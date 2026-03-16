Samsung duy trì vị thế thương hiệu loa thanh số 1 toàn cầu 12 năm liên tiếp

Theo Samsung, thành công bền vững này đến từ các công nghệ âm thanh tiên tiến, trải nghiệm âm thanh sống động và khả năng kết nối liền mạch với TV Samsung. Dựa trên nền tảng này, Samsung sẽ mở rộng danh mục sản phẩm âm thanh năm 2026 với các thiết bị mới mang đến chất lượng âm thanh chuẩn rạp chiếu phim, được tối ưu cho nhiều không gian sống khác nhau.

Danh mục sản phẩm sẽ bao gồm:

Loa thanh cao cấp HW‑Q990H, phiên bản kế nhiệm của HW‑Q990F

Loa thanh all‑in‑one HW‑QS90H

Loa Wi-Fi Music Studio 7 và Music Studio 5, được thiết kế bởi Bouroullec

“Tại Samsung, chúng tôi đặc biệt tự hào về thương hiệu loa thanh của mình và xem đây là cách mang đến trải nghiệm âm thanh cao cấp cho các gia đình trên toàn thế giới. Được vinh danh là thương hiệu loa thanh số 1 thế giới trong 12 năm liên tiếp không chỉ là vinh dự lớn, mà còn là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc mang đến trải nghiệm giải trí tại gia cao cấp.” Ông Hun Lee, Phó Chủ tịch Điều hành Ngành hàng Nghe nhìn Hiển thị (VD) tại Samsung Electronics cho biết.