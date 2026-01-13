Bộ KH&CN lấy ý kiến dự thảo thông tư quản lý đầu tư công nghệ thông tin

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết các nội dung trong hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đang được Bộ Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Văn bản này khi có hiệu lực sẽ thay thế hoàn toàn Thông tư 16/2024/TT-BTTTT và Thông tư 18/2024/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2024.

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Quy định mới về xác định sơ bộ tổng mức đầu tư

Dự thảo đưa ra năm phương pháp xác định sơ bộ tổng mức đầu tư dự án. Phương pháp so sánh cho phép cơ quan chủ trì sử dụng dữ liệu từ các dự án tương tự đã triển khai trong vòng 12 tháng, quy đổi về thời điểm tính toán hiện tại. Phương pháp chuyên gia yêu cầu thành lập tổ chuyên gia có kinh nghiệm và năng lực phù hợp.

Đặc biệt, phương pháp báo giá đang có hai phương án để các cơ quan góp ý lựa chọn. Phương án 1 giữ nguyên quy định hiện hành, yêu cầu tối thiểu 3 báo giá từ các nhà cung cấp khác nhau. Phương án 2 áp dụng tương tự Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chỉ cần tối thiểu 1 báo giá, khuyến khích thu thập nhiều hơn và lấy giá trung bình nếu có nhiều báo giá.

Về phương thức lấy báo giá, dự thảo cũng đưa ra hai phương án. Phương án 1 cho phép cơ quan gửi yêu cầu trực tiếp hoặc đăng tải trên cổng thông tin điện tử trong thời gian tối thiểu 10 ngày. Phương án 2 bắt buộc đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với thời hạn tối thiểu 5 ngày.

Dự thảo quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu triển khai. Hai bên cần lập bảng tiến độ thực hiện chi tiết trước khi triển khai, bố trí nhân lực và thiết bị theo đúng hợp đồng.

Đối với công tác triển khai mua sắm và lắp đặt hệ thống, nhà thầu phải vận chuyển, bàn giao thiết bị theo quy định hợp đồng. Nhà thầu cần cung cấp đầy đủ chứng chỉ, chứng nhận và tài liệu liên quan, tổ chức kiểm tra chất lượng trước khi bàn giao và thực hiện sửa chữa, thay thế thiết bị không đạt yêu cầu.

Với công tác triển khai xây dựng phần mềm nội bộ, quy trình gồm năm bước: xác định yêu cầu, phân tích và xây dựng phương án, lập trình viết mã lệnh, kiểm thử phần mềm trong nội bộ nhà thầu và cài đặt phần mềm, cơ sở dữ liệu.

Giám sát công tác triển khai chặt chẽ hơn

Chủ đầu tư tự thực hiện hoặc thuê tổ chức thực hiện giám sát công tác triển khai. Đơn vị giám sát cần kiểm tra các điều kiện triển khai như mặt bằng, yếu tố kỹ thuật, hợp đồng đã ký kết, hồ sơ thiết kế chi tiết được phê duyệt và tiến độ thực hiện chi tiết.

Họ phải kiểm tra năng lực nhà thầu triển khai, nhân lực tại hiện trường, việc ứng vốn thực hiện hợp đồng. Đơn vị giám sát còn kiểm tra số lượng, hình thức bên ngoài của thiết bị, giấy chứng nhận xuất xứ, chất lượng và các thông số kỹ thuật trước khi đưa vào triển khai.

Trong quá trình triển khai, đơn vị giám sát theo dõi và ghi nhận vào nhật ký giám sát, xác nhận khối lượng triển khai hoàn thành đối chiếu với thiết kế chi tiết được duyệt. Nếu phát hiện yếu tố bất hợp lý hoặc xuất hiện yếu tố mới ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư, đơn vị giám sát báo cáo chủ đầu tư và đề nghị nhà thầu lập biên bản hiện trường.

Phần mềm nội bộ phải trải qua kiểm thử độc lập với hoạt động kiểm thử nội bộ của nhà thầu triển khai. Quy trình kiểm thử gồm bảy bước: xác định nội dung kiểm thử, xác định tài liệu phục vụ, lập kế hoạch kiểm thử, xây dựng tình huống và kịch bản, thiết lập môi trường kiểm thử, thực hiện kiểm thử và lập báo cáo kết quả.

Nội dung kiểm thử bao gồm kiểm thử chấp nhận bởi người dùng và kiểm thử chấp nhận hoạt động. Kiểm thử chấp nhận hoạt động gồm kiểm thử hiệu năng, kiểm thử an toàn bảo mật, kiểm tra tài liệu vận hành hệ thống và kiểm thử một số yếu tố phi chức năng khác như khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Sau khi kiểm thử đạt yêu cầu, chủ đầu tư tổ chức vận hành thử trước khi nghiệm thu. Vận hành thử phần mềm nội bộ do chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu triển khai thực hiện, nhằm xác định toàn bộ chức năng phần mềm đáp ứng yêu cầu về sự đầy đủ, tính hoàn thiện, tính chính xác và tính tương thích.

Dự thảo quy định chi tiết các tiêu chí xác định yêu cầu chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin. Sáu nhóm tiêu chí chính gồm: tiêu chí về chức năng nghiệp vụ, hiệu năng vận hành, an toàn thông tin mạng và an toàn dữ liệu, các tiêu chí phi chức năng khác, sự hài lòng của người sử dụng và quản lý dịch vụ.

Chất lượng dịch vụ được giám sát trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ. Chủ đầu tư hoặc chủ trì thuê dịch vụ tổ chức theo dõi, giám sát quá trình cung cấp dịch vụ của nhà cung cấp thông qua khảo sát, thu thập, phân tích phản hồi của người sử dụng hoặc kiểm tra thực tế định kỳ, đột xuất.

Nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ dựa trên báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ do nhà cung cấp lập, báo cáo kết quả giám sát chất lượng dịch vụ của chủ đầu tư, biên bản bàn giao thông tin và dữ liệu hình thành trong quá trình cung cấp dịch vụ cùng các biên bản, tài liệu khác có liên quan.

Cung cấp thông tin phục vụ quản lý

Các thông tin hoàn thành dự án cần cung cấp cho Bộ Khoa học và Công nghệ bao gồm danh mục hồ sơ hoàn thành dự án và quyết định phê duyệt dự án. Việc cung cấp thông tin thực hiện trực tuyến qua phần mềm, hệ thống thông tin do Bộ Khoa học và Công nghệ thiết lập, quản lý thống nhất hoặc trực tiếp bằng văn bản.

Chủ sử dụng tổ chức khảo sát, đánh giá mục tiêu và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đến thời điểm đánh giá. Các tiêu chí đánh giá chủ yếu gồm tăng năng suất lao động của cán bộ, công chức, giảm chi phí quản trị vận hành, nâng cao hiệu quả hoạt động, các chi phí tiết kiệm được, mức độ tiếp cận dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp.

Dự thảo thông tư khi có hiệu lực sẽ tạo hành lang pháp lý rõ ràng, đồng bộ cho hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

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