Xpeng và hành trình toàn cầu hóa

Công ty xe điện Xpeng đã phát triển từ một công ty sản xuất xe điện địa phương thành một công ty toàn cầu.

Khi bước vào trụ sở mới của Xpeng tại Quảng Châu, điều gây ấn tượng đầu tiên không phải là kiến trúc hoành tráng mà là “tư duy toàn cầu” thấm đẫm trong từng chi tiết. Từ bản dịch tiếng Anh chính xác trên bảng chỉ dẫn đến các bài thuyết trình mạch lạc, tất cả đều cho thấy nỗ lực của một doanh nghiệp đang muốn bước ra khỏi biên giới quốc gia.

Những nhà lãnh đạo phụ trách mảng xe tự hành, robot và xe bay của Xpeng trình bày suốt 40 phút mà không cần phiên dịch. Trong buổi gặp gỡ các phóng viên, Giám đốc điều hành He Xiaopeng khẳng định mục tiêu táo bạo rằng trong vòng 10 năm, một nửa doanh số của Xpeng sẽ đến từ các thị trường quốc tế.

Áp lực trong nước tạo động lực ra biển lớn

Sau 12 tháng liên tiếp đạt hơn 30.000 xe giao mỗi tháng, Xpeng đã xuất khẩu 29.000 xe trong ba quý đầu năm nay, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Con số này tuy chưa lớn nhưng thể hiện bước tiến đáng kể trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt tại thị trường nội địa.

Theo báo cáo của McKinsey, vào năm 2021, doanh thu từ thị trường nước ngoài chỉ chiếm 8% trong tổng doanh thu của 50 công ty lớn nhất Trung Quốc. Trong khi đó, các tập đoàn hàng đầu của Hoa Kỳ có đến 31% doanh thu đến từ bên ngoài. Ông Joe Ngai, Chủ tịch McKinsey khu vực Trung Quốc, cho biết chưa bao giờ các công ty Trung Quốc lại tích cực mở rộng ra nước ngoài đến như vậy, bởi biên lợi nhuận trong nước đã bị thu hẹp đến mức tối đa.

Năm 2022, Xpeng gặp nhiều khó khăn. Doanh số sụt giảm, công nghệ xe tự hành chậm được cấp phép triển khai đại trà và mất một số nhân sự chủ chốt sang các tập đoàn công nghệ khác. Tuy nhiên, bước ngoặt đến khi bà Fengying Wang, cựu lãnh đạo của Great Wall Motor, được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch điều hành.

Dưới sự dẫn dắt của bà Wang, Xpeng cho ra mắt dòng xe Mona M03 với giá phù hợp hơn, hướng đến nhóm khách hàng phổ thông. Sản phẩm này đã giúp công ty phục hồi mạnh mẽ. Sự thay đổi không chỉ đến từ công nghệ mà còn ở triết lý thương hiệu. Xpeng bắt đầu định nghĩa lại hình ảnh của mình, từ một hãng xe công nghệ tiên phong trở thành thương hiệu thân thiện và gần gũi với người tiêu dùng toàn cầu.

Tháng 7 năm 2023, Xpeng ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Volkswagen và nhận khoản đầu tư 700 triệu đô la Mỹ từ hãng xe Đức. Hai bên sau đó mở rộng hợp tác sang phát triển công nghệ và nền tảng xe điện.

Theo ông George Chen, đối tác tại The Asia Group, thỏa thuận này mang lại lợi ích lâu dài cho Xpeng. Ông cho rằng ba đến bốn thập kỷ trước, các nhà sản xuất ô tô châu Âu và Mỹ từng sang Trung Quốc để học hỏi và phát triển. Giờ đây, các doanh nghiệp Trung Quốc đang đảo ngược tiến trình đó bằng việc xuất khẩu công nghệ ra thế giới.

Sản xuất tại châu Âu đánh dấu bước chuyển mới

Tháng 8 vừa qua, Xpeng khai trương nhà máy đầu tiên tại châu Âu ở thành phố Graz của Áo. Nhà máy này được vận hành hợp tác cùng Magna, một công ty phụ tùng ô tô hàng đầu của Canada. Dự kiến cơ sở này sẽ xuất xưởng hàng chục nghìn xe mỗi năm bắt đầu từ năm 2026, đánh dấu bước chuyển từ xuất khẩu sang sản xuất tại chỗ.

Ông Brian Gu, đồng Chủ tịch Xpeng và là cựu giám đốc điều hành của JPMorgan, cho biết đây là nền tảng cho chiến lược toàn cầu hóa dài hạn của công ty. Mục tiêu của Xpeng không chỉ là bán xe mà còn là xây dựng thương hiệu thực sự hiểu và phục vụ nhu cầu của từng thị trường.

Trong nửa đầu năm 2025, Xpeng đã trở thành hãng xe năng lượng mới bán chạy nhất của Trung Quốc tại Na Uy, Pháp, Singapore và Israel. Kết quả kinh doanh quý sắp tới sẽ cho thấy liệu Xpeng có đang tiến gần hơn đến mục tiêu đạt một nửa doanh số từ thị trường quốc tế mà Giám đốc điều hành He Xiaopeng đã đặt ra hay không.

Ông Joe Ngai của McKinsey nhận định rằng trong vòng 5 năm tới, sự hiện diện của các doanh nghiệp Trung Quốc tại nước ngoài sẽ trở thành một phần quan trọng của bức tranh kinh doanh toàn cầu, và Xpeng chính là hình mẫu tiên phong cho xu hướng đó.