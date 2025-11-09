CKTG 2025: 'Đại chiến viễn thông' kết thúc, T1 vô địch 3 lần liên tiếp

T1 giành chức vô địch Thế giới 3 lần liên tiếp.

Tối 9/11/2025, hàng vạn khán giả bùng nổ khi T1 đánh bại KT với tỉ số 3-2 trong trận chung kết toàn Hàn Quốc đầy cảm xúc, hoàn tất cú hat-trick vô địch Worlds liên tiếp, kỳ tích đầu tiên trong lịch sử LMHT. Đây là chức vô địch thế giới thứ sáu của T1 và cũng là lần thứ sáu Faker nâng cao Summoner’s Cup, củng cố vị thế GOAT bất diệt.

Kịch bản 5 ván đấu diễn ra kịch tính đúng như dự đoán của giới chuyên môn. Trong ván đấu đầu tiên, T1 đã thể hiện bản lĩnh vượt trội khi lật ngược thế cờ từ một pha giao tranh xuất sắc tại khu vực Rồng, giành chiến thắng thuyết phục.

Không nản lòng, KT Rolster đã trở lại mạnh mẽ ở ván 2 và 3. Bdd đã có những màn trình diễn xuất sắc, đặc biệt ở ván 3 khi KT thực hiện một pha "câu Baron" hoàn hảo, quét sạch T1 để vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1. Đứng trước nguy cơ thất bại, T1 đã thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch khi liên tiếp giành chiến thắng ở ván 4 và 5.

Chức vô địch mang về cho T1 một triệu USD tiền thưởng, KT dẫu thất bại cũng nhận 800.000 USD. Tuy nhiên, số tiền này chỉ là một phần nhỏ lợi nhuận. Danh tiếng toàn cầu cùng những hợp đồng béo bở là thứ đang chờ đợi những nhà vô địch thế giới.

Lee “Faker” Sang-hyeok - Tuyển thủ xuất sắc nhất lịch sử của làng LMHT.

Đối với riêng cá nhân Faker, anh tiếp tục chứng minh anh là tuyển thủ xuất sắc nhất lịch sử của làng LMHT. Với chiếc cúp Summoner’s Cup thứ sáu trong sự nghiệp, Faker không chỉ củng cố vị thế biểu tượng mà còn lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu: 6 lần vô địch thế giới, 11 danh hiệu LCK và 2 MSI – thành tích khó ai có thể chạm tới.

Chiến thắng của T1 không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực không ngừng nghỉ, mà còn là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của “đế chế đỏ – đen” trong suốt hơn một thập kỷ qua. T1 đã một lần nữa khẳng định: huyền thoại không bao giờ lụi tàn, họ chỉ chờ thời khắc để tỏa sáng.