Xuất khẩu Trung Quốc tăng mạnh nhờ Đông Nam Á, bất chấp căng thẳng thương mại với Mỹ

Theo dữ liệu do cơ quan hải quan Trung Quốc công bố mới đây, xuất khẩu đã tăng 8,1% vào tháng trước tính theo đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa ước tính tăng 1,9% của cuộc thăm dò của Reuters. Ảnh: Getty.

Xuất khẩu tăng vượt kỳ vọng - Thị trường Đông Nam Á trở thành điểm đến chính

Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 4 đã tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa dự báo 1,9% của các nhà kinh tế . Mức tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các nước Đông Nam Á, nơi các doanh nghiệp Trung Quốc đã nhanh chóng mở rộng thị trường để bù đắp cho sự sụt giảm từ Mỹ.

Xuất khẩu của Trung Quốc sang Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã tăng 20,8% trong tháng 4, tăng tốc từ mức 11,6% của tháng 3. Đặc biệt, xuất khẩu sang Indonesia và Thái Lan tăng lần lượt 37% và 28%, trong khi Việt Nam và Malaysia vẫn là những đối tác thương mại quan trọng .

Sự sụt giảm trong thương mại với Mỹ

Trái ngược với sự tăng trưởng ở Đông Nam Á, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ đã giảm hơn 21% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm trước, do ảnh hưởng của mức thuế quan 145% do Tổng thống Donald Trump áp đặt. Nhập khẩu từ Mỹ cũng giảm gần 14%, phản ánh sự căng thẳng trong quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Để đối phó với các mức thuế cao từ Mỹ, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã chuyển hướng sản xuất sang các nước như Việt Nam, nhằm tránh bị ảnh hưởng trực tiếp từ các biện pháp thuế quan. Đồng thời, chính phủ Trung Quốc đã triển khai các biện pháp kích thích kinh tế, bao gồm cắt giảm lãi suất và bơm thanh khoản, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu và duy trì mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 5% cho năm 2025 .

Mặc dù xuất khẩu tổng thể của Trung Quốc vẫn tăng trưởng, nhưng các nhà kinh tế cảnh báo rằng xu hướng này có thể không bền vững nếu căng thẳng thương mại với Mỹ tiếp tục kéo dài. Dự kiến, các cuộc đàm phán thương mại cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ vào cuối tuần này, với hy vọng tìm ra giải pháp giảm bớt căng thẳng và tránh một cuộc chiến thương mại toàn diện .

Trong khi đó, Trung Quốc đang nỗ lực đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và thúc đẩy tiêu dùng nội địa để giảm sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ, đồng thời đối phó với nguy cơ giảm phát và suy giảm sản xuất trong nước.