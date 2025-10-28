Vòng loại trực tiếp CKTG Liên Minh huyền thoại 2025 chính thức khởi tranh

Các nhánh đấu tại Vòng loại Trực tiếp CKTG 2025.

Sau gần ba tuần tranh tài đầy kịch tính tại giai đoạn Thụy Sĩ (Swiss Stage), Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2025 chính thức bước vào vòng loại trực tiếp từ ngày 28/10/2025, đánh dấu giai đoạn quyết định của giải đấu Esports lớn nhất hành tinh.

Tám đội xuất sắc nhất tham dự vòng loại trực tiếp bao gồm KT Rolster, Hanwha Life Esports, Gen.G, T1, Anyone’s Legend, Top Esports, G2 Esports, CTBC Flying Oyster.

Sự chú ý của người hâm mộ đổ dồn vào những “đội mạnh” quen thuộc như T1 (Hàn Quốc), Gen.G, Bilibili Gaming (Trung Quốc), G2 Esports (châu Âu) hay Team Liquid (Bắc Mỹ) – những cái tên đã thể hiện phong độ ấn tượng ở giai đoạn trước.

Tâm điểm của vòng tứ kết dự kiến là cuộc chạm trán giữa đại diện LCK và LPL, hai khu vực được xem là thế lực thống trị Liên Minh Huyền Thoại trong suốt thập kỷ qua. Trong khi đó, T1 gặp đối thủ cứng cựa là AL. Lời hứa hẹn gặp nhau giữa CFO và KT từ đầu mùa cuối cùng đã thành hiện thực. Các cặp đấu ở Tứ Kết hiện tại được đánh giá là khó đoán và tiềm ẩn nhiều bất ngờ.

Ngay trước khi vòng loại trực tiếp khởi tranh, các tuyển thủ đã có những nhận định nhằm làm nóng không khí.

Thành viên Gumayusi của T1 trong một cuộc phỏng vấn đã khẳng định: “Thành thật mà nói, được trở thành một phần trong lịch sử, người tạo nên kỳ tích, chắc chắn là một niềm vinh dự lớn. Nhưng hiện tại chúng tôi không quá quan tâm đến chuyện ba lần liên tiếp vô địch. Toàn đội chỉ đang cố gắng tập trung vào từng trận đấu, xem đây như một kỳ CKTG bình thường”.

Thành viên T1 chia sẻ về khả năng vô địch lần thứ 3 của đội

Cựu vương Doinb (nhà vô địch CKTG 2019 cùng FPX) trong một buổi phỏng vấn đã mạnh dạn đưa ra dự đoán: “Tôi nghĩ đội nào thắng trận này (Gen.G vs HLE) sẽ là nhà vô địch thế giới năm nay. Đây là hai đội mạnh nhất hiện tại, không chỉ về kỹ năng mà cả cách chuẩn bị chiến thuật.”

Các trận tứ kết sẽ diễn ra liên tiếp từ ngày 28 đến 31/10, sau đó là bán kết vào đầu tháng 11 và chung kết ngày 9/11. Mỗi trận đều mang tính sống còn, nơi chỉ những đội bản lĩnh nhất mới có thể tiến bước.

Lịch thi đấu Vòng loại trực tiếp CKTG:

Lịch thi đấu Vòng Knockout CKTG 2025 Ngày Giờ Đội 1 Tỷ số Đội 2 Ghi chú 28/10 14:00 HLE GEN 29/10 14:00 KT CFO 30/10 14:00 G2 TES 31/10 14:00 AL T1 1/11 14:00 Bán kết 1 2/11 14:00 Bán kết 2 9/11 14:00 Chung kết

Với những trận đấu nảy lửa và kịch bản khó lường phía trước, Worlds 2025 hứa hẹn sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của mình như một trong những sự kiện thể thao điện tử đáng mong chờ nhất thế giới.