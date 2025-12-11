Ra mắt Chuỗi giải ParaNatuh Pickleball chủ đề ‘Thể thao hòa nhập’

Chương trình diễn ra đúng vào Ngày Nhân quyền Thế giới, mang thông điệp cổ vũ bình đẳng, tôn trọng và khuyến khích người khuyết tật hòa nhập cộng đồng qua thể thao.

Ông Trần Đức Thọ, Tổng Thư ký Ủy Ban Paralympic Việt Nam.

Tại sự kiện, hai đơn vị đồng thời công bố hợp tác chiến lược dài hạn, hướng tới xây dựng hệ sinh thái ParaNatuh Pickleball tại Việt Nam.

Theo đó, đôi bên cùng cam kết triển khai các định hướng chiến lược trọng tâm bao gồm 5 nội dung là xây dựng và phát triển môn Para Pickleball, đào tạo lực lượng huấn luyện viên, vận động viên Para, trọng tài và xây dựng bộ giáo trình kỹ thuật nhằm phân loại, đánh giá vận động viên Para phổ cập toàn quốc.

Cùng với đó là tổ chức định kỳ chuỗi giải ParaNatuh Pickleball; cung cấp miễn phí ứng dụng Natuh App để chuẩn hóa dữ liệu, hỗ trợ giảng dạy, đánh giá kỹ thuật và tìm kiếm sân cho vận động viên, kết nối cộng đồng cũng như lưu giữ video và hình ảnh của vận động viên trong suốt quá trình học tập và thi đấu giúp vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài có sở sở đánh giá và hỗ trợ phát triển cá nhân hoá từng vận động viên; đồng hành truyền thông nhằm lan tỏa tinh thần Paralympic ra cộng đồng Việt Nam và thế giới qua mạng lưới Paralympic quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu Tư Natuh.

Ông Trần Đức Thọ, Tổng Thư ký Ủy Ban Paralympic Việt Nam khẳng định: "Giải đấu là bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu hòa nhập, kết nối hơn 7 triệu người khuyết tật Việt Nam với phong trào thể thao quốc tế. Chúng tôi muốn chứng minh rằng, người khuyết tật chính là hình mẫu tiêu biểu cho cộng đồng về sự can đảm, quyết tâm, truyền cảm hứng và bình đẳng”.

Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu Tư Natuh chia sẻ: “Khi báo chí kể lại những câu chuyện nghị lực. Khi doanh nghiệp chung tay bằng trách nhiệm. Khi nghệ sĩ lan toả bằng trái tim nhiệt huyết. Khi cộng đồng đứng cạnh nhau tôn trọng. Thể thao hoà nhập sẽ trở thành cây cầu đưa hình ảnh Việt Nam can đảm, quyết tâm, truyền cảm hứng và bình đẳng ra thế giới qua mạng lưới Paralympic quốc gia”.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Bà cũng nói thêm rằng giải đấu sẽ gửi đi thông điệp: “Khi chúng ta cùng đồng lòng, khó khăn chỉ là tạm thời”, bởi cộng đồng người khuyết tật không phải những nhân vật để thương hại mà là biểu tượng vượt lên nghịch cảnh, là nguồn năng lượng truyền cảm hứng mạnh nhất trong truyền thông nhân văn, là đại diện cho sức mạnh tinh thần đoàn kết của Việt Nam trước thế giới.