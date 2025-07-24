SK Hynix báo lãi kỷ lục nhờ cơn sốt bộ nhớ AI

SK Hynix đã khẳng định mình là công ty hàng đầu thế giới về bộ nhớ băng thông cao — một loại DRAM được sử dụng trong máy chủ trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Getty.

Thành công trong mảng HBM cũng giúp công ty Hàn Quốc vượt mặt Samsung để dẫn đầu thị trường DRAM toàn cầu lần đầu tiên.

Trong báo cáo công bố ngày 24/7, SK Hynix cho biết doanh thu quý II đạt 22,23 nghìn tỷ won (tương đương 16,17 tỷ USD) – tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm trước và 26% so với quý trước. Lợi nhuận hoạt động đạt 9,21 nghìn tỷ won, tăng gần 69% so với cùng kỳ và tăng 24% theo quý.

So với dự báo của LSEG SmartEstimates – nơi tổng hợp phân tích từ các chuyên gia có độ chính xác cao – cả doanh thu và lợi nhuận của SK Hynix đều vượt kỳ vọng.

“Chúng tôi tận hưởng nhu cầu ổn định và giá bán thuận lợi trong nửa đầu năm. Khả năng nhu cầu giảm trong nửa cuối năm 2025 là thấp, do tồn kho khách hàng ổn định và nhiều sản phẩm AI mới sắp ra mắt”, đại diện công ty cho biết.

HBM – Vũ khí bí mật đưa SK Hynix thống trị thị trường bộ nhớ

Thành công vang dội của SK Hynix trong quý II chủ yếu nhờ vào dòng sản phẩm bộ nhớ băng thông cao HBM (High Bandwidth Memory) – loại DRAM chuyên dùng cho các hệ thống AI và siêu máy tính. HBM hiện là linh kiện thiết yếu cho các GPU AI của Nvidia, và SK Hynix chính là nhà cung cấp chủ lực.

Công ty cho biết doanh số HBM trong năm 2025 dự kiến sẽ tăng gấp đôi so với năm 2024, với mảng này đóng góp tới 77% doanh thu quý II.

“Nhu cầu về bộ nhớ AI đang tăng trưởng nhanh chóng, nhờ vào các khoản đầu tư lớn từ các ông lớn công nghệ”, ông Song Hyun-jong – Chủ tịch Trung tâm Doanh nghiệp SK Hynix – nhận định trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh. “Việc phát triển các tác nhân AI thế hệ mới với khả năng lý luận phức tạp hơn sẽ yêu cầu bộ nhớ có hiệu năng cao hơn nữa”.

Song cho biết thêm: AI đang dần lan tỏa sang cả PC và smartphone, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho ngành bộ nhớ. Các khoản đầu tư từ chính phủ và các tập đoàn toàn cầu cũng sẽ là động lực dài hạn cho nhu cầu bộ nhớ AI.

Soán ngôi Samsung, tạo lập thế thống trị mới

Theo hãng nghiên cứu Counterpoint Research, nhờ vào bước tiến trong lĩnh vực HBM, SK Hynix đã vượt Samsung để trở thành nhà cung cấp DRAM lớn nhất thế giới trong quý I/2025 – một cột mốc chưa từng có trước đây.

Đến quý II, doanh thu từ DRAM và NAND của SK Hynix đã ngang bằng với Samsung, dù Samsung vốn là “ông hoàng” thị trường bộ nhớ trong nhiều năm qua.

Samsung và Micron (Mỹ) hiện đang nỗ lực đầu tư để bắt kịp SK Hynix trong mảng HBM. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng SK Hynix sẽ tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu ít nhất trong ngắn hạn.

“Tôi tin rằng SK Hynix vẫn là số 1 trong cuộc đua HBM, bất chấp nỗ lực bám đuổi của Samsung và Micron”, ông Ray Wang – Giám đốc nghiên cứu tại The Futurum Group – nhận xét. “Xu hướng này sẽ còn kéo dài đến năm 2026”.

Để đón đầu nhu cầu bùng nổ, SK Hynix cho biết sẽ tăng chi phí vốn trong năm 2025, bao gồm khoản đầu tư chủ động nhằm mở rộng năng lực sản xuất và hỗ trợ các khách hàng HBM vào năm 2026.

Công ty hiện đã lên kế hoạch mở rộng cơ sở tại Hàn Quốc, xây dựng các dây chuyền chuyên biệt cho HBM thế hệ tiếp theo – trong bối cảnh AI đang tái định hình ngành bán dẫn toàn cầu.