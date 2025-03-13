TSMC đề xuất liên doanh điều hành nhà máy Intel cho Nvidia, AMD và Broadcom. Ảnh minh họa: Getty.

Đề xuất của TSMC mở ra một liên minh đầy tham vọng với Nvidia, AMD và Broadcom. Đồng thời có thể giúp Intel thoát khỏi khủng hoảng nhưng cũng đặt ra những thách thức lớn về công nghệ và địa chính trị. Liệu đây có phải là chìa khóa cứu vãn “gã khổng lồ” Mỹ hay là một bước đi táo bạo đầy rủi ro?

Theo đề xuất đang trong giai đoạn đầu, TSMC sẽ nắm quyền vận hành bộ phận đúc chip của Intel, nơi sản xuất chip theo đơn đặt hàng nhưng sẽ không sở hữu quá 50% cổ phần. Qualcomm cũng nằm trong danh sách đối tác tiềm năng mà TSMC đã tiếp cận.

Đề xuất này diễn ra sau khi chính quyền Trump trực tiếp kêu gọi TSMC hỗ trợ khôi phục "biểu tượng công nghiệp đang gặp khó khăn của Hoa Kỳ". Theo các nguồn tin bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng sẽ cần được Nhà Trắng chấp thuận, bởi chính quyền không muốn Intel hoặc bộ phận đúc chip của hãng rơi hoàn toàn vào tay nước ngoài.

Intel, TSMC, Nvidia, AMD và Qualcomm đều từ chối bình luận. Nhà Trắng và Broadcom không phản hồi yêu cầu đưa ra ý kiến.

Cuộc khủng hoảng của "gã khổng lồ" Mỹ

Tương lai của Intel, biểu tượng công nghệ Mỹ đang thực sự bị đe dọa. Cổ phiếu của công ty đã mất hơn một nửa giá trị trong năm qua. Đặc biệt, lần đầu tiên kể từ năm 1986, Intel ghi nhận khoản lỗ ròng khổng lồ 18,8 tỷ đô la trong năm 2024.

Tính đến cuối năm 2023, tài sản và thiết bị nhà máy của bộ phận đúc có giá trị sổ sách lên tới 108 tỷ đô la, một con số khổng lồ đang cần phương án cứu vãn.

Theo các nguồn tin cho biết Tổng thống Trump "rất muốn vực dậy Intel" trong nỗ lực thúc đẩy ngành sản xuất tiên tiến của Mỹ. Điều này lý giải vì sao các cuộc đàm phán liên doanh đang được thúc đẩy mạnh mẽ.

Chiến lược của TSMC

TSMC đã giới thiệu ý tưởng liên doanh với các nhà đầu tư tiềm năng ngay từ trước khi công bố kế hoạch đầu tư thêm 100 tỷ đô la vào Mỹ với Tổng thống Trump vào ngày 3 tháng 3. Kế hoạch đầu tư này bao gồm việc xây dựng thêm năm cơ sở sản xuất chip tại Mỹ trong những năm tới.

Ba nguồn tin cho biết, các cuộc thảo luận về liên doanh vẫn đang tiếp diễn, với TSMC mong muốn có nhiều hơn một nhà thiết kế chip làm đối tác. Công ty Đài Loan này còn đặt điều kiện rằng các nhà đầu tư tiềm năng cũng phải là khách hàng sản xuất tiên tiến của Intel.

Tuần trước, Reuters tiết lộ Nvidia và Broadcom đang chạy thử nghiệm sản xuất với Intel, sử dụng quy trình 18A - công nghệ sản xuất tiên tiến nhất của công ty Mỹ. AMD cũng đang đánh giá khả năng áp dụng công nghệ này.

Rào cản và bất đồng

Nhiều công ty đã thể hiện sự quan tâm đến việc mua lại một số bộ phận của Intel, nhưng công ty Mỹ này kiên quyết từ chối tách biệt bộ phận thiết kế chip khỏi bộ phận đúc chip. Qualcomm thậm chí đã rút lui khỏi các cuộc thảo luận trước đó để mua lại toàn bộ hoặc một phần Intel.

Mặc dù hội đồng quản trị Intel ủng hộ thỏa thuận và đàm phán với TSMC, một số giám đốc điều hành vẫn kiên quyết phản đối. Đặc biệt, công nghệ 18A đã trở thành điểm gây tranh cãi trong các cuộc đàm phán. Các giám đốc điều hành Intel tuyên bố công nghệ sản xuất 18A của họ vượt trội hơn quy trình 2 nanomet của TSMC.

Mọi thỏa thuận giữa hai đối thủ truyền thống này đều phải đối mặt với những thách thức lớn về kỹ thuật. Hiện tại, TSMC và Intel đang sử dụng các quy trình, hóa chất và thiết lập công cụ sản xuất chip hoàn toàn khác nhau.

Dù vậy, Intel từng có quan hệ đối tác sản xuất với UMC của Đài Loan và Tower Semiconductor của Israel, có thể tạo ra tiền lệ cho sự hợp tác mới này - mặc dù vẫn còn nhiều câu hỏi về cách xử lý bí mật sản xuất thương mại.

Liệu liên doanh đầy tham vọng này có thể vực dậy "gã khổng lồ đang chao đảo" của công nghệ Mỹ, hay sẽ đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ bán dẫn toàn cầu? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ khi các cuộc đàm phán tiếp tục trong những tuần tới.