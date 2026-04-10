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Một tuần 'sống cùng' Sony Clip WF-LC900: Tai nghe nhẹ tựa khuyên tai

Hồng Nhung

Hồng Nhung

23:28 | 10/04/2026
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Sony Clip WF-LC900 mang thiết kế kẹp vành tai hoàn toàn mới, cho phép vừa nghe nhạc vừa không mất kết nối với thế giới xung quanh. Một tuần trải nghiệm thực tế cho thấy điều đó.

Tương tự như nhiều lần trải nghiệm các mẫu tai nghe trước đây, mình thường bắt đầu một chiếc tai nghe mới với những ca khúc quen thuộc, những chương trình quen thuộc. Tại sao lại như vậy? Tại vì khi mình nghe những giai điệu quen thuộc, những chương trình quen thuộc, mình sẽ đánh giá chiếc tai nghe đó một cách chính xác và dễ dàng hơn. Mình cũng thường có thói quen sử dụng nhiều chiếc tai nghe cùng lúc cho nhiều mục đích khác nhau, vì việc này sẽ giúp mình "phân loại" tai nghe tốt hơn.

Sony Clip WF-LC900: chiếc tai nghe hoàn toàn mới của Sony có gì?
Sony Clip WF-LC900

Trở lại với chiếc tai nghe Clip WF-LC900 của Sony. Đây là một chiếc tai nghe hoàn toàn mới của Sony, và bạn sẽ nhận ra ngay sự mới lạ đó, ngay vẻ bề ngoài của nó. Sự hấp dẫn bởi màu sắc cũng sẽ khiến bạn phải thốt lên "wow, đây là một sản phẩm đến từ Sony sao?"

Sony Clip WF-LC900: chiếc tai nghe hoàn toàn mới của Sony có gì?
Sony Clip WF-LC900: chiếc tai nghe hoàn toàn mới của Sony có gì?

Sony Clip WF-LC900 không còn những dấu ấn thường thấy của một chiếc tai nghe mang ‘dòng họ’ Sony

Thật sự nó gần như không còn những dấu ấn thường thấy của một chiếc tai nghe mang ‘dòng họ’ Sony, nó mới mẻ, nó hấp dẫn, nó vui tươi, nó trẻ trung... Và bạn không nhầm đâu, đó chính là điều mà Sony muốn hướng tới với mẫu tai nghe Sony Clip WF-LC900 này.

Ai muốn “gien” Sony mạnh mẽ, đậm đà hãy đến với WF-1000XM6, nơi Sony hiện diện trên từng đường nét, còn ở đây bạn sẽ thấy một Sony khác, kiểu như Sony cha và Sony con, “một người con” của thế kỷ 21, đầy cá tính, đầy đam mê và rực rỡ sắc màu.

Sony Clip WF-LC900: chiếc tai nghe hoàn toàn mới của Sony có gì?
Sony Clip WF-LC900 cũng có 3 màu sắc cực kỳ trẻ trung và tươi mới

Khi mình cầm chiếc Sony Clip WF-LC900 về nhà, ngay lập tức cậu con trai 18 tuổi của mình đã thốt lên "ôi đẹp thế, mẹ mua à?" Cảm giác lúc đó của mình là "Ô chúng tìm thấy nhau rồi".

Bạn thanh niên 18 tuổi kia đã từng vay tiền mẹ mua một chiếc tai nghe Sony WH-1000XM5 từ cách đây 4 năm. Bạn thanh niên đó cũng là người đang sở hữu 4 chiếc tai nghe khác, một chiếc true-wireless để dùng khi đi ngoài đường, một chiếc tai nghe có dây truyền thống để khi cần bay nhảy vận động và một chiếc tai nghe gaming để cho các trận chiến game với bạn bè vào cuối tuần.

Nói thế để thấy, giới trẻ ngày nay tiêu dùng rất khác, họ không dùng một chiếc tai nghe cho tất cả mọi nhu cầu và Sony hiểu điều đó. Đó cũng là lý do chúng ta có một chiếc tai nghe mang tên Sony Clip WF-LC900.

Sony Clip WF-LC900: chiếc tai nghe hoàn toàn mới của Sony có gì?
Sony Clip WF-LC900: chiếc tai nghe hoàn toàn mới của Sony có gì?

Đây là dòng tai nghe mở với thiết kế kẹp tai hoàn toàn mới

Theo Sony, dòng tai nghe mở với thiết kế kẹp tai hoàn toàn mới này sẽ mang đến cách tiếp cận khác biệt trong trải nghiệm âm thanh cá nhân. Nơi mà người dùng vừa có thể tận hưởng âm nhạc mà vẫn duy trì kết nối tự nhiên với môi trường xung quanh. Nghĩa là với Sony Clip WF-LC900 bạn vừa có thể nghe nhạc, trò chuyện với người bên cạnh, nghe thấy âm thanh cuộc sống và kết nối với môi trường xung quanh.

Sony Clip WF-LC900: chiếc tai nghe hoàn toàn mới của Sony có gì?
Với Sony Clip WF-LC900 bạn vừa có thể nghe nhạc, trò chuyện với người bên cạnh, nghe thấy âm thanh cuộc sống và kết nối với môi trường xung quanh

Mình đã dùng Sony Clip WF-LC900 trong hơn một tuần qua, nghe ở nhiều điều kiện khác nhau, khi đi cafe, khi đi chợ, khi nấu cơm, trên đường đi làm, đi đón con và cả các cuộc gọi hàng ngày. Một điểm thú vị là tai nghe rất nhẹ, nhẹ nhưng vô cùng chắc chắn, nó bám vào vành tai như một chiếc khuyên thời trang, rồi ở đó mà đôi khi bạn quên luôn cả sự hiện diện của nó.

Mình cũng đã sử dụng Sony Clip WF-LC900 khi đi grab bike trên đường, vừa trò chuyện với tài xế, vừa nghe Podcasts, đây là một trải nghiệm rất khác, nó không "tách" bạn ra khỏi thế giới bạn đang sống, nó cũng không "điếc đặc" như những chiếc tai nghe chống ồn, nó vẫn để bạn kết nối với thế giới xung quanh, với ồn ào cuộc sống, nhưng vẫn cho bạn được nghe thứ mà bạn muốn nghe.

Sony Clip WF-LC900: chiếc tai nghe hoàn toàn mới của Sony có gì?
Với Sony Clip WF-LC900 bạn có thể thoải mái vận động

Mình cũng được "anh thanh niên" chung nhà khuyên "mẹ nên đeo khi chơi thể thao hay tập thể dục, thú vị lắm đó". Và mình đã thử. Đeo Sony Clip WF-LC900 khi đi bộ, thật sự rất hợp lý, nhưng khi đi chơi pickleball, nó có vẻ chưa phù hợp bởi đây là môn thể thao khá ồn ào, cần sự tập trung cao. Đổi lại, Sony Clip WF-LC900 bám rất chắc chắn, nó không như những chiếc tai nghe nhét tai mình thường sử dụng. Trong quá trình chơi, vận động mạnh với nhịp nhanh chậm bất ngờ thì Sony Clip WF-LC900 vẫn ở đó, trên vành tai bạn, chẳng hề gây ra rắc rối phiền toái nào, chẳng rơi rớt hay xô lệch.

Sony Clip WF-LC900: chiếc tai nghe hoàn toàn mới của Sony có gì?
Sony Clip WF-LC900: chiếc tai nghe hoàn toàn mới của Sony có gì?

Sony Clip WF-LC900 sở hữu thiết kế đúng kiểu “social-friendly”

Để có thể làm được những điều này, Sony Clip WF-LC900 đã được thiết kế đúng kiểu “social-friendly”. Tức là nó giúp bạn vừa thưởng thức âm thanh vừa trò chuyện diễn ra liền mạch, trong khi cấu trúc open-ear tối ưu luồng khí, giảm áp lực lên ống tai và hạn chế cảm giác mệt mỏi khi đeo. Sony lý giải rằng, “Sony Clip WF-LC900 ra đời để đáp nhu cầu sử dụng hằng ngày, nó đảm bảo sự vừa vặn, chắc chắn, duy trì nhận thức an toàn trong các tình huống và mang lại sự thoải mái khi đeo suốt thời gian dài.”

Sony Clip WF-LC900: chiếc tai nghe hoàn toàn mới của Sony có gì?
Sony Clip WF-LC900: chiếc tai nghe hoàn toàn mới của Sony có gì?

Kiểu thiết kế này giúp cho Sony Clip WF-LC900 ôm vừa vặn và thoải mái trên nhiều dáng tai

Kiểu thiết kế open-ear này giúp cho Sony Clip WF-LC900 ôm vừa vặn và thoải mái trên nhiều dáng tai, bạn cũng có thể điều chỉnh độ rộng chật dễ dàng, giúp bạn có thể duy trì kết nối với môi trường xung quanh cả ngày rất dễ dàng và tự nhiên. Nó cũng rất phù hợp với những người không quen sự hầm bí của các dòng tai nghe khác.

Sony Clip WF-LC900: chiếc tai nghe hoàn toàn mới của Sony có gì?
Sony đã cung cấp cho Sony Clip WF-LC900 ba chế độ nghe

Đáng chú ý, để có thể sử dụng tai nghe ở nhiều môi trường khác nhau, ngay cả trong những môi trường ồn ào nhất như quán cafe, trên xe bus, khi đi metro… Sony đã cung cấp cho Sony Clip WF-LC900 ba chế độ nghe.

Đầu tiên là chế độ tiêu chuẩn (Standard) mang đến chất lượng âm thanh ấn tượng với giọng rõ ràng và đầy chi tiết, phù hợp để thưởng thức đa dạng các thể loại nhạc. Trong môi trường ồn ào như trạm xe buýt hay khu vực đông người, bạn có thể sử dụng chế độ Tăng cường giọng hát (Voice Boost) giúp làm nổi bật giọng nói và tăng cường độ rõ, mang lại trải nghiệm nghe podcast thuận lợi.

Còn khi ở không gian yên tĩnh thì chế độ Giảm rò rỉ âm thanh (Sound Leakage Reduction) sẽ hỗ trợ hạn chế âm thanh thoát ra ngoài, giúp người dùng tận hưởng nội dung riêng tư mà không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Sony Clip WF-LC900: chiếc tai nghe hoàn toàn mới của Sony có gì?
Khi sử dụng ở môi trường ồn ào Sony Clip WF-LC900 vẫn có được chất lượng âm thanh tốt

Nhiều người hỏi mình rằng, với kiểu thiết kế này thì chất lượng có được bảo đảm? Thật ra đây cũng là điều mà mình băn khoăn khi chưa trải nghiệm. Bởi thông thường những chiếc tai nghe thiết kế mở kiểu này sẽ dễ khiến bạn bị ‘nhiễu âm’, nhất là khi đi ngoài đường hay ở trong các môi trường ồn ào.

Vì là dòng tai nghe mới giúp bạn luôn kết nối với thế giới xung quanh nên đòi hỏi Sony Clip WF-LC900 có thể tách bạch hoàn toàn nguồn âm thanh với thế giới bên ngoài là không thể, đổi lại Sony Clip WF-LC900 vẫn có được chất lượng âm thanh tốt. Điều này hẳn bạn biết lý do từ đâu rồi.

Sony vốn là thương hiệu âm thanh nổi tiếng của Nhật Bản, cho nên dù có là “Sony con” thì Sony Clip WF-LC900 vẫn được kế thừa công nghệ âm thanh và chuyên môn tin chỉnh chuẩn Sony. Nhờ đó mà Sony Clip WF-LC900 vẫn có được chất âm tự nhiên, rõ ràng và giữ được độ trung thực.

Sony cũng không quên tích hợp cho Sony Clip WF-LC900 công nghệ nâng cấp âm thanh với DSEE, 360 Reality Audio và tính năng Background Music Effect để mang đến trải nghiệm nghe cá nhân hóa. Ngoài ra, người dùng có thể tinh chỉnh chất âm với EQ 10 băng tần trên ứng dụng Sony Sound Connect để thiết lập cấu hình âm thanh phù hợp với sở thích của riêng mình. Đây đều là những tính năng chuẩn Sony mà những ai đã từng sử dụng tai nghe Sony không còn xa lạ.

Sony Clip WF-LC900: chiếc tai nghe hoàn toàn mới của Sony có gì?
Khả năng kết nối của Sony Clip WF-LC900 cũng rất ấn tượng

Khả năng kết nối của Sony Clip WF-LC900 cũng rất ấn tượng. Có lẽ đây cũng là một trong những ưu điểm mà Sony Clip WF-LC900 được thừa hưởng từ người anh em WF-1000XM6 vừa ra mắt.

Nhờ được trang bị bộ xử lý tín hiệu giọng nói cùng công nghệ lọc giọng độ chính xác cao nên Sony Clip WF-LC900 bảo đảm chất lượng cuộc gọi rất tốt. Sử dụng cảm biến dẫn truyền xương để thu nhận giọng nói cũng như tích hợp hệ thống khử ồn nền dựa trên AI, nên khi bạn sử dụng Sony Clip WF-LC900 ở những môi trường ồn ào vẫn không bị nhiễu tạp âm, giữ được sự trung thực của giọng nói.

Sony Clip WF-LC900: chiếc tai nghe hoàn toàn mới của Sony có gì?
Nút reset được trang bị sẵn trên hộp

Vì sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau và cảm giác đeo thoải mái nên mình đã sử dụng Sony Clip WF-LC900 khá nhiều trong một ngày, nhiều hơn nhiều so với các mẫu tai nghe khác trước đây mà mình từng có dịp trải nghiệm. Vì thế mà mình thường cắm sạc vào mỗi cuối ngày để có thể sử dụng thoải mái vào ngày hôm sau sử dụng. Tuy nhiên theo thông tin từ Sony thì Sony Clip WF-LC900 cho thời gian sử dụng lên đến 37 giờ và chỉ với 3 phút sạc là bạn đã có thêm 1 giờ sử dụng. Đây có lẽ là một con số rất đáng chú ý với nhiều bạn trẻ.

Một điểm thú vị khác là việc duy trì hay ngắt kết nối với Sony Clip WF-LC900 cũng rất dễ dàng, nhờ nút reset được trang bị sẵn trên hộp. Chính vì thế bạn sẽ không cảm thấy khó khăn gì nhiều khi cần chuyển đổi qua lại giữa các thiết bị, kiểu từ smartphone sang laptop hay ngược lại.

Sony Clip WF-LC900: chiếc tai nghe hoàn toàn mới của Sony có gì?
Sony Clip WF-LC900 có chuẩn kháng nước IPX4

Sony cũng cho biết Sony Clip WF-LC900 có chuẩn kháng nước IPX4, tuy nhiên trong suốt quá trình trải nghiệm mình chưa có dịp trải nghiệm tính năng này. Cụ thể, tiêu chuẩn IPX4 là xếp hạng bảo vệ chống nước theo tiêu chuẩn quốc tế IEC, cho phép thiết bị hoạt động an toàn khi tiếp xúc với nước bắn/phun từ mọi hướng. Tức là bạn có thể sử dụng Sony Clip WF-LC900 cho các hoạt động thể thao (mồ hôi), mưa nhẹ hoặc môi trường độ ẩm cao, nhưng không chống được nước phun áp lực cao hoặc ngâm nước.

Sony Clip WF-LC900: chiếc tai nghe hoàn toàn mới của Sony có gì?
Sony Clip WF-LC900 đang có chương trình mở bán với nhiều quà tặng hấp dẫn

Trên đây là một vài chia sẻ nhanh sau một tuần trải nghiệm Sony Clip WF-LC900, hy vọng đủ thông tin để bạn nào cần có thể tham khảo. Chi tiết hơn về thông số kỹ thuật cũng như giá bán và chương trình khuyến mại các bạn có thể xem thêm tại website của Sony Việt Nam.

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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AUD 17711 17985 18561
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NZD 0 14381 14976
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