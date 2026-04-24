Kinh tế số

Samsung ra mắt dòng TV OLED đầu tiên trên thế giới tích hợp Art Store

Hồng Nhung

Hồng Nhung

18:38 | 24/04/2026
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Thế hệ TV OLED mới không chỉ nâng cấp toàn diện về chất lượng hiển thị, hiệu năng và AI, mà còn lần đầu tiên tích hợp Samsung Art Store trên OLED, mở ra cách tiếp cận mới trong việc cá nhân hóa không gian sống.
Nâng tầm trải nghiệm với dòng TV thế hệ mới từ Samsung Samsung chính thức ra mắt thế hệ AI TV hoàn toàn mới tại Việt Nam Samsung TV Mini LED M8X và TV OLED S85H mở bán độc quyền tại Điện máy Xanh với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Theo Samsung, dòng TV OLED đã được vinh danh giải thưởng Best of CES 2026 ở hạng mục “TV xem phim tốt nhất – Best Home Theater” này có mặt ở thị trường Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế công nghệ OLED hàng đầu đến từ thương hiệu TV số 1 thế giới, mà còn mở ra cách tiếp cận mới trong việc cá nhân hóa không gian sống.

Năm nay, dòng TV OLED kh ông chỉ đa dạng về kích thước khung hình, có những nâng cấp AI đáng giá mà độ sáng cũng tăng hơn 35%, bên cạnh công nghệ chống chói Glare-Free cũng được trang bị. Đáng chú ý, model sẽ được S85H được phân phối độc quyền tại hệ thống Điện máy Xanh trên toàn quốc, giúp người dùng có nhiều cơ hội tiếp cận với dòng TV cao cấp với mức giá hấp dẫn hơn.

Chia sẻ nhân sự kiện này, bà Nguyễn Huyền My, Giám đốc Ngành hàng Điện tử Nghe nhìn Samsung Việt Nam cho biết: “Là thương hiệu TV số 1 thế giới suốt 20 năm liên tiếp và tăng trưởng đột phá ở dòng TV OLED, Samsung hiểu rõ những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng. Nhu cầu về tính năng AI thông minh, chất lượng hình ảnh cao cấp, thiết kế tinh giản nhưng cá nhân hóa, màu sắc sống động và hiệu năng chơi game tiên tiến ngày càng cao. Đây cũng chính là điểm khác biệt của TV Samsung OLED. Năm nay, OLED tiếp tục được cải tiến để nâng tầm trải nghiệm vượt xa kỳ vọng của người dùng, trở thành trung tâm trải nghiệm giải trí và cá nhân hóa không gian sống, cho phép người dùng linh hoạt chuyển đổi giữa xem nội dung, chơi game và thưởng thức nghệ thuật theo cách riêng của mình.”

Chi tiết về ba model TV OLED năm nay.

Samsung ra mắt dòng TV OLED đầu tiên trên thế giới tích hợp Art Store
Samsung OLED S95H là dòng TV OLED đầu tiên trên thế giới được tích hợp Samsung Art Store

Dẫn đầu S95H, đây là TV OLED đầu tiên trên thế giới tích hợp Samsung Art Store, cho phép truy cập hơn 5.000 tác phẩm nghệ thuật. Kết hợp thiết kế FloatLayer treo tường sát khung, công nghệ chống chói Glare-Free và bộ xử lý AI cao cấp, S95H không chỉ là thiết bị giải trí mà còn là tác phẩm nghệ thuật đích thực trong không gian sống.

Samsung ra mắt dòng TV OLED đầu tiên trên thế giới tích hợp Art Store
Samsung OLED S90H

Trong khi đó, S90H mang đến sự cân bằng giữa hiệu năng và trải nghiệm với công nghệ chống chói Glare-Free và tần số quét lên đến 165Hz - tối ưu cho cả xem phim lẫn chơi game trong môi trường nhiều ánh sáng.

Samsung ra mắt dòng TV OLED đầu tiên trên thế giới tích hợp Art Store
Samsung OLED S85H

Còn S85H hướng đến người dùng phổ thông với thiết kế tinh giản, vẫn kế thừa các công nghệ cốt lõi của Samsung OLED, giúp mở rộng khả năng tiếp cận trải nghiệm OLED cao cấp.

Samsung ra mắt dòng TV OLED đầu tiên trên thế giới tích hợp Art Store
Mỗi model sở hữu một ngôn ngữ thiết kế riêng biệt

Cả ba model OLED 2026 đều sở hữu ngôn ngữ thiết kế riêng biệt. Nếu như S95H sở hữu thiết kế FloatLayer treo sát tường như tranh nghệ thuật, S90H thừa hưởng thiết kế Laser-Slim siêu mỏng, tối giản, thì S85H có thiết kế Contour mềm mại, liền mạch.

Về hất lượng hiển thị, Samsung khẳng định thế hệ TV OLED 2026 đều sở hữu công nghệ vượt trội với S95H và S90H là chuẩn hiển thị cao cấp với sắc đen sâu (Real Black) và màu sắc chuẩn xác đạt chứng nhận PANTONE Validated®, mang đến trải nghiệm hình ảnh chân thực và giàu chiều sâu.

Ngoài ra, Samsung cũng tiếp tục mở rộng công nghệ chống chói Glare-Free sang S90H, giúp giảm phản xạ ánh sáng, duy trì độ tương phản cao và đảm bảo chất lượng hiển thị ổn định ngay cả trong không gian sáng - một trong những khác biệt nổi bật của Samsung OLED trên thị trường.

Samsung ra mắt dòng TV OLED đầu tiên trên thế giới tích hợp Art Store
Cả 3 model OLED TV thế hệ mới của Samsung đều được trang bị Vision AI Companion, trợ lý AI đa nhiệm dành cho người dùng

Bên cạnh đó thì một phần không thể thiếu khi nói đến TV thế hệ mới của Samsung đó chính là Vision AI Companion. Trợ lý AI đa nhiệm cho phép người dùng tương tác tự nhiên với TV, đồng thời nhận đề xuất nội dung cá nhân hóa theo thói quen sử dụng. Trong đó, model S95H và S90H được tích hợp bộ xử lý NQ4 AI thế hệ 3 với 128 mạng nơ-ron, tối ưu hình ảnh và âm thanh theo thời gian thực. Các công nghệ nổi bật bao gồm:

4K AI Upscaling nâng cấp nội dung lên gần chuẩn 4K

Colour Booster Pro tăng cường độ sống động của màu sắc

Real Depth Enhancer cải thiện cảm nhận chiều sâu hình ảnh

AI Motion Enhancer Pro tối ưu chuyển động mượt mà, làm rõ nét hình ảnh trong các cảnh chuyển động nhanh như thể thao

Một trong những điểm cộng đáng chú ý của dòng TV OLED thế hệ mới của Samsung, đó chính là OLED HDR Pro và OLED HDR+ tăng cường độ tương phản và độ sáng, làm nổi bật chi tiết cả ở vùng sáng và vùng tối. Cụ thể như chế độ Bóng đá AI Pro giúp tự động nhận diện các tình huống trên sân và tối ưu hình ảnh, âm thanh, làm nổi bật những khoảnh khắc quan trọng, mang đến trải nghiệm thể thao tuyệt đỉnh. Âm thanh sân vận động và bình luận được cân bằng cho cảm giác chân thực. Đặc biệt, chế độ tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI (AI Sound Controller) mang đến khả năng kiểm soát âm thanh linh hoạt. Tính năng này phân tích âm thanh theo thời gian thực, tách biệt giọng nói và hiệu ứng nền, cho phép người dùng tùy chỉnh độ rõ của hội thoại hoặc âm thanh môi trường theo nhu cầu. Đi cùng là hệ thống âm thanh sống động với Q-Symphony, Object Tracking Sound và Active Voice Amplifier Pro, mang lại trải nghiệm nghe nhìn đa chiều và chân thực.

Và cuối cùng là hệ sinh thái thông minh One UI Tizen OS với khả năng cập nhật lên đến 7 năm, đảm bảo thiết bị luôn được nâng cấp theo thời gian. Qua đó người dùng có thể truy cập hệ sinh thái giải trí đa dạng với loạt gói nội dung đi kèm từ các nền tảng phổ biến tại Việt Nam như VieON, FPT Play, TV360, VTVcab ON và VTVprime để tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm giải trí ngay trên TV. Đặc biệt, việc tích hợp Google Photos và Generative Wallpaper cho phép cá nhân hóa màn hình TV ngay cả khi không sử dụng.

Dòng TV OLED 2026 với các model S95H, S90H và S85H được bán giá với giá:

Dòng

Kích thước

Giá bán lẻ đề nghị (VNĐ)

S95H

83 inch

144.000.000

S90H

83 inch

119.000.000

77 inch

80.900.000

65 inch

54.900.000

55 inch

42.900.000

S85H (phân phối độc quyền tại Điện máy Xanh)

65 inch

44.900.000

55 inch

33.900.000

* Từ nay đến ngày 30/06/2026, khi mua TV Samsung OLED 2026 cũng như các dòng Samsung AI TV 2026, khách hàng sẽ nhận quà tặng như sau: tặng kèm loa thanh S700D và loa tranh LS60D, trả góp 0%, 3 năm bảo hành và gói ứng dụng giải trí đa dạng, bao gồm gói VieON VIP HBO GO 6 – 12 tháng/VIP 3 tháng/ Premium 3 tháng, gói FPT Play Combo CinePlus và No Ads 3 tháng, gói TV360 VIP 1 tháng, gói VTVcabON ON SS PLUS (1 tháng cao cấp và 12 tháng cơ bản), và gói VTVprime SS PREMIUM (3 tháng cao cấp & 24 tháng cơ bản)/SS VIP (1 tháng cao cấp và 12 tháng cơ bản).

Samsung Samsung OLED TV Vision AI TV thông minh

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Thừa Thiên Huế

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Hà Giang

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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AUD 17711 17985 18561
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CHF 30704 31080 31738
CNY 0 3827 3923
EUR 28962 29181 30262
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KRW 0 18 20
NZD 0 14381 14976
SGD 19787 20069 20651
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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USD(1-2-5) 24,768 - -
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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NZD 0 14515 0
PHP 0 380 0
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00

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