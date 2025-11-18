Mercedes-Benz GLE 400 e 4MATIC giá 4,669 tỷ đồng - mẫu SUV PHEV đầu tiên tại Việt Nam

Mercedes-Benz GLE 400 e 4MATIC là sự giao thoa đầy tinh tế giữa hình ảnh một chiếc sedan sang trọng và sự năng động của một SUV

GLE từ lâu là một trong những dòng xe SUV hạng sang bán chạy hàng đầu của Mercedes-Benz tại Mỹ và nhiều thị trường lớn, nhờ sự kết hợp trứ danh giữa sự thanh lịch kiểu E-Class và khả năng đa nhiệm của SUV.

Mercedes-Benz chọn Việt Nam là điểm dừng chân của GLE 400 e 4MATIC trong hành trình mở rộng dòng xe điện hóa toàn cầu. Phiên bản GLE 400 e 4MATIC tiếp tục khẳng định triết lý này với nền tảng vận hành PHEV thế hệ mới, mang đến một trải nghiệm SUV sang trọng nhưng thanh thoát, phù hợp cả cho khách hàng doanh nhân lẫn gia đình.

Với mẫu xe này, khách hàng có thể tận hưởng hai thế giới trong một: sự mạnh mẽ của động cơ đốt trong và sự êm ái của vận hành điện thuần túy.

Plug-in hybrid - lựa chọn thực tế cho người Việt

GLE 400 e 4MATIC xuất hiện như lời giải cho bài toán nan giải của xe xanh tại Việt Nam. Hạ tầng sạc công cộng vẫn còn thưa thớt. Thói quen người dùng chưa quen với xe thuần điện. Mẫu SUV này cho phép chạy điện hoàn toàn trong 95-114 km theo chuẩn WLTP, đủ cho nhu cầu đi lại hàng ngày trong thành phố. Hết điện thì động cơ xăng M254 2.0L vẫn đảm nhiệm việc di chuyển liên tỉnh hay những chuyến về quê dài ngày.

Bộ pin lithium-ion 25,28 kWh cần 2,75 giờ sạc đầy với sạc AC 11 kW. Thời gian này ngắn hơn nhiều so với xe thuần điện, người dùng có thể sạc qua đêm tại nhà hoặc trong lúc ăn trưa tại văn phòng. Tổng công suất 381 mã lực cùng mô-men xoắn 650 Nm chứng tỏ Mercedes-Benz vẫn giữ được chữ "hiệu năng" trong DNA dù xe đã điện hóa.

Sang trọng nhưng thiết thực

Bước vào khoang lái, hệ thống đèn viền 64 màu lan tỏa khắp cabin. Người dùng điều chỉnh sắc màu theo tâm trạng - xanh dịu khi cần tĩnh lặng, hổ phách ấm khi muốn thư giãn. Ngăn để cốc giữ nhiệt giúp cà phê luôn nóng, nước lọc luôn mát. Chi tiết nhỏ nhưng thể hiện triết lý chăm sóc khách hàng tận tâm của hãng xe Đức.

Điều hòa 4 vùng THERMOTRONIC cho phép mỗi hành khách tự điều chỉnh nhiệt độ riêng. Gói AIR BALANCE kết hợp hương thơm cao cấp và ion hóa không khí, hệ thống ENERGIZING AIR CONTROL lọc bụi mịn PM2.5. Những tính năng này trở nên cần thiết với môi trường ô nhiễm đô thị hiện nay.

Cửa sổ trời Panoramic mở rộng tầm nhìn, ánh sáng tự nhiên tràn vào cabin. Gói Acoustic Comfort với kính nhiều lớp cách âm tạo nên không gian yên tĩnh hiếm có. 7 cổng sạc USB Type-C tốc độ cao, trong đó 2 cổng 100W ở hàng ghế sau, đáp ứng nhu cầu công nghệ của khách hàng hiện đại.

Công nghệ phục vụ trải nghiệm lái

Cặp màn hình 12,3 inch tạo thành khoang lái kỹ thuật số liền mạch. MBUX thế hệ mới nhận diện giọng nói tiếng Việt qua lệnh "Hey Mercedes". Hệ thống dẫn đường MBUX Navigation Plus tích hợp công nghệ thực tế tăng cường AR, hiển thị chỉ dẫn đường đi ngay trên hình ảnh thực tế từ camera. Tính năng này giúp người lái dễ dàng xác định hướng rẽ tại những giao lộ phức tạp ở Sài Gòn hay Hà Nội.

Âm thanh Burmester 13 loa công suất 590 watt kết hợp Dolby Atmos tái tạo không gian âm thanh ba chiều. Camera 360o đi kèm tính năng "nắp ca-pô trong suốt" giúp quan sát địa hình ngay bên dưới xe, hữu ích khi di chuyển qua đường xấu hay gờ giảm tốc cao.

Hệ dẫn động 4MATIC phân phối lực kéo linh hoạt cho cả bốn bánh, tăng độ ổn định trên đường trơn trượt hay khi vào cua tốc độ cao. Gói hỗ trợ Off-Road trong MBUX mở rộng khả năng chinh phục địa hình, dù GLE vẫn thuộc dòng SUV đô thị hơn là xe off-road chuyên dụng.

Giá trị đích thực là gì?

Mercedes-Benz định giá GLE 400 e 4MATIC tại 4,669 tỷ đồng. Con số này cao hơn các phiên bản động cơ đốt trong truyền thống nhưng mang lại chi phí vận hành thấp hơn đáng kể. Chạy điện trong phố tiết kiệm xăng, giảm tần suất bảo dưỡng động cơ. Chính sách ưu đãi thuế cho xe xanh có thể khiến tổng chi phí sở hữu cân bằng hơn theo thời gian.

Số lượng xe giới hạn tại Việt Nam tạo nên tính độc quyền cho những khách hàng đầu tiên. Hiếm khi thấy hai chiếc GLE 400 e 4MATIC cùng chạy trên một con phố, khác hẳn cảnh "đụng hàng" thường thấy ở các dòng xe phổ biến. Yếu tố này thu hút phân khúc khách hàng trọng cá tính, muốn thể hiện sự khác biệt thông qua lựa chọn phương tiện.

Lưới tản nhiệt họa tiết ngôi sao ba cánh mới, cụm đèn MULTIBEAM LED sắc nét, bộ mâm AMG 20 inch phủ bóng màu xám Tremolite tạo diện mạo vừa sang trọng vừa thể thao. Nội thất da Lugano kết hợp ốp gỗ walnut open-pore mang hơi thở châu Âu tinh tế. Ghế trước có thông gió, massage, điều chỉnh điện đa hướng phục vụ những hành trình dài.

Tín hiệu cho tương lai

Việc Mercedes-Benz mang GLE 400 e 4MATIC vào Việt Nam cho thấy chiến lược dài hạn của hãng. Thị trường đang chuyển dần sang xe điện hóa, những thương hiệu sang muốn giữ vị thế phải có sản phẩm phù hợp sẵn sàng. GLE 400 e 4MATIC đóng vai trò "người mở đường", thử nghiệm phản ứng của khách hàng Việt Nam với công nghệ plug-in hybrid.

Thương hiệu Đức có hàng loạt mẫu plug-in hybrid đang bán tốt ở các thị trường phát triển - từ C-Class đến S-Class, từ GLC đến GLE. Việt Nam có thể sớm đón những cái tên này khi GLE 400 e 4MATIC tạo được tiếng vang.

Hệ sinh thái sạc điện tại Việt Nam vẫn đang xây dựng. Các tòa nhà văn phòng, chung cư cao cấp từng bước lắp đặt trạm sạc. Nhà hàng, trung tâm thương mại bắt đầu cung cấp dịch vụ sạc miễn phí thu hút khách hàng. GLE 400 e 4MATIC xuất hiện đúng thời điểm hạ tầng bắt đầu sẵn sàng, chưa quá sớm để người dùng lúng túng, chưa quá muộn để mất đi lợi thế tiên phong.

Khách hàng quan tâm đến mẫu SUV này có thể tìm hiểu thêm tại các đại lý Mercedes-Benz toàn quốc