiến lược phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam chính là thị trường.

Quy hoạch đồng bộ các khu công nghiệp, mở cơ hội cho doanh nghiệp Việt
Sự kiện Xúc tiến đầu tư ngành công nghiệp hỗ trợ 2025 do DTJ Industrial phối hợp với Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VASI) tổ chức.

Ông Lê Minh Sơn phân tích, với thị trường cung ứng cho các nhà sản xuất ODM (nhà sản xuất thiết kế gốc) đang hoạt động tại Việt Nam, các doanh nghiệp trong lĩnh vực này đang chạy đua nâng tỷ lệ nội địa hóa, nhằm vượt qua rào cản thuế quan từ Hoa Kỳ - thị trường xuất khẩu hàng đầu, sống còn của nhiều ngành. Với Thị trường xuất khẩu linh kiện, phụ tùng cho các nhà máy ODM bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, các doanh nghiệp Việt cũng phải cạnh tranh trực tiếp với các nhà cung cấp nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc - quốc gia đã đạt được quy mô sản xuất khổng lồ với chất lượng và tiêu chuẩn quốc tế đã được khẳng định.

Nhưng theo ông Lê Minh Sơn, cánh cửa chưa đóng lại. Doanh nghiệp Việt có thể "mở lối đi riêng" bằng cách tập trung vào những lĩnh vực công nghiệp mới, những thị trường chưa được khai phá, nơi mà quy mô chưa áp đảo và tiêu chuẩn đang dần hình thành để cạnh tranh bằng tốc độ, sự linh hoạt và năng lực thích ứng…

Ông Lê Minh Sơn cũng chỉ ra, việc quy hoạch đồng bộ các khu công nghiệp chiến lược chính là nền móng để Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn quốc tế. Quy hoạch thông minh, hạ tầng hiện đại không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, mà quan trọng hơn, còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu thay vì chỉ dừng ở khâu gia công, lắp ráp.

