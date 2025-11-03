Doanh nghiệp số
SABECO chung tay cùng Nghệ An, Hà Tĩnh khắc phục bão lũ

Hồng Anh

Hồng Anh

12:02 | 03/11/2025
Hoạt động này nằm trong kế hoạch của SABECO nhằm chung tay hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết và sẻ chia thông qua chiến dịch kỷ niệm 150 năm di sản.
Theo đó, vào ngày 31/ 10 vừa qua tại Nghệ An và ngày 1/11 tại Hà Tĩnh, SABECO đã hỗ trợ mỗi tỉnh 500 triệu đồng. Đây là khoản hỗ trợ được trích từ 3 tỷ đồng do SABECO công bố vào ngày 16/10 vừa qua và được trao bảng biểu trưng tại văn phòng UB TW MTTQV. Khoản hỗ trợ này sẽ được SABECO chuyển trực tiếp vào tài khoản tiếp nhận hỗ trợ của MTTQ tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh theo sự thống nhất của UB TW MTTQVN, nhằm khắc phục thiệt hại sau bão, hỗ trợ sửa chữa hạ tầng thiết yếu, tái thiết nhà ở và giúp người dân địa phương ổn định đời sống sau bão.

SABECO chung tay cùng Nghệ An, Hà Tĩnh khắc phục bão lũ
SABECO chung tay cùng nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục bão lũ

Thay mặt cho UBND tỉnh Nghệ An, ông Hoàng Phú Hiền - Phó chủ tịch cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao các hoạt động mà SABECO đã và đang thực hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua, ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp ngân sách cho tỉnh, còn có các chương trình cộng đồng ý nghĩa thông qua MTTQVN tỉnh Nghệ An. Thay mặt cho người dân tỉnh Nghệ An, chúng tôi rất trân trọng sự giúp đỡ của SABECO và cam kết trực tiếp trao sự hỗ trợ này một cách nhanh chóng đến với các gia đình bị thiệt hại. Chúng tôi hy vọng SABECO sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ cho đồng bào không chỉ riêng ở tỉnh Nghệ An mà còn trên khắp cả nước.”

Đại diện cho nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Thành Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: " Thời gian vừa qua, nhiều địa phương trong đó có Hà Tĩnh đã chịu thiệt hại nặng nề do bão. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của SABECO trong việc hỗ trợ khắc phục sau bão lũ cho bà con. Chúng tôi rất trân trọng khi SABECO luôn đồng hành không chỉ trong việc phát triển kinh tế xã hội, đóng góp vào ngân sách của tỉnh và tạo công ăn việc làm cho người lao động, mà còn luôn quan tâm, chăm sóc và hỗ trợ cho đời sống của người dân."

SABECO chung tay cùng Nghệ An, Hà Tĩnh khắc phục bão lũ
SABECO chung tay cùng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khắc phục bão lũ

Bên cạnh hỗ trợ tài chính cho cộng đồng địa phương, ban lãnh đạo SABECO cũng đã đến thăm các nhà máy, đơn vị đối tác tại Nghệ An và Hà Tĩnh, đồng thời gặp gỡ, động viên đội ngũ cán bộ, công nhân viên bị ảnh hưởng bởi bão lũ, qua đó khẳng định cam kết của công ty trong việc đồng hành và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam.

Trong chuỗi “Hành trình di sản”, tại mỗi điểm dừng SABECO không chỉ mang đến cơ hội trải nghiệm di sản mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, cảm thông và sẻ chia. Xuất phát từ Tp HCM, “Hành trình di sản” đã đi qua 8 trên 9 địa điểm gồm TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Vũng Tàu, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bình Định, và Nghệ An. Điểm cuối của hành trình ý nghĩa này sẽ kết thúc tại thủ đô Hà Nội.

SABECO chung tay cùng Nghệ An, Hà Tĩnh khắc phục bão lũ
SABECO chung tay cùng Nghệ An, Hà Tĩnh khắc phục bão lũ

Hành trình di sản tiếp tục đến với tỉnh Nghệ An trước khi đến điểm cuối là Thủ đô Hà Nội

Thông qua “Hành Trình Di Sản”, SABECO mong muốn không chỉ lan tỏa niềm tự hào về hành trình 150 năm di sản mà còn gửi gắm tinh thần đoàn kết, sẻ chia và kiên cường, nơi mà mỗi người dân Việt Nam cùng nhau viết tiếp hành trình “Di sản vươn cao”.

Sabeco hành trình di sản Nghệ An Hà Tĩnh đồng hành cùng bà con vùng lũ

