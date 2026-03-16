Điện tử tiêu dùng
Nghe - Nhìn

Samsung duy trì vị thế thương hiệu loa thanh số 1 toàn cầu 12 năm liên tiếp

Anh Tuấn

Anh Tuấn

16:09 | 16/03/2026
Theo FutureSource, Samsung chiếm 21,5% doanh thu loa thanh toàn cầu và 19,7% sản lượng bán ra trong năm 2025. Thành tựu này đã đưa tên tuổi của Samsung tiếp tục trở thành thương hiệu loa thanh số 1 thế giới trong 12 năm liên tiếp.
Samsung Electronics vượt mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD nhờ cổ phiếu tăng mạnh Samsung đặt mục tiêu chuyển toàn bộ nhà máy sang mô hình AI tự chủ vào 2030 Samsung mở rộng hợp tác chiến lược với các 'ông lớn' AI, thách thức vị thế của Apple
Samsung duy trì vị thế thương hiệu loa thanh số 1 toàn cầu 12 năm liên tiếp
Samsung duy trì vị thế thương hiệu loa thanh số 1 toàn cầu 12 năm liên tiếp

Theo Samsung, thành công bền vững này đến từ các công nghệ âm thanh tiên tiến, trải nghiệm âm thanh sống động và khả năng kết nối liền mạch với TV Samsung. Dựa trên nền tảng này, Samsung sẽ mở rộng danh mục sản phẩm âm thanh năm 2026 với các thiết bị mới mang đến chất lượng âm thanh chuẩn rạp chiếu phim, được tối ưu cho nhiều không gian sống khác nhau.

Danh mục sản phẩm sẽ bao gồm:

Loa thanh cao cấp HW‑Q990H, phiên bản kế nhiệm của HW‑Q990F

Loa thanh all‑in‑one HW‑QS90H

Loa Wi-Fi Music Studio 7 và Music Studio 5, được thiết kế bởi Bouroullec

“Tại Samsung, chúng tôi đặc biệt tự hào về thương hiệu loa thanh của mình và xem đây là cách mang đến trải nghiệm âm thanh cao cấp cho các gia đình trên toàn thế giới. Được vinh danh là thương hiệu loa thanh số 1 thế giới trong 12 năm liên tiếp không chỉ là vinh dự lớn, mà còn là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc mang đến trải nghiệm giải trí tại gia cao cấp.” Ông Hun Lee, Phó Chủ tịch Điều hành Ngành hàng Nghe nhìn Hiển thị (VD) tại Samsung Electronics cho biết.

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

Samsung mở rộng hợp tác chiến lược với các

Samsung mở rộng hợp tác chiến lược với các 'ông lớn' AI, thách thức vị thế của Apple

Samsung đặt mục tiêu chuyển toàn bộ nhà máy sang mô hình AI tự chủ vào 2030

Samsung đặt mục tiêu chuyển toàn bộ nhà máy sang mô hình AI tự chủ vào 2030

Sony Be Alpha Day 2026: Ngày hội nhiếp ảnh mang đậm bản sắc Việt

Sony Be Alpha Day 2026: Ngày hội nhiếp ảnh mang đậm bản sắc Việt

Với chủ đề “Ghi dấu ấn Việt qua lăng kính nhiếp ảnh”, sự kiện đã mở ra một không gian trải nghiệm ấn tượng, nơi công nghệ hình ảnh kết hợp cùng những lát cắt sống động của văn hóa Việt Nam.
JBL ra mắt bộ đôi loa di động BandBox tích hợp AI hoàn toàn mới

JBL ra mắt bộ đôi loa di động BandBox tích hợp AI hoàn toàn mới

Đây là dòng amp luyện tập thông minh, được tích hợp AI, đồng thời là loa di động, mở ra cách tiếp cận hoàn toàn mới cho việc luyện tập, trình diễn và sáng tạo âm nhạc.
Xiaomi ra mắt Redmi Buds 8 Active phiên bản Vitality: Tai nghe giá rẻ, pin lên tới 37 giờ

Xiaomi ra mắt Redmi Buds 8 Active phiên bản Vitality: Tai nghe giá rẻ, pin lên tới 37 giờ

Xiaomi tiếp tục mở rộng danh mục tai nghe không dây phổ thông khi chính thức giới thiệu Redmi Buds 8 Active phiên bản Vitality. Sản phẩm hướng đến người dùng trẻ với mức giá khoảng 450.000 đồng, tập trung vào chất lượng âm thanh, kết nối ổn định và thời lượng pin dài.
Galaxy CineX - Hanoi Centre chính thức khai trương, nâng chuẩn trải nghiệm rạp chiếu phim tại Hà Nội

Galaxy CineX - Hanoi Centre chính thức khai trương, nâng chuẩn trải nghiệm rạp chiếu phim tại Hà Nội

Ngày 6/3/2026, Galaxy Studio chính thức khai trương rạp chiếu phim flagship Galaxy CineX – Hanoi Centre tại Hà Nội.
Apple Studio Display và Studio Display XDR: màn hình 5K 27 inch, độ sáng HDR lên tới 2.000 nit

Apple Studio Display và Studio Display XDR: màn hình 5K 27 inch, độ sáng HDR lên tới 2.000 nit

Apple vừa giới thiệu thế hệ màn hình Studio Display mới cùng mẫu Studio Display XDR cao cấp, mở rộng danh mục thiết bị hiển thị dành cho hệ sinh thái Mac.
Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

'Xôi Lạc TV' sụp đổ: Người xem các trang phát sóng lậu có bị xử lý?

VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Kỳ vọng về một Quốc hội kiến tạo cho

Kỳ vọng về một Quốc hội kiến tạo cho 'kỷ nguyên vươn mình'

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

