Samsung lợi nhuận quý 2 lao dốc hơn 50%, mảng chip sụt giảm 94%

Cụ thể, lợi nhuận hoạt động đạt 4,7 nghìn tỷ won (3,38 tỷ USD), giảm mạnh so với 10,44 nghìn tỷ won cùng kỳ năm trước, đồng thời thấp hơn mức dự báo 5,33 nghìn tỷ won từ các chuyên gia theo LSEG SmartEstimate. Doanh thu quý đạt 74,6 nghìn tỷ won.

Mảng chip “lao dốc không phanh”

Lợi nhuận của mảng Giải pháp Thiết bị (Device Solutions) bao gồm bộ phận thiết kế bán dẫn, chip nhớ và xưởng đúc cũng chỉ đạt 400 tỷ won, giảm mạnh từ 6,45 nghìn tỷ won một năm trước. Doanh thu cũng giảm nhẹ xuống 27,9 nghìn tỷ won. Samsung cho biết việc điều chỉnh tồn kho chip nhớ và chi phí phát sinh do lệnh hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận suy giảm.

Tuy nhiên, Giám đốc tài chính Samsung ,ông Park Soon-cheol đã bày tỏ lạc quan về nửa cuối năm: “Ngành công nghệ đang dần phục hồi nhờ đà tăng trưởng của AI và robot. Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận sẽ phục hồi theo từng quý còn lại.”

Hy vọng từ hợp đồng chip với Tesla

Bộ phận Foundry (xưởng đúc chip) của Samsung kỳ vọng tăng trưởng trong nửa cuối năm nhờ sản xuất hàng loạt chip 2 nanomet mới và đặc biệt là hợp đồng trị giá 16,5 tỷ USD với Tesla để sản xuất dòng chip AI6 tại nhà máy ở Taylor, Texas. Elon Musk xác nhận thỏa thuận và cho rằng giá trị thực tế có thể lớn hơn.

Tuy vậy, giới phân tích cảnh báo chi phí sản xuất tại Mỹ cao hơn nhiều so với tại Hàn Quốc, khiến hiệu quả kinh doanh chưa rõ ràng. “Foundry của Samsung đang ở ngã ba sinh tử giữa sống còn và lợi nhuận”, Neil Shah từ Counterpoint Research nhận định.

Thua SK Hynix trong cuộc đua HBM

Samsung tiếp tục gặp khó trong cuộc cạnh tranh với SK Hynix ở mảng chip nhớ HBM (high-bandwidth memory) – yếu tố quan trọng trong các hệ thống AI. Theo Counterpoint Research, SK Hynix đã bắt kịp Samsung về doanh thu bộ nhớ trong quý II và có thể vượt mặt trong năm nay.

Dù đang chờ chứng nhận dòng HBM mới từ Nvidia, Samsung vẫn đối mặt với sức ép rất lớn khi SK Hynix đang chiếm ưu thế rõ rệt trên thị trường.

Mảng smartphone là điểm sáng

Ngược lại, mảng thiết bị di động ghi nhận kết quả tích cực. Doanh thu đạt 29,2 nghìn tỷ won, tăng so với 27,38 nghìn tỷ năm ngoái. Lợi nhuận hoạt động đạt 3,1 nghìn tỷ won, tăng mạnh so với 2,23 nghìn tỷ đồng.

Samsung cho biết Galaxy S25 series, Galaxy A series và tablet mới là những sản phẩm chủ lực đóng góp tăng trưởng. Hãng sẽ tiếp tục chiến lược “flagship-first”, tập trung vào các mẫu gập và AI trong nửa cuối năm để duy trì vị thế dẫn đầu thị trường toàn cầu (19% thị phần theo Canalys).

Tuy nhiên, hãng cảnh báo nhu cầu smartphone toàn cầu có thể giảm nhẹ do lo ngại thuế quan và lạm phát kéo dài tại các thị trường phát triển.