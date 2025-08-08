Thuế quan 100% lay động thị trường Chip trị giá 600 tỷ USD

Kinh tế số
Tổng thống Donald Trump đã công bố kế hoạch áp thuế quan 100% đối với hàng nhập khẩu chip bán dẫn vào thứ Tư ngày 7/8, nhưng chi tiết mơ hồ của chính sách này đang tạo ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.
Trump phủ đầu ngành chip: Thuế quan 100% lay động thị trường 600 tỷ USD
Ảnh: Getty.

Quyết định này có thể tác động sâu rộng đến ngành công nghiệp trị giá hơn 600 tỷ USD - xương sống của nền kinh tế số hiện đại.

Trump tuyên bố mức thuế quan khắc nghiệt này sẽ không áp dụng cho các công ty "đang xây dựng tại Hoa Kỳ", tạo ra một lỗ hổng quan trọng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tính hiệu quả của chính sách. Tuy nhiên, định nghĩa chính xác về việc "xây dựng tại Mỹ" vẫn chưa được làm rõ.

Ray Wang, giám đốc nghiên cứu về bán dẫn tại The Futurum Group, nhận xét với CNBC: "Vẫn còn quá sớm để xác định tác động của thuế quan đối với ngành bán dẫn. Quy định cuối cùng có thể vẫn đang được soạn thảo và các chi tiết kỹ thuật vẫn chưa rõ ràng".

Các tập đoàn công nghệ lớn như TSMC và Samsung Electronics đã đầu tư hàng trăm tỷ USD xây dựng nhà máy tại Mỹ kể từ năm 2020, có thể sẽ được hưởng lợi từ chính sách mới này. James Sullivan, giám đốc điều hành JP Morgan châu Á - Thái Bình Dương, dự đoán hầu hết các nhà sản xuất chip lớn sẽ được miễn trừ, điều này có thể "tiếp tục củng cố thị phần giữa những công ty có vốn hóa lớn nhất".

Thị trường đã phản ứng tích cực với thông báo này. Cổ phiếu TSMC, với khoản đầu tư 165 tỷ USD tại Mỹ, tăng giá mạnh trong phiên giao dịch thứ Năm. SamsungSK Hynix của Hàn Quốc cũng ghi nhận mức tăng tương tự sau khi phái viên thương mại Hàn Quốc tuyên bố cả hai công ty sẽ được miễn thuế.

Nhiều khía cạnh quan trọng của chính sách vẫn chưa rõ ràng. Stacy Rasgon, nhà phân tích cấp cao tại Bernstein, chỉ ra rằng hầu hết chip nhập khẩu vào Mỹ đều có trong các sản phẩm tiêu dùng như điện thoại thông minh, máy tính và ô tô.

"Điều chúng ta không biết trong bình luận của Trump về thuế quan, liệu nó chỉ áp dụng cho chất bán dẫn thô hay không? Liệu có áp dụng thuế quan đối với thiết bị đầu cuối không?", Rasgon đặt câu hỏi.

Theo Quỹ Công nghệ thông tin và Đổi mới, năm 2024 Mỹ nhập khẩu 46,3 tỷ USD chip bán dẫn, chỉ chiếm khoảng 1% tổng kim ngạch nhập khẩu. Tuy con số này có vẻ khiêm tốn, nhưng tác động có thể lan rộng ra toàn bộ chuỗi cung ứng điện tử.

Thách thức từ chuỗi cung ứng phức tạp

Bản chất phụ thuộc lẫn nhau của ngành bán dẫn tạo ra những thách thức phức tạp cho việc thực thi chính sách. Rasgon đưa ra ví dụ về Qualcomm - công ty Mỹ gửi thiết kế chip đến TSMC sản xuất tại Đài Loan rồi nhập khẩu về Mỹ.

"Điều đó có nghĩa là những chip nhập khẩu đó sẽ không bị đánh thuế, vì chúng được sản xuất tại TSMC, và TSMC đang xây dựng tại Hoa Kỳ? Tôi không biết. Hy vọng là như vậy", ông nói.

Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn như Amazon Web Services và Google - những người mua chip quan trọng để phục vụ kế hoạch AI của chính phủ - cũng có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Trong dấu hiệu cho thấy các công ty Mỹ đang chuyển hướng chuỗi cung ứng, CEO Apple Tim Cook đã thông báo tại Nhà Trắng hôm thứ Tư rằng công ty sẽ sử dụng chip từ nhà máy Samsung tại Texas. Apple cũng cam kết đầu tư thêm 100 tỷ USD, nâng tổng cam kết trong bốn năm tới lên 600 tỷ USD.

Chính sách thuế quan chip diễn ra trong bối cảnh Bộ Thương mại Mỹ đã bắt đầu cuộc điều tra an ninh quốc gia về việc nhập khẩu công nghệ bán dẫn từ tháng 4, ngay sau khi ngành này được miễn thuế quan "có đi có lại" trước đó.

Với chip bán dẫn đóng góp 7 nghìn tỷ USD vào hoạt động kinh tế toàn cầu hàng năm, việc thiếu minh bạch trong chính sách mới của Trump đang tạo ra sự bất định lớn cho một ngành công nghiệp then chốt của nền kinh tế thế giới.

