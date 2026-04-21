Đây là mô hình hợp tác mới vừa được Samsung và Điện máy Xanh triển khai nhằm khai thác tối đa sức mạnh công nghệ của thương hiệu TV số 1 thế giới suốt 20 năm liên tiếp. Đồng thời không ngoài mong muốn mang đến cho người dùng Việt Nam những thiết bị nghe nhìn xuất sắc, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về âm thanh, hình ảnh, chế độ hậu mãi vượt trội và mức giá dễ tiếp cận cho số đông.

Samsung ra mắt “Bộ đôi xuất sắc” TV Mini LED M8X và TV OLED S85H

Chia sẻ về sự hợp tác này, bà Nguyễn Huyền My - Giám đốc Điều hành Ngành hàng Điện tử Nghe nhìn Samsung Việt Nam nhấn mạnh: “TV OLED S85H và TV Mini LED M8X là những dòng AI TV sản xuất riêng cho thị trường Việt Nam, được phân phối độc quyền tại Điện máy Xanh. Thông qua chiến lược bản địa hoá sản phẩm và kênh phân phối, Samsung muốn khẳng định tinh thần lắng nghe, thấu hiểu người dùng và cung cấp những sản phẩm “đo ni đóng giày” cho khách hàng Việt Nam, chứa đựng tinh hoa công nghệ và tiêu chuẩn khắt khe đã làm nên danh tiếng toàn cầu của Samsung suốt 2 thập kỷ”.

Theo chia sẻ từ đại diện Điện máy Xanh về định hướng hợp tác mới này. Thông qua quá trình tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng, hệ thống nhận thấy khách hàng Việt đang có nhu cầu rất lớn đối với các dòng TV chất lượng cao, tích hợp công nghệ AI để nâng cấp hình ảnh và âm thanh theo xu hướng hiện đại với mức ngân sách phù hợp.

Để hiện thực hóa điều này, Điện máy Xanh đã bắt tay hợp tác cùng Samsung, một trong những thương hiệu TV nằm trong top đầu thế giới hiện nay. Thông qua các dòng sản phẩm như TV OLED S85H và TV Mini LED M8X, Điện máy Xanh mong muốn mang đến cho người dùng những lựa chọn cao cấp, không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí đơn thuần mà còn nâng tầm chất lượng sống thông qua AI và hệ sinh thái Nhà thông minh từ Samsung.

TV Samsung OLED S85H nổi bật với độ tương phản vượt trội và thiết kế Contour mềm mại

Được biết, TV Samsung OLED S85H được phân phối tại Điện máy Xanh với hai kích thước màn hình là 55 inch và 65 inch. Sản phẩm sở hữu công nghệ OLED HDR, tối ưu hóa trải nghiệm xem với độ sáng vượt trội, sắc đen sâu và tương phản tối ưu. Đây cũng là dòng TV cho trải nghiệm chơi game vượt chuẩn với công nghệ Motion Xcelerator lên đến 144Hz, hỗ trợ cả hai công nghệ đồng bộ hoá NVIDIA G-SYNC và AMD FreeSync Premium. Qua đó, TV OLED S85H giảm thiểu tối đa hiện tượng xé hình, tạo nên trải nghiệm mượt mà trên từng chuyển động. Sản phẩm gây ấn tượng với thiết kế Contour với đường nét mềm mại, hoà quyện cùng không gian sống.

TV Samsung Mini LED M8X tái hiện tỉ sắc màu rực rỡ với đèn nền Mini LED và công nghệ Pure Spectrum Color

Trong khi đó, TV Mini LED M8X sở hữu công nghệ đèn nền Mini LED giúp nâng tầm độ sáng và độ tương phản so với TV LED thông thường. Thiết bị có khả năng tái hiện 1 tỷ sắc màu chân thực và rõ nét đến từng chi tiết nhờ công nghệ Pure Spectrum Color. Tần số quét tới 144Hz đảm bảo trải nghiệm hình ảnh mượt mà, giảm thiểu hiện tượng giật hình, xé hình.

Cả hai sản phẩm S85H và M8X đều được trang bị trợ lý Vision AI Companion của Samsung, cho phép người dùng trò chuyện, đặt câu hỏi và nhận giải đáp nhờ tích hợp Microsoft Copilot, Bixby và Gemini, thông qua thao tác nhấn giữ phím Home trên điều khiển từ xa. Cùng với đó là chế độ Bóng đá AI hoàn toàn mới giúp tối ưu hình ảnh, âm thanh cho từng khoảnh khắc trận đấu, chủ động bật/tắt giọng bình luận viên để làm chủ trải nghiệm xem.

Tính năng karaoke cho phép kết nối điện thoại như một micro, đặc biệt khi kết hợp cùng chế độ tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI, giúp tối ưu âm thanh theo giọng hát để người dùng tận hưởng không gian giải trí sống động ngay tại nhà.

Trợ lý Vision AI Companion đa nhiệm sở hữu khả năng trò chuyện, hỏi đáp linh hoạt

Nhân dịp hợp tác này, người dùng mua sắm TV OLED S85H và TV Mini LED M8X tại Điện máy Xanh sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn trong cả giai đoạn đặt cọc sớm và mở bán.

Cụ thể, khi đăng ký đặt cọc bộ đôi Samsung AI TV mới trên website của hệ thống Siêu thị Điện máy Xanh từ hôm nay, người dùng sẽ nhận được ưu đãi bao gồm bộ quà tặng hấp dẫn như TV 43 và 50 inch, loa thanh, gói ứng dụng giải trí và ưu đãi trả chậm 0% (giá trị quà tặng khác nhau tùy từng sản phẩm).

Trong giai đoạn mở bán chính thức (từ ngày 22 tháng 4), người dùng khi mua sắm bộ đôi TV này sẽ được giảm giá trực tiếp đến 5 triệu, trả chậm 0% và gói ứng dụng giải trí tuỳ từng sản phẩm. Ngoài ra, khi mua loa tháp di động ST50F và ST40F (Bán đặc quyền tại Điện Máy Xanh), khách hàng được tặng 2 micro không dây Rayco S-311B kèm ưu đãi trả chậm 0% (chương trình áp dụng cho toàn bộ cửa hàng Điện máy Xanh trên toàn quốc).

Nhân dịp này Điện Máy Xanh còn triển khai chương trình “Mua càng sớm - Deal càng xuất sắc”

Cũng trong giai đoạn mở bán, Điện Máy Xanh còn triển khai chương trình “Mua càng sớm - Deal càng xuất sắc” tại cửa hàng Điện máy Xanh Hậu Giang (416 Hậu Giang, Phường Phú Lâm, TP.HCM). Theo đó, khách hàng khi mua một trong hai model TV kể trên sẽ nhận được 1 bình nước cao cấp và có cơ hội tham gia vòng quay may mắn khi trải nghiệm các tính năng mới trên hai dòng AI TV 2026, gồm hỏi đáp thông qua trợ lý Vision AI Companion đa nhiệm và Karaoke khi kết nối điện thoại trên TV Samsung.

Ngoài ra, 20 khách hàng đầu tiên tham gia Mini Game trên bài đăng mở bán của Điện máy Xanh và đến cửa hàng sớm nhất sẽ được nhận được thêm 1 lượt quay may mắn.

Theo dõi thêm thông tin chi tiết tại Trang Facebook chính thức của Điện máy Xanh.

TV OLED S85H và TV Mini LED M8X chính thức lên kệ tại Điện Máy Xanh với giá bán lẻ lần lượt là: