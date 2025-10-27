Nikkei 225 lần đầu vượt mốc 50.000 điểm trước cuộc gặp giữa Takaichi và Trump

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng hơn 2%, vượt mốc 50.000 lần đầu tiên trong khi Topix tăng 1,61%.

Theo dữ liệu giao dịch, Nikkei 225 tăng hơn 2%, trong khi Topix tăng 1,61%, phản ánh niềm tin rằng Tokyo có thể bước vào giai đoạn phục hồi kinh tế mạnh mẽ hơn. Trong một lưu ý, Crédit Agricole CIB nhận định bà Takaichi sẽ thúc đẩy “mở rộng nhu cầu trong nước thông qua các biện pháp kích thích kinh tế mới”, giúp Nhật Bản thoát khỏi tình trạng giảm phát kéo dài và thu hẹp thâm hụt thương mại với Hoa Kỳ.

Đà tăng không chỉ giới hạn ở Tokyo. Kospi của Hàn Quốc cũng tăng 2,1%, lần đầu tiên vượt ngưỡng 4.000 điểm, trong khi Kosdaq tăng 1,45%. Hang Seng (Hồng Kông) tăng 1,15% và CSI 300 (Trung Quốc đại lục) tăng 0,83%. S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,54%, cho thấy sắc xanh lan tỏa khắp khu vực.

Một điểm nhấn khác đến từ cổ phiếu Hybe – công ty quản lý nhóm nhạc toàn cầu BTS – tăng gần 10% sau khi Bloomberg tiết lộ kế hoạch lưu diễn 65 thành phố toàn cầu, một nửa trong số đó tại Bắc Mỹ.

Giới đầu tư cũng đón nhận thông tin tích cực từ Washington. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết đề xuất áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc “về cơ bản đã bị loại bỏ”. Thay vào đó, Bắc Kinh dự kiến sẽ mua thêm đậu nành Mỹ và nới lỏng hạn chế xuất khẩu đất hiếm, trong khi Washington vẫn duy trì kiểm soát công nghệ chiến lược.

Trước đó, Phố Wall đã kết thúc tuần giao dịch bằng loạt kỷ lục mới nhờ dữ liệu lạm phát hạ nhiệt. Dow Jones tăng 472 điểm lên 47.207 điểm, lần đầu vượt ngưỡng 47.000. S&P 500 và Nasdaq cũng lập đỉnh mới, lần lượt ở 6.791 và 23.204 điểm, nhờ kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất và kết quả kinh doanh tích cực của nhóm “Big Tech”.

Với tâm lý lạc quan lan rộng, các chuyên gia dự báo Nikkei có thể còn dư địa tăng thêm nếu cuộc gặp Takaichi – Trump đạt được nhất trí về thương mại và đầu tư, mở ra giai đoạn hợp tác kinh tế Mỹ - Nhật sâu rộng hơn.