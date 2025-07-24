Tổng thống Trump công bố thỏa thuận Mỹ - Nhật: Số liệu bị sửa tay gây tranh cãi

Theo một bức ảnh được Dan Scavino, phó chánh văn phòng Nhà Trắng, đăng trên X, một tấm thẻ trên bàn làm việc của ông ghi lại thông tin chi tiết về thỏa thuận cho thấy có sự khác biệt và chỉnh sửa vào phút chót. Ảnh: Nguồn Nhà Trắng.

Bảng số liệu bị chỉnh tay: Từ 400 lên 500... rồi thành 550 tỷ USD

Tối 23/7, Tổng thống Donald Trump thông báo trên nền tảng Truth Social rằng ông đã đạt được một thỏa thuận thương mại “chưa từng có” với Nhật Bản, bao gồm:

Mức thuế quan 15% với hàng hóa từ Nhật Bản và khoản đầu tư trị giá 550 tỷ USD từ Nhật Bản vào Mỹ. Trong đó, 90% lợi nhuận từ đầu tư thuộc về Mỹ.

Tuy nhiên, một bức ảnh do Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Dan Scavino đăng trên mạng xã hội X đã tiết lộ bảng thông tin đặt trên bàn làm việc của Tổng thống, được cho là dùng trong cuộc họp với phái đoàn Nhật Bản, có những chỉnh sửa thủ công gây tranh cãi:

Mức thuế ghi trên thẻ là 10%, bên cạnh mức 15% áp dụng riêng cho ô tô, dược phẩm và bán dẫn.

Dòng chữ “$400B” đã bị gạch bỏ, thay bằng “500” viết tay, cho thấy khoản đầu tư ban đầu được ấn định là 400 tỷ USD, sau đó nâng lên 500 tỷ USD.

Tuy nhiên, trên Truth Social, ông Trump lại công bố con số 550 tỷ USD, cao hơn 50 tỷ so với cả bản điều chỉnh tay.

Trump: “Mỹ sẽ nhận 90% lợi nhuận, chưa từng có điều gì như vậy”

“Theo chỉ đạo của tôi, Nhật Bản sẽ đầu tư 550 tỷ đô la vào Mỹ, và chúng ta sẽ nhận được 90% lợi nhuận”, Trump tuyên bố đầy tự tin. “Thỏa thuận này sẽ tạo ra hàng trăm nghìn việc làm và chưa từng có điều gì giống như vậy.”

Tuy nhiên, Nhà Trắng đã từ chối bình luận về sự chênh lệch giữa các con số và các chỉnh sửa trên bảng thông tin. Hiện vẫn chưa rõ liệu các thay đổi đến từ lỗi đánh máy, đàm phán phút chót hay do Tổng thống tự điều chỉnh.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg sáng 24/7, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick khẳng định: “Tôi đã tạo ra một tấm bảng lớn và đặt nó ở đó”, nhưng không giải thích về các chỉnh sửa. Ông nhấn mạnh: “Donald Trump là người trực tiếp ngồi đàm phán thỏa thuận.”

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng xác nhận mức thuế 15% áp dụng với ô tô Nhật Bản, cho biết Tokyo đã cung cấp cơ chế tài chính sáng tạo, bao gồm bảo lãnh tín dụng và tài trợ cho các dự án Mỹ, để đổi lại mức thuế “ưu đãi”.

Phố Wall bối rối, Tokyo dè chừng

Tại Phố Wall, nhiều chuyên gia tỏ ra hoang mang trước thông tin thiếu nhất quán. Andy Laperriere, Trưởng bộ phận nghiên cứu chính sách Mỹ tại Piper Sandler, cảnh báo trong một ghi chú gửi khách hàng:

“Các nhà lãnh đạo Nhật Bản mô tả cam kết đầu tư này là mức trần, bao gồm cả bảo lãnh vay vốn, và họ tin rằng đang bị ép buộc. Nhật Bản gần như chắc chắn sẽ không thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào không mang lại lợi ích kinh tế thực sự.”

Điều này đặt ra câu hỏi về tính khả thi và tác động lâu dài của thỏa thuận nếu Tokyo không mặn mà.

Sự kiện lần này làm dấy lên tranh cãi về phong cách đàm phán đặc trưng của ông Trump: táo bạo, trực tiếp, không theo khuôn mẫu truyền thống. Với việc sửa tay con số trên bảng thông tin và công bố số liệu cao hơn thực tế, nhiều người đặt câu hỏi liệu đây có phải là một chiêu mặc cả chiến thuật, hay đơn giản là thiếu chuẩn mực thông tin từ Nhà Trắng.

Dù thế nào, thỏa thuận với Nhật Bản và nếu được hiện thực hóa, vẫn có thể trở thành một cột mốc đáng kể trong chiến lược tái thiết thương mại quốc tế của chính quyền Trump, trong bối cảnh cuộc bầu cử Mỹ đang đến gần.