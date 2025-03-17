Giải đấu Pickleball Ellicam Cup 2025 chính thức khởi tranh

Hiện nay, Pickleball đang ngày càng thu hút đông đảo người chơi ở nhiều độ tuổi và giới tính khác nhau. Nhận thấy sự phát triển mạnh mẽ của bộ môn này tại Việt Nam, OF.FB, ICAR và Heyner Germany quyết định tổ chức Pickleball Ellicam Cup 2025 nhằm tạo ra một sân chơi chất lượng, chuyên nghiệp đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào Pickleball trong nước nói chung và cộng đồng yêu xe nói riêng.

Lấy cảm hứng từ sự bền bỉ của dòng sản phẩm camera hành trình Ellicam mới nhất của ICAR, giải đấu mong muốn truyền tải thông điệp thể thao mạnh mẽ, hứng khởi: Bền bỉ để chiến thắng, Bền bỉ để về đích, Bền bỉ để thành công.

Đôi Nam hạng A giành ngôi vô địch

Giải đấu sẽ diễn ra trong hai ngày 15-16/3 tại sân Pickleball Game On, 387A Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Hà Nội với các hoạt động sôi động. Ngày 15/3, các vận động viên đã có dịp tham gia Workshop giao lưu cùng chuyên gia Pickleball - quốc tế Peter Caetano, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật thi đấu. Ngày 16/3, giải đấu Pickleball Ellicam Cup 2025 chính thức được khởi tranh với sự tham gia của 108 vận động viên bán chuyên và nghiệp dư tranh tài tại ba hạng mục thi đấu: Đôi Nam hạng A dành cho những tay vợt trình độ cao, Đôi Nam hạng B dành cho các tay vợt trung cấp, và Đôi Nam - Nữ nhằm tạo sự đa dạng và kết nối giữa các vận động viên.

Kết quả chung cuộc, ở hạng mục Đôi Nam hạng A, ngôi vô địch thuộc về cặp Võ Mạnh Hùng – Lâm Văn Khôi; giải Nhì là cặp Phạm Cường – Hoàng Hải; giải Ba thuộc về Phạm Văn Sơn – Nguyễn Tuấn Anh. Ở hạng mục Đôi Nam hạng B, cặp Nguyễn Duy Hiếu – Trần Ngọc Ninh giành giải Nhất; Phạm Văn An – Lê Như Hiếu đoạt giải Nhì; giải Ba thuộc về Nguyễn Danh Hiển – Văn Bá Hội. Hạng mục Đôi Nam – Nữ, cặp Đặng Hồng Sơn – Ngô Minh Nguyệt giành chức vô địch; giải Nhì là Bùi Mạnh Hiếu – Đoàn Mỹ Linh; giải Ba thuộc về Nguyễn Duy Hiếu – Hoàng Trần Xuân Huyền.

Ngôi vô địch hạng mục Đôi Nam - Nữ

Góp mặt trong Pickleball Ellicam Cup 2025 có nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới yêu xe và công nghệ như ông Lê Hùng - Founder Autodaily, ông Tùng Anh - Founder Trắng Auto và bà Diễm Hằng - Founder cộng đồng OF.FB, những người không chỉ tham gia cổ vũ mà còn trực tiếp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cùng các vận động viên và khán giả.

Bên cạnh đó, Pickleball Ellicam Cup 2025 còn có sự đồng hành, bảo trợ truyền thông của các đơn vị có tiếng trong lĩnh vực xe và công nghệ như OF.FB, Autodaily, Trắng Auto… cùng sự tài trợ của các thương hiệu lớn như Global, MTS Audio, Dsmart, NAS, MobiFone, Game On, Fujiwa, Facolos, Anbucid Power, Zuto, Thitek...

Ngoài 15 hạng mục giải thưởng với tổng trị giá lên tới 200 triệu đồng bao gồm tiền mặt, cúp, huy chương danh giá và quà tặng, những tay vợt xuất sắc giành chiến thắng còn nhận được những phần thưởng xứng đáng từ Ban Tổ chức - tiêu biểu là Camera hành trình Ellicam thế hệ mới của nhà sản xuất ICAR Việt Nam.

Pickleball Ellicam Cup 2025 hứa hẹn sẽ là một giải đấu thể thao hấp dẫn nơi các vận động viên có cơ hội giao lưu, học hỏi, thể hiện tài năng, thử sức trong môi trường thi đấu bán chuyên nghiệp

Với sự đồng hành của camera hành trình Ellicam – sản phẩm chủ lực của ICAR Việt Nam, toàn bộ giải đấu sẽ được tổ chức nghiêm túc, cập nhật thông tin đầy đủ, minh bạch trên mọi nền tảng của ICAR Việt Nam và các đơn vị bảo trợ truyền thông của giải đấu.

