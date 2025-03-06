NVIDIA bàn về 'tương lai của AI' tại GTC 2025

GTC 2025 do NVIDIA tổ chức vào ngày 17 đến 21/3/2025 tại thành phố San Jose, bang California, Hoa Kỳ. Đây là sự kiện được giới công nghệ mong chờ nhất trong năm, nơi những xu hướng mới nhất về trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được gợi mở.

Theo thông báo từ NVIDIA, CEO NVIDIA Jensen Huang sẽ có bài phát biểu quan trọng về AI và các công nghệ điện toán tăng tốc đang chuyển đổi các ngành công nghiệp và xã hội tại San Jose, bang California, vào lúc 10h00 sáng ngày 18/3 giờ địa phương ( 00h00, ngày 14/3 giờ Hà Nội).

Hội nghị năm nay không chỉ là nơi trình diễn công nghệ tiên tiến mà còn là nơi để các chuyên gia thảo luận về cách AI thay đổi cuộc sống, từ việc tối ưu hóa hệ thống y tế đến nâng cao hiệu quả giao thông thông minh. GTC 2025 sẽ quy tụ 25.000 người tham dự trực tiếp, và 300.000 người tham dự trực tuyến, để có cái nhìn sâu sắc về các công nghệ định hình tương lai.

Điểm nhấn của GTC 2025 sẽ giới thiệu những đột phá trong AI vật lý (physical AI), AI tác nhân (agentic AI) và khám phá khoa học với hơn 1.000 phiên họp, 2.000 diễn giả và khoảng 400 đơn vị triển lãm. Những diễn giả là các chuyên gia AI từ các công ty như OpenAI, Meta và Microsoft, cũng như đại diện từ các ngành công nghiệp ô tô, bán lẻ và chăm sóc sức khỏe.

GTC 2025 còn là diễn đàn nơi các tập đoàn công nghệ lớn, các công ty khởi nghiệp xuất sắc và giới học thuật cùng thảo luận về tác động của AI với mọi ngành. Các ứng dụng thực tiễn của AI cũng sẽ được giới thiệu, sẽ mang đến cái nhìn rõ nét hơn về tương lai của AI.

Các chủ đề trọng tâm tại GTC 2025 bao gồm: Mô hình ngôn ngữ lớn và AI vật lý; Điện toán đám mây và những đột phá khoa học; Nghiên cứu khí hậu và ứng dụng chăm sóc sức khỏe; An ninh mạng và robot hình người; Xe tự hành.

Khách tham dự có thể trải nghiệm những công nghệ mới nhất như: trình diễn công nghệ theo từng ngành, đào tạo thực hành, triển lãm xe tự hành và khu vực trải nghiệm lái thử.