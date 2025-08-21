Thuế mới của Trump đe dọa đẩy giá hàng loạt sản phẩm tăng cao, gây áp lực lạm phát

Chính quyền Trump thông báo rằng mức thuế 50% hiện đang có hiệu lực đối với hơn 400 loại sản phẩm bổ sung có chứa nhôm hoặc thép. Ảnh: Reuters.

Nhà Trắng khẳng định mục tiêu "ngăn chặn lách luật" và bảo vệ ngành thép-nhôm trong nước, song các chuyên gia lo ngại chính sách này sẽ méo mó chuỗi cung ứng toàn cầu.

Danh sách mới không được công bố theo tên sản phẩm dễ hiểu, mà chỉ thể hiện qua các mã hải quan dài 10 chữ số. Điều này khiến công chúng khó nắm rõ toàn bộ phạm vi áp dụng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia logistics, bất kỳ mặt hàng nào “có ánh kim loại” từ phụ tùng ô tô, hóa chất, nhựa cho đến đồ nội thất, đều có nguy cơ nằm trong diện chịu thuế.

Một ví dụ điển hình: bình chữa cháy, được liệt kê khô khan dưới mã “8424.10.0000”, nay chính thức nằm trong danh sách bị đánh thuế. Việc này biến cả những công cụ phòng cháy cơ bản thành minh chứng cho độ rộng của chính sách thương mại mới.

Tác động lan tỏa tới nền kinh tế

Theo ước tính của Jason Miller, giáo sư quản lý chuỗi cung ứng tại Đại học Bang Michigan, giá trị hàng hóa nhập khẩu chịu ảnh hưởng từ thuế thép và nhôm nay đã tăng vọt lên khoảng 320 tỷ USD, so với mức 190 tỷ USD trước đây. Con số này không chỉ phản ánh phạm vi mở rộng, mà còn báo trước áp lực chi phí mới cho cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng Mỹ.

Trong bối cảnh lạm phát vẫn chưa thực sự hạ nhiệt, các mức thuế mới nhiều khả năng sẽ được chuyển hóa thành giá bán cao hơn cho hàng loạt sản phẩm: từ vật liệu xây dựng, máy móc công nghiệp, đến các mặt hàng tiêu dùng.

Theo Thứ trưởng Bộ Thương mại Jeffrey Kessler, mục tiêu của động thái này là “ngăn chặn các con đường lách luật” và củng cố sự phục hồi của ngành thép, nhôm trong nước. Đây là bước đi nằm trong xu hướng nhất quán của Trump: sử dụng thuế quan như công cụ chủ lực để định hình thương mại toàn cầu.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, việc mở rộng thuế thép và nhôm có thể làm méo mó chuỗi cung ứng, khiến doanh nghiệp Mỹ vừa phải đối mặt chi phí nguyên liệu cao hơn, vừa phải chịu phản ứng từ các đối tác thương mại quốc tế. Một số ngành – đặc biệt là sản xuất ô tô, máy móc và hóa chất – sẽ chịu tác động trực tiếp và mạnh mẽ.

Dù Nhà Trắng khẳng định việc áp thuế bổ sung “không phải là điều bất ngờ” vì đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước, động thái lần này cho thấy Trump tiếp tục dùng thuế quan như công cụ chính trị, như khẳng định hình ảnh “bảo hộ công nghiệp Mỹ”, đồng thời gây sức ép buộc các đối tác phải nhượng bộ trong đàm phán thương mại.

Trong khi các doanh nghiệp đang gấp rút rà soát danh mục hàng nhập khẩu để tính toán lại chi phí, bức tranh lớn hơn đang dần hiện ra: chính sách thuế của Trump không chỉ nhằm vào thép và nhôm, mà đang trở thành một chiến lược bao trùm, tái vẽ lại cấu trúc thương mại toàn cầu.