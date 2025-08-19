Điện tử tiêu dùng
Săn vé concert cùng siêu pin Redmi 15

Huyền Vân

Huyền Vân

15:57 | 19/08/2025
Đáng chú ý với viên pin siêu khủng lên đến 7.000mAh, Redmi 15 không chỉ mang đến thời gian sử dụng siêu dài mà còn mang đến cơ hội sở hữu vé concert “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai” cho khách hàng đăng ký thông tin hoặc sở hữu sớm.
Redmi 13: lựa chọn mới trong phần khúc 4 triệu đồng Redmi 14C chính thức ra mắt, giá chỉ 3,29 triệu đồng Redmi A5 tham gia phân khúc phổ thông
Săn vé concert cùng siêu pin Redmi 15
Redmi 15 sở hữu viên pin lên đến 7.000mAh

Được biết, mẫu smartphone phổ thông hoàn toàn mới mang tên Redmi 15 không chỉ dẫn đầu phân khúc với viên pin lên đến 7.000mAh mà còn sở hữu sức mạnh bền bỉ cùng công nghệ cao cấp nhất trỏng phân khúc giá dưới 5 triệu đồng. Đáng chú ý, công nghệ pin tiên tiến này còn đảm bảo độ bền vượt trội theo thời gian mà vẫn giữ được dáng máy mỏng nhẹ, dễ cầm nắm. Bên cạnh đó, Redmi 15 còn được trang bị sạc nhanh 33W và công nghệ sạc ngược 18W, giúp máy không chỉ nạp năng lượng nhanh chóng mà còn trở thành ‘nguồn pin cứu nguy’ cho các thiết bị khác thông qua tính năng sạc ngược.

Săn vé concert cùng siêu pin Redmi 15
Redmi 15 cũng sở hữu màn hình FHD+ 6,9 inch, với tần số quét 144Hz cùng tốc độ 288Hz

Chưa dừng lại ở đó, Redmi 15 còn mang đến trải nghiệm giải trí vượt trội với màn hình FHD+ 6,9 inch, với tần số quét 144Hz cùng tốc độ 288Hz, mang đến trải nghiệm mượt mà, thao tác chính xác, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu xem phim, chơi game hay lướt mạng xã hội.

Ngoài ra, Redmi 15 còn đảm bảo hiệu năng ổn định, đáp ứng mượt mà các nhu cầu giải trí và công việc hằng ngày. Độ bền của máy cũng rất ấn tượng, giúp người dùng yên tâm sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau của cuộc sống hiện đại.

Tất cả những yếu tố này biến Redmi 15 thành người bạn đồng hành lý tưởng, không chỉ trong những dịp concert sôi động, mà cả trong nhịp sống hằng ngày.

Săn vé concert cùng siêu pin Redmi 15
Khách hàng có thể đăng ký nhận thông tin và sở hữu sớm sản phẩm để có cơ hội nhận vé tham dự concert “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai” diễn ra ngày 06-07/9 tại The Global City.

Xiaomi cho biết, sản phẩm dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào ngày 22/8 tới đây sẽ được phân phối độc quyền tại Thế Giới Di Động. Khách hàng ngay bây giờ có thể đăng ký nhận thông tin và sở hữu sớm sản phẩm để có cơ hội nhận vé tham dự concert “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai” diễn ra ngày 06-07/9 tại The Global City.

Săn vé concert cùng siêu pin Redmi 15
Săn vé concert cùng siêu pin Redmi 15

‘Săn’ vé concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cùng Redmi 15 chỉ đơn giản bằng các truy cập tại đây để hưởng các ưu đãi như thường lệ trong giai đoạn mở bán và trở thành người may mắn nhận vé tham dự concert “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai”.

Từ 15/8/2025 – 21/8/2025: sẽ có 50 vé cho khách hàng đăng ký nhận thông tin Redmi 15 trên website Thế Giới Di Động.

Từ 22/8/2025 – 03/9/2025: sẽ có 250 vé dành cho 250 khách hàng online đầu tiên sở hữu Redmi 15; 150 vé cho khách hàng may mắn khi mua Redmi 15 trực tiếp tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động.

Sau 3 ngày khởi động, chương trình đã thu hút hơn 25.000 lượt đăng ký, cho thấy sức hút mạnh mẽ của sản phẩm trước thềm ra mắt.

Redmi 15 sẽ chính thức ra mắt tại Việt Nam vào 22/8 tới đây với 2 phiên bản bộ nhớ 6+128GB và 8+128GB cùng mức giá cực kỳ hấp dẫn, chưa đến 5 triệu đồng.

Xiaomi Redmi 15 Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai siêu pin

