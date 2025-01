'The Creator' với sự góp mặt của Ngô Thanh Vân sắp được công chiếu tại Việt Nam

Phim lấy bối cảnh khi AI phát triển vượt bậc, đe dọa cuộc sống con người - Ảnh: ĐPCC

Bộ phim "The Creator" diễn ra trong bối cảnh tương lai gần, khi Trí Tuệ Nhân Tạo đạt đến mức phát triển vượt bậc. Một thảm họa kinh hoàng xảy ra khi AI kích hoạt một quả bom hạt nhân tại Los Angeles, dẫn đến hàng triệu mạng người. Cuộc chiến giữa nhân loại và máy móc nảy lên, với sự đe dọa tàn phá toàn diện.

Nhân vật chính của bộ phim là Joshua (do John David Washington thủ vai), một người lính Mỹ hoạt động bí mật ở châu Á. Sau một cuộc tấn công, anh bị tách ra khỏi vợ Maya (do Gemma Chan thủ vai) và tin rằng cô đã thiệt mạng. Joshua quyết định trở về Mỹ, nhưng sau 5 năm, anh được quân đội yêu cầu trở lại với nhiệm vụ đặc biệt. Tin rằng AI đã tạo ra một vũ khí có thể thay đổi mọi thứ, Joshua phải đối mặt với sứ mệnh tiêu diệt nó để cứu nhân loại khỏi diệt vong.

Gareth Edwards - Đạo diễn tài năng đứng sau tác phẩm

Người đứng sau bộ phim "The Creator" là đạo diễn nổi tiếng Gareth Edwards, người đã thành công với các tác phẩm như "Rogue One: A Star Wars Story" (2016) và "Godzilla" (2014). Edwards lấy cảm hứng từ tiểu thuyết "The Hero with a Thousand Faces" của Joseph Campbell và bộ phim kinh điển về chiến tranh Việt Nam - "Apocalypse Now" của Francis Ford Coppola - để xây dựng thế giới phim.

Edwards cho biết: "Tuổi thơ tôi gắn liền với vô số bom tấn kinh điển ở rạp. Nhiều bộ phim trong số đó khiến đứa bé là tôi khi ấy cảm thấy choáng ngợp, nên tôi luôn muốn đi khắp nơi và mang lại trải nghiệm tương tự đó cho người khác. Trên con đường này, chúng tôi đã đến dãy Himalaya, Indonesia, Nhật Bản, Campuchia, Thái Lan… để thực hiện những cảnh quay hoành tráng điên rồ, kết hợp với một hành trình giàu cảm xúc mà các nhân vật phải trải qua".

Ngô Thanh Vân góp mặt trong The Creator - Ảnh: ĐPCC

Việt Nam và Đông Nam Á lên màn ảnh rộng Hollywood

Đội ngũ sản xuất đã di chuyển hơn 16.000km đến 80 địa điểm khác nhau ở 8 quốc gia, bao gồm Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Nepal, Nhật Bản, Indonesia, Vương quốc Anh và Mỹ để thực hiện bộ phim. Những hình ảnh từ những địa điểm này đã được tận dụng để tạo nên một thế giới tương lai đầy ấn tượng.

"The Creator" cũng đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của đả nữ Ngô Thanh Vân sau thời gian tạm ngừng hoạt động nghệ thuật. Trong phim, cô thể hiện vai một nhân vật nửa người nửa robot, hứa hẹn mang tới sự thú vị và khó đoán khi xuất hiện trong tác phẩm.

Dự kiến, "The Creator" sẽ chính thức khởi chiếu tại rạp từ ngày 29-9.