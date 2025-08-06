Phá đường dây buôn lậu chip AI Nvidia trị giá hàng chục triệu USD từ Mỹ sang Trung Quốc

Các lô hàng bất hợp pháp bao gồm bộ xử lý chung H100 tiên tiến của Nvidia, đây là loại chip tiên tiến nhất của nhà sản xuất chip Hoa Kỳ được sử dụng trong phân bổ trí tuệ nhân tạo.

Trong một vụ án gây chấn động giới công nghệ, hai công dân Trung Quốc tại California đã bị bắt giữ vì cáo buộc vận chuyển trái phép các lô hàng chip trí tuệ nhân tạo (AI) có giá trị hàng chục triệu đô la sang Trung Quốc, bao gồm cả chip tiên tiến nhất của Nvidia.

Bộ Tư pháp Mỹ thông báo hôm thứ Ba rằng Chuan Geng (28 tuổi) và Shiwei Yang (28 tuổi) đã bị buộc tội xuất khẩu chip nhạy cảm và công nghệ khác sang Trung Quốc từ tháng 10/2022 đến tháng 7/2025 mà không có giấy phép cần thiết.

Theo đơn khiếu nại hình sự, các lô hàng bất hợp pháp bao gồm bộ xử lý H100 của Nvidia - một trong những chip AI tiên tiến nhất hiện nay được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học máy.

Kể từ năm 2022, Bộ Thương mại Mỹ đã áp dụng biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt đối với những loại chip này trong khuôn khổ chiến lược rộng lớn hơn nhằm hạn chế quyền tiếp cận của Trung Quốc đối với công nghệ bán dẫn tiên tiến.

Nvidia đã lên tiếng khẳng định rằng việc buôn lậu là "không thể chấp nhận được" và công ty chủ yếu bán sản phẩm cho các đối tác uy tín. Nhà sản xuất chip này cũng nhấn mạnh:

"Ngay cả những nhà xuất khẩu và lô hàng tương đối nhỏ cũng phải chịu sự xem xét và giám sát kỹ lưỡng, và bất kỳ sản phẩm nào bị chuyển hướng sẽ không có dịch vụ, hỗ trợ hoặc cập nhật."

Thủ đoạn tinh vi của đường dây buôn lậu

Công ty ALX Solutions có trụ sở tại California của hai bị cáo được thành lập ngay sau khi các biện pháp kiểm soát chip của Mỹ có hiệu lực, điều này cho thấy tính có tổ chức và cố ý của hoạt động này.

Cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật đã tiết lộ, các cuộc liên lạc mang tính buộc tội giữa các bị cáo về việc trốn tránh luật xuất khẩu của Mỹ. Sử dụng Malaysia làm điểm trung chuyển để che giấu các chuyến hàng bất hợp pháp đến Trung Quốc và hơn 20 chuyến hàng từ Mỹ đến Singapore và Malaysia chỉ trong tháng 12/2024

Đặc biệt, ALX Solutions không nhận thanh toán từ các tổ chức mà họ tuyên bố xuất khẩu hàng hóa, mà thay vào đó nhận nhiều khoản thanh toán từ các công ty có trụ sở tại Hồng Kông và Trung Quốc.

Theo báo cáo của Financial Times, ít nhất 1 tỷ đô la chip Nvidia đã được nhập vào Trung Quốc sau khi cựu Tổng thống Donald Trump thắt chặt kiểm soát xuất khẩu chip đầu năm nay.

Nvidia phản hồi rằng các trung tâm dữ liệu được xây dựng bằng chip lậu là "một đề xuất thua lỗ" và họ không hỗ trợ các sản phẩm trái phép.

Vụ việc này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát công nghệ bán dẫn trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc. Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ cùng FBI đang tiếp tục điều tra sâu hơn về vụ việc này.

Việc buôn lậu vi mạch tiên tiến đang trở thành mối lo ngại ngày càng gia tăng tại Washington, đòi hỏi các biện pháp giám sát và thực thi pháp luật nghiêm ngặt hơn để bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia và công nghệ chiến lược của Mỹ.

Vụ án này một lần nữa cho thấy tính phức tạp và tầm quan trọng của việc kiểm soát xuất khẩu công nghệ trong thời đại cạnh tranh công nghệ toàn cầu.