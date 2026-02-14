Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gửi lá thư đặc biệt tới bố mẹ cán bộ công chức viên chức, người lao động Bộ KH&CN

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng - Ảnh: VGP/TG

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng vừa có thư gửi tới bố mẹ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành KH&CN nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trong thư, Bộ trưởng Hùng nhấn mạnh: Tết là thời điểm đoàn viên, niềm vui lớn nhất của mỗi người là được trở về bên gia đình, đặc biệt khi cha mẹ mạnh khỏe, bình an.

Bộ trưởng Hùng cho biết, năm qua là dấu mốc quan trọng khi Bộ Khoa học & Công nghệ và Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) hợp nhất thành Bộ KH&CN, hình thành bộ máy mới, thể hiện quyết tâm đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng bày tỏ sự tri ân đối với sự hy sinh thầm lặng của gia đình cán bộ ngành, khẳng định thành tựu khoa học, công nghệ có đóng góp từ hậu phương.

Nhân dịp năm mới, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã gửi thư tới các bậc sinh thành của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành khoa học và công nghệ.

Trước đó, ngày 5/2, Bộ trưởng Hùng cũng đã đến thăm và chúc Tết các đồng chí nguyên là Bộ trưởng Bộ TT&TT và Bộ KH&CN qua các thời kỳ.

Người đứng đầu ngành KH&CN bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp quan trọng của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm đối với sự hình thành, phát triển của ngành TT&TT, ngành KH&CN, cũng như đối với sự phát triển chung của đất nước.

Ngoài Tết Nguyên đán, trong những ngày lễ, kỉ niệm lớn, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng luôn giữ thói quen gửi thư chúc mừng, cảm ơn.

Thời gian trước đây khi giữ cương vị Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng nhiều lần gửi thư nội bộ tới cán bộ, nhân viên, đặc biệt vào các dịp đầu năm hoặc giai đoạn chuyển đổi chiến lược của Tập đoàn.

Các bức thư thời điểm đó thường nhấn mạnh tinh thần kỷ luật, khát vọng làm chủ công nghệ và triết lý “đi ra nước ngoài để trưởng thành”. Ông Hùng cũng nhiều lần đề cập vai trò của gia đình, hậu phương giúp cán bộ Viettel yên tâm công tác ở vùng sâu, biên giới hoặc thị trường quốc tế.

Về cơ cấu hiện tại của Bộ KH&CN, đứng đầu là Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và 5 Thứ trưởng gồm: Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Phạm Đức Long, Thứ trưởng Lê Xuân Định và Thứ trưởng Hoàng Minh.

Hiện bộ cũng có 21 đơn vị quản lý nhà nước; 14 đơn vị sự nghiệp công lập và 2 doanh nghiệp trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.