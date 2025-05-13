Trung Quốc coi thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ là chiến thắng lớn cho Bắc Kinh

Sau hai ngày đàm phán với các quan chức Hoa Kỳ, Trung Quốc đã thuyết phục chính quyền Trump bãi bỏ mức thuế quan 145% vốn đã làm đình trệ gần như toàn bộ hoạt động thương mại song phương.

Trung Quốc tự hào với chiến lược đàm phán

Một tài khoản mạng xã hội liên kết với Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) tuyên bố: "Các biện pháp đối phó kiên quyết và lập trường kiên định của Trung Quốc đã phát huy hiệu quả." Thông điệp này phản ánh sự tự tin của Bắc Kinh rằng cách tiếp cận mạnh mẽ của họ đã giúp đạt được thỏa thuận với chính quyền Mỹ mà không phải nhượng bộ nhiều.

Các nhà đàm phán Trung Quốc được ca ngợi vì đã thuyết phục được chính quyền Tổng thống Donald Trump giảm phần lớn mức thuế nhập khẩu từ 145% xuống còn 30%. Đổi lại, Trung Quốc cũng đồng ý hủy bỏ phần lớn các mức thuế trả đũa áp dụng với hàng hóa Mỹ.

Trên mạng xã hội Weibo, hashtag #USChinaSuspending24%TariffsWithin90Days đã thu hút 420 triệu lượt xem. Nhiều người dùng bày tỏ sự phấn khích với kết quả đạt được. "Tổ tiên của chúng ta đã không khuất phục, tại sao chúng ta phải từ bỏ những gì mình đang có?" - một người dùng viết và nhận hàng nghìn lượt thích.

Bắc Kinh khẳng định vai trò đối tác thương mại có trách nhiệm

Không chỉ hướng đến công chúng trong nước, Trung Quốc còn sử dụng thỏa thuận này để chứng minh với thế giới rằng họ là một đối tác thương mại có trách nhiệm. Các quan chức Bắc Kinh cam kết sẽ hợp tác với Hoa Kỳ thiết lập "cơ chế tham vấn" mới nhằm duy trì đối thoại về thương mại và các vấn đề kinh tế khác.

Dù vậy, chiến lược đàm phán của Trung Quốc từng gây thất vọng cho nhiều đối tác quốc tế. Các doanh nghiệp nước ngoài thường phàn nàn về tình trạng "mệt mỏi khi hứa hẹn" của Bắc Kinh, nơi các cam kết hợp tác đôi khi không được thực hiện một cách đầy đủ.

Mặc dù thỏa thuận này được ca ngợi tại Trung Quốc, nhưng các chuyên gia phân tích cảnh báo rằng tình hình thương mại giữa hai nước vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các thỏa thuận thương mại như thế này có thể dễ dàng bị phá vỡ nếu một bên cảm thấy bị thiệt hại.

Thỏa thuận thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là một bước tiến quan trọng, nhưng liệu nó có thực sự bền vững hay không vẫn là một câu hỏi lớn. Đối với Bắc Kinh, đây là minh chứng cho sức mạnh đàm phán của họ, nhưng với Washington, đây chỉ là một bước đi nhằm ổn định quan hệ song phương trong ngắn hạn.