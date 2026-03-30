Điện tử tiêu dùng
Nghe - Nhìn

Sony trẻ hóa sản phẩm bằng dòng tai nghe Sony Clip WF-LC900

Anh Tuấn

11:50 | 30/03/2026
Theo Sony, tai nghe open-ear dạng kẹp mới với thiết kế Always-on cho phép người dùng lắng nghe môi trường xung quanh và thưởng thức âm nhạc và kết nối thế giới xung quanh mọi lúc mọi nơi.

Với ba chế độ nghe (Tiêu chuẩn/ Tăng cường giọng hát/ Giảm rò rỉ âm thanh) Sony Clip WF-LC900 đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Đặc biệt với chất âm lừng danh, âm thanh phong phú, được tinh chỉnh bởi chuyên gia âm thanh từ Sony, kết hợp công nghệ âm thanh DSEE và chế độ EQ 10 băng tần tùy biến linh hoạt.

Sony Clip WF-LC900 sở hữu thiết kế dạng mở

Một điểm nhấn rất đáng giá của thiết kế dạng mở là mang đến trải nghiệm nghe tự nhiên, cho phép người dùng luôn kết nối với môi trường xung quanh, có thể đồng thời nghe rõ âm nhạc, tiếng giao thông, hội thoại cũng như thông báo mà không cần tháo tai nghe. Kiểu thiết kế này cũng giúp việc người dùng vừa thưởng thức âm thanh vừa trò chuyện mà không gặp trở ngại gì. Để có thể làm được điều đó, Sony đã thiết kế cấu trúc open-ear tối ưu luồng khí, giảm áp lực lên ống tai và hạn chế cảm giác mệt mỏi khi đeo. Chính vì thế mà Sony Clip WF-LC900 được đánh giá đây sẽ là mẫu tai nghe lý tưởng cho nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Thật ra, đây không phải là thiết kế hoàn toàn mới lạ, trước đó thị trường tai nghe cũng đã đón nhận nhiều thương hiệu có thiết kế tai nghe dạng mở tương tự như thế này, ví dụ như Huawei, Xiaomi hay HONOR. Tuy nhiên, việc Sony mang chính thức giới thiệu Sony Clip WF-LC900 ra thị trường không đơn giản là một sản phẩm mới, đây là sự lắng nghe phản hồi từ người dùng, và sản phẩm này đã được hoàn thiện với thiết kế open-ear độc đáo, ôm vừa vặn và thoải mái trên nhiều dáng tai mà không gây áp lực, đồng thời vẫn duy trì chất âm đặc trưng của Sony cùng các tính năng tiện ích.

Sony Clip WF-LC900 mang lại trải nghiệm thưởng thức âm nhạc liền mạch trong mọi ngữ cảnh

Sony Clip WF-LC900 mang lại trải nghiệm thưởng thức âm nhạc liền mạch trong mọi ngữ cảnh, từ công việc, di chuyển đến các hoạt động hằng ngày. Với kiểu thiết kế hình chữ C không gây áp lực lên ống tai, Sony Clip WF-LC900 dễ dàng ôm sát mọi kiểu tai. Trong khi phần thân tai nghe và quai trên mang đến phạm vi điều chỉnh rộng và độ ổn định tốt, thì bên trong phần đệm khí kèm theo cho phép điều chỉnh độ vừa vặn theo nhu cầu, thông qua việc thay đổi vị trí trên quai.

Như đã nói ở trên, là sản phẩm hướng đến người dùng trẻ năng động, giúp kết nối thế giới xung quanh mọi lúc mọi nơi chính vì thế Sony Clip WF-LC900 được cung cấp ba chế độ nghe.

Ở chế độ Standard (Tiêu chuẩn) Sony Clip WF-LC900 mang đến chất lượng âm thanh ấn tượng với giọng rõ ràng và đầy chi tiết, phù hợp để thưởng thức đa dạng các thể loại nhạc.

Ở trong môi trường ồn ào như trạm xe buýt hay khu vực đông người, Sony Clip WF-LC900 có sẵn chế độ Voice Boost (Tăng cường giọng hát) giúp làm nổi bật giọng nói và tăng cường độ rõ, mang lại trải nghiệm nghe podcast hoặc video thuận tiện hơn.

Và khi ở trong môi trường yên tĩnh, Sony Clip WF-LC900 sẽ có sẵn chế độ Sound Leakage Reduction (Giảm rò rỉ âm thanh) để hạn chế âm thanh thoát ra ngoài, giúp người dùng tận hưởng nội dung riêng tư mà không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Sony Clip WF-LC900 mang đến chất lượng âm thanh ấn tượng

Khác với các sản phẩm tai nghe thiết kế mở có sẵn trên thị trường, Sony Clip WF-LC900 mang đến chất lượng âm thanh ấn tượng. Đó là sự kế thừa từ nhiều năm kinh nghiệm của Sony trong công nghệ âm thanh và chuyên môn tinh chỉnh đã được trau chuốt qua dòng sản phẩm chủ lực 1000X, nhờ đó mà tai nghe có âm thanh tự nhiên, rõ ràng, giữ trọn độ trung thực, chất lượng âm thanh gốc, ngay cả với thiết kế open-ear.

Tai nghe cũng được tích hợp công nghệ nâng cấp âm thanh với DSEE, 360 Reality Audio và tính năng Background Music Effect cho trải nghiệm nghe cá nhân hóa. Bên cạnh đó, người dùng có thể tinh chỉnh chất âm với EQ 10 băng tần trên ứng dụng Sony | Sound Connect, kèm theo tính năng “Find Your Own Equaliser” để dễ dàng thiết lập cấu hình âm thanh phù hợp với sở thích cá nhân.

Ngoài ra, Sony Clip WF-LC900 cũng được trang bị bộ xử lý tín hiệu giọng nói cùng công nghệ lọc giọng độ chính xác cao, mang lại chất lượng cuộc gọi tuyệt vời. Thiết bị sử dụng cảm biến dẫn truyền xương để thu nhận giọng nói chính xác, đồng thời tích hợp hệ thống khử ồn nền dựa trên AI, giúp loại bỏ tạp âm hiệu quả và duy trì giọng nói trong trẻo, tự nhiên ngay cả trong môi trường nhiều tiếng ồn.

Không chỉ mang đến sự thoải mái và chất lượng âm thanh chuẩn Sony, Sony Clip WF-LC900 còn có trọng lượng siêu nhẹ, mang lại cảm giác đeo thoải mái suốt cả ngày.

Được lấy cảm hứng từ chiếc khuyên tai, Sony Clip WF-LC900 sở hữu thiết kế hiện đại cùng đa dạng lựa chọn màu sắc, giúp người dùng dễ dàng thể hiện cá tính.

Sony Clip WF-LC900 có thời lượng pin 37 giờ, tính năng sạc nhanh 3 phút sạc cho 1 giờ sử dụng

Với mục tiêu đồng hành cùng người dùng suốt cả ngày dài nên Sony Clip WF-LC900 có thời lượng pin lên đến 37 giờ, cùng tính năng sạc nhanh cho 1 giờ sử dụng chỉ với 3 phút sạc, đảm bảo trải nghiệm nghe luôn liền mạch.

Sản phẩm cũng đạt chuẩn chống nước IPX4, nên người dùng có thể sử dụng mà không lo ngại vấn đề mồ hôi hay nước mưa. Bên cạnh đó, tai nghe còn được tích hợp tính năng Kết nối đa thiết bị (Multipoint Connection), cho phép dễ dàng thay đổi giữa các thiết bị, tùy biến các chức năng thông qua ứng dụng Sony | Sound Connect.

Sony Clip WF-LC900 cxung hỗ trợ điều khiển chạm và truy cập nhanh, đồng thời tích hợp công nghệ âm thanh thích ứng, tự động tối ưu chất âm theo môi trường và hoạt động của người dùng.

Không chỉ tập trung vào trải nghiệm âm thanh, Sony còn hướng đến phát triển bền vững. Sony Clip WF-LC900 được đóng gói không sử dụng nhựa, với khoảng 20% vật liệu nhựa trong sản phẩm đến từ nguồn tái chế – thể hiện cam kết giảm thiểu tác động đến môi trường.

Sony Clip WF-LC900 chính thức lên kệ từ 6/4 với giá 4.990.000 đồng

Sony Clip WF-LC900 sẽ được lên kệ vào ngày 6/4 tới đây với 4 tùy chọn màu sắc trẻ trung là Tím, Đen, Xanh lá, và Be với giá niêm yết 4.990.000 đồng.

Từ 06/4 đến 26/4/2026, khi mua Sony Clip WF-LC900, khách hàng sẽ được nhận ưu đãi quà tặng bao gồm 01 túi thể thao Li-Ning cao cấp trị giá 1.200.000 đồng, 01 ốp lưng tai nghe trị giá 1.000.000 đồng khi đăng ký sản phẩm trên My Sony, và tham gia chương trình thu cũ đổi mới hỗ trợ lên đến 600.000 đồng.

Chi tiết xem tại https://www.sony.com.vn/headphones/products/linkbuds-clip
Cụ thể, với công nghệ cốt lõi của dòng TV Micro RGB, TV Micro RGB sử dụng các đèn LED đỏ, xanh lá và xanh dương có kích thước siêu nhỏ (dưới 100 μm), trong đó mỗi điểm ảnh phát sáng độc lập. Kiến trúc này cho phép kiểm soát ánh sáng với độ chính xác cao, từ đó cải thiện độ tương phản và độ chính xác màu sắc.
Vinh danh này vừa được hãng nghiên cứu thị trường Omdia tuyên bố khi năm 2025 vừa qua LG đã đạt tổng lượng TV OLED bán ra trên toàn thế giới là 6,47 triệu chiếc, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước.
Việc Xiaomi chính thức mở bán Xiaomi TV S Mini LED 2026 Series và Xiaomi Smart Display S Mini LED 2026 Series tại Việt Nam mang đến cho người tiêu dùng thêm nhiều lựa chọn, từ 55 inch đến 98 inch, sở hữu công nghệ QD Mini LED, độ sáng tối đa lên đến 1200 nits và trải nghiệm hiển thị mượt mà với mức giá chỉ từ 11,9 triệu đồng.
LG ra mắt Smart Monitor Swing tại Việt Nam với tấm nền IPS 32 inch 4K, cảm ứng toàn phần, chân đế xoay đa hướng và webOS. Giá đề xuất 29,99 triệu, ưu đãi đặt trước đến 31/3.
Theo FutureSource, Samsung chiếm 21,5% doanh thu loa thanh toàn cầu và 19,7% sản lượng bán ra trong năm 2025. Thành tựu này đã đưa tên tuổi của Samsung tiếp tục trở thành thương hiệu loa thanh số 1 thế giới trong 12 năm liên tiếp.
