SAP đầu tư hơn 150 triệu Euro để xây dựng SAP Labs Vietnam

SAP Labs Việt Nam có trụ sở tại The Nexus là trung tâm thứ hai tại Đông Nam Á (sau Singapore), và là một trong 20 trung tâm SAP Labs trên toàn cầu. Việc thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo số này thể hiện cam kết đầu tư dài hạn của SAP tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cũng như nâng cao năng lực số của Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một thị trường công nghệ năng động hàng đầu khu vực. Theo đó, trung tâm mới này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển sản phẩm của SAP, đặc biệt trong các lĩnh vực cốt lõi như chuỗi cung ứng số bền vững và giải pháp doanh nghiệp thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo.

SAP chính thức thành lập trung tâm SAP Labs VietnamSAP với khoản đầu tư hơn 150 triệu Euro trong vòng 5 năm

Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế số phát triển nhanh nhất Đông Nam Á với tốc độ tăng trưởng ước tính đạt 20% trong năm 2024, đóng góp 18,3% vào GDP – cao gấp ba lần so với mức tăng trưởng kinh tế trung bình cả nước. Thông qua SAP Labs Việt Nam, công ty hướng đến phát triển phần mềm mang tiêu chuẩn quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng địa phương phát triển mạnh mẽ trong môi trường số toàn cầu ngày càng kết nối và phụ thuộc lẫn nhau.

Ông Thomas Saueressig, Thành viên Ban Điều hành SAP SE, phụ trách mảng Dịch vụ & Triển khai Khách hàng

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Thomas Saueressig, Thành viên Ban Điều hành SAP SE, phụ trách mảng Dịch vụ & Triển khai Khách hàng, cho biết: “SAP Labs Việt Nam không chỉ là một trung tâm nghiên cứu và phát triển mà còn là chất xúc tác không thể thiếu trong quá trình chuyển đổi số tại một trong những thị trường công nghệ sôi động nhất châu Á. Thành tích nổi bật của Việt Nam trong đổi mới công nghệ cùng lực lượng kỹ sư phần mềm ngày càng phát triển đã đưa TP.HCM trở thành lựa chọn lý tưởng cho trung tâm SAP Labs tiếp theo của chúng tôi.”

Chính thức thành lập từ tháng 9/2024 với 19 nhân sự, đến nay SAP Labs Việt Nam đã tuyển dụng hơn 200 nhân sự

Chính thức thành lập từ tháng 9/2024 với 19 nhân sự, đến nay SAP Labs Việt Nam đã tuyển dụng hơn 200 nhân sự và dự kiến sẽ mở rộng lên 500 nhân sự vào năm 2027. Bên cạnh việc tìm kiếm nhân sự cấp cao, SAP đang hợp tác chặt chẽ với các trường đại học hàng đầu tại TP.HCM nhằm ươm mầm tài năng công nghệ trẻ, đồng thời mở ra con đường phát triển nghề nghiệp trong các lĩnh vực tiên tiến như phân tích dữ liệu, AI và kỹ thuật phần mềm.

Việc SAP đầu tư hơn 150 triệu Euro để xây dựng SAP Labs Vietnam còn hướng đến mục tiêu lớn hơn là xây dựng hệ sinh thái dành cho các nhân tài tại Việt Nam

“Chúng tôi không đơn thuần chỉ mở một văn phòng mà còn hướng đến mục tiêu lớn hơn - xây dựng một hệ sinh thái dành cho các nhân tài, qua đó kết nối các chuyên gia công nghệ sáng tạo và am hiểu công nghệ nhất của Việt Nam, hợp tác chặt chẽ với các trường đại học để tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài cho thế hệ trẻ dẫn đầu đổi mới sáng tạo tiếp theo”, ông Manik Saha, Tổng Giám đốc SAP Labs Singapore & Việt Nam cho biết.

Ông Việt Nguyễn, Tổng Giám đốc SAP Labs Vietnam

Đại diện cho SAP Việt Nam, ông Việt Nguyễn, Tổng Giám đốc chia sẻ thêm rằng: “Tốc độ chuyển đổi số nhanh chóng của Việt Nam cùng lực lượng lao động trẻ, am hiểu công nghệ đã đưa Việt Nam trở thành một trụ cột quan trọng trong tầm nhìn toàn cầu của SAP về tăng trưởng dài hạn đi đôi với đổi mới sáng tạo toàn diện.”