Samsung ra mắt dòng TV OLED đầu tiên trên thế giới tích hợp Art Store

Theo Samsung, dòng TV OLED đã được vinh danh giải thưởng Best of CES 2026 ở hạng mục “TV xem phim tốt nhất – Best Home Theater” này có mặt ở thị trường Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế công nghệ OLED hàng đầu đến từ thương hiệu TV số 1 thế giới, mà còn mở ra cách tiếp cận mới trong việc cá nhân hóa không gian sống.

Năm nay, dòng TV OLED kh ông chỉ đa dạng về kích thước khung hình, có những nâng cấp AI đáng giá mà độ sáng cũng tăng hơn 35%, bên cạnh công nghệ chống chói Glare-Free cũng được trang bị. Đáng chú ý, model sẽ được S85H được phân phối độc quyền tại hệ thống Điện máy Xanh trên toàn quốc, giúp người dùng có nhiều cơ hội tiếp cận với dòng TV cao cấp với mức giá hấp dẫn hơn.

Chia sẻ nhân sự kiện này, bà Nguyễn Huyền My, Giám đốc Ngành hàng Điện tử Nghe nhìn Samsung Việt Nam cho biết: “Là thương hiệu TV số 1 thế giới suốt 20 năm liên tiếp và tăng trưởng đột phá ở dòng TV OLED, Samsung hiểu rõ những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng. Nhu cầu về tính năng AI thông minh, chất lượng hình ảnh cao cấp, thiết kế tinh giản nhưng cá nhân hóa, màu sắc sống động và hiệu năng chơi game tiên tiến ngày càng cao. Đây cũng chính là điểm khác biệt của TV Samsung OLED. Năm nay, OLED tiếp tục được cải tiến để nâng tầm trải nghiệm vượt xa kỳ vọng của người dùng, trở thành trung tâm trải nghiệm giải trí và cá nhân hóa không gian sống, cho phép người dùng linh hoạt chuyển đổi giữa xem nội dung, chơi game và thưởng thức nghệ thuật theo cách riêng của mình.”

Chi tiết về ba model TV OLED năm nay.

Samsung OLED S95H là dòng TV OLED đầu tiên trên thế giới được tích hợp Samsung Art Store

Dẫn đầu S95H, đây là TV OLED đầu tiên trên thế giới tích hợp Samsung Art Store, cho phép truy cập hơn 5.000 tác phẩm nghệ thuật. Kết hợp thiết kế FloatLayer treo tường sát khung, công nghệ chống chói Glare-Free và bộ xử lý AI cao cấp, S95H không chỉ là thiết bị giải trí mà còn là tác phẩm nghệ thuật đích thực trong không gian sống.

Samsung OLED S90H

Trong khi đó, S90H mang đến sự cân bằng giữa hiệu năng và trải nghiệm với công nghệ chống chói Glare-Free và tần số quét lên đến 165Hz - tối ưu cho cả xem phim lẫn chơi game trong môi trường nhiều ánh sáng.

Samsung OLED S85H

Còn S85H hướng đến người dùng phổ thông với thiết kế tinh giản, vẫn kế thừa các công nghệ cốt lõi của Samsung OLED, giúp mở rộng khả năng tiếp cận trải nghiệm OLED cao cấp.

Mỗi model sở hữu một ngôn ngữ thiết kế riêng biệt

Cả ba model OLED 2026 đều sở hữu ngôn ngữ thiết kế riêng biệt. Nếu như S95H sở hữu thiết kế FloatLayer treo sát tường như tranh nghệ thuật, S90H thừa hưởng thiết kế Laser-Slim siêu mỏng, tối giản, thì S85H có thiết kế Contour mềm mại, liền mạch.

Về hất lượng hiển thị, Samsung khẳng định thế hệ TV OLED 2026 đều sở hữu công nghệ vượt trội với S95H và S90H là chuẩn hiển thị cao cấp với sắc đen sâu (Real Black) và màu sắc chuẩn xác đạt chứng nhận PANTONE Validated®, mang đến trải nghiệm hình ảnh chân thực và giàu chiều sâu.

Ngoài ra, Samsung cũng tiếp tục mở rộng công nghệ chống chói Glare-Free sang S90H, giúp giảm phản xạ ánh sáng, duy trì độ tương phản cao và đảm bảo chất lượng hiển thị ổn định ngay cả trong không gian sáng - một trong những khác biệt nổi bật của Samsung OLED trên thị trường.

Cả 3 model OLED TV thế hệ mới của Samsung đều được trang bị Vision AI Companion, trợ lý AI đa nhiệm dành cho người dùng

Bên cạnh đó thì một phần không thể thiếu khi nói đến TV thế hệ mới của Samsung đó chính là Vision AI Companion. Trợ lý AI đa nhiệm cho phép người dùng tương tác tự nhiên với TV, đồng thời nhận đề xuất nội dung cá nhân hóa theo thói quen sử dụng. Trong đó, model S95H và S90H được tích hợp bộ xử lý NQ4 AI thế hệ 3 với 128 mạng nơ-ron, tối ưu hình ảnh và âm thanh theo thời gian thực. Các công nghệ nổi bật bao gồm:

4K AI Upscaling nâng cấp nội dung lên gần chuẩn 4K

Colour Booster Pro tăng cường độ sống động của màu sắc

Real Depth Enhancer cải thiện cảm nhận chiều sâu hình ảnh

AI Motion Enhancer Pro tối ưu chuyển động mượt mà, làm rõ nét hình ảnh trong các cảnh chuyển động nhanh như thể thao

Một trong những điểm cộng đáng chú ý của dòng TV OLED thế hệ mới của Samsung, đó chính là OLED HDR Pro và OLED HDR+ tăng cường độ tương phản và độ sáng, làm nổi bật chi tiết cả ở vùng sáng và vùng tối. Cụ thể như chế độ Bóng đá AI Pro giúp tự động nhận diện các tình huống trên sân và tối ưu hình ảnh, âm thanh, làm nổi bật những khoảnh khắc quan trọng, mang đến trải nghiệm thể thao tuyệt đỉnh. Âm thanh sân vận động và bình luận được cân bằng cho cảm giác chân thực. Đặc biệt, chế độ tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI (AI Sound Controller) mang đến khả năng kiểm soát âm thanh linh hoạt. Tính năng này phân tích âm thanh theo thời gian thực, tách biệt giọng nói và hiệu ứng nền, cho phép người dùng tùy chỉnh độ rõ của hội thoại hoặc âm thanh môi trường theo nhu cầu. Đi cùng là hệ thống âm thanh sống động với Q-Symphony, Object Tracking Sound và Active Voice Amplifier Pro, mang lại trải nghiệm nghe nhìn đa chiều và chân thực.

Và cuối cùng là hệ sinh thái thông minh One UI Tizen OS với khả năng cập nhật lên đến 7 năm, đảm bảo thiết bị luôn được nâng cấp theo thời gian. Qua đó người dùng có thể truy cập hệ sinh thái giải trí đa dạng với loạt gói nội dung đi kèm từ các nền tảng phổ biến tại Việt Nam như VieON, FPT Play, TV360, VTVcab ON và VTVprime để tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm giải trí ngay trên TV. Đặc biệt, việc tích hợp Google Photos và Generative Wallpaper cho phép cá nhân hóa màn hình TV ngay cả khi không sử dụng.

Dòng TV OLED 2026 với các model S95H, S90H và S85H được bán giá với giá:

Dòng Kích thước Giá bán lẻ đề nghị (VNĐ) S95H 83 inch 144.000.000 S90H 83 inch 119.000.000 77 inch 80.900.000 65 inch 54.900.000 55 inch 42.900.000 S85H (phân phối độc quyền tại Điện máy Xanh) 65 inch 44.900.000 55 inch 33.900.000

* Từ nay đến ngày 30/06/2026, khi mua TV Samsung OLED 2026 cũng như các dòng Samsung AI TV 2026, khách hàng sẽ nhận quà tặng như sau: tặng kèm loa thanh S700D và loa tranh LS60D, trả góp 0%, 3 năm bảo hành và gói ứng dụng giải trí đa dạng, bao gồm gói VieON VIP HBO GO 6 – 12 tháng/VIP 3 tháng/ Premium 3 tháng, gói FPT Play Combo CinePlus và No Ads 3 tháng, gói TV360 VIP 1 tháng, gói VTVcabON ON SS PLUS (1 tháng cao cấp và 12 tháng cơ bản), và gói VTVprime SS PREMIUM (3 tháng cao cấp & 24 tháng cơ bản)/SS VIP (1 tháng cao cấp và 12 tháng cơ bản).