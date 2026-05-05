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Xiaomi ra mắt loạt thiết bị mới trong hệ sinh thái AioT

Anh Thái

Anh Thái

23:13 | 05/05/2026
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Bộ ba REDMI Watch 6, REDMI Headphones Neo và REDMI Buds 8 sẽ mang đến giải pháp toàn diện cho sức khỏe, giải trí và phong cách sống, góp phần hoàn thiện trải nghiệm sử dụng trong hệ sinh thái AIoT.
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Từ việc hoàn thiện trải nghiệm cá nhân, từ theo dõi sức khỏe, giải trí âm thanh đến kết nối đa thiết bị, phù hợp với nhu cầu sử dụng linh hoạt trong cuộc sống hằng ngày.

“Xiaomi tiếp tục mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam với các sản phẩm có tính ứng dụng cao, dễ tiếp cận và tối ưu cho nhu cầu hằng ngày. Dải thiết bị đeo REDMI Series mới không chỉ đáp ứng tốt các tác vụ cơ bản mà còn nâng cao trải nghiệm thông minh, kết nối liền mạch, giúp người dùng dễ dàng tận hưởng cuộc sống tiện lợi hơn.” Ông Neo Chen, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, cho biết.

REDMI Watch 6
REDMI Watch 6

REDMI Watch 6 nổi bật với màn hình AMOLED kích thước 2.07inch, độ sáng tối đa lên đến 2000 nits, dẫn đầu phân khúc về khả năng hiển thị, giúp duy trì độ rõ nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh. Thiết kế viền mỏng cùng tỷ lệ màn hình cao giúp tối ưu không gian hiển thị, mang lại trải nghiệm trực quan khi theo dõi thông tin.

REDMI Watch 6
REDMI Watch 6 có trọng lượng chỉ 31 gram, giúp người dùng thoải mái đeo cả ngày dài

Thiết bị sở hữu khung hợp kim nhôm, độ dày khoảng 9.9 mm và trọng lượng chỉ 31gram (không bao gồm dây đeo) giúp người dùng thoải mái khi đeo suốt ngày dài. Ngoài ra, REDMI Watch 6 cũng hỗ trợ hơn 150 chế độ thể thao, đồng thời tích hợp các tính năng quản lý sức khỏe như theo dõi nhịp tim, nồng độ oxy trong máu, giấc ngủ và mức độ căng thẳng. Sản phẩm đạt chuẩn kháng nước 5ATM và hỗ trợ đo nhịp tim dưới nước, đáp ứng đa dạng nhu cầu vận động.

REDMI Watch 6
REDMI Watch 6 cũng hỗ trợ hơn 150 chế độ thể thao

Một trong những điểm cộng đáng giá là REDMI Watch 6 có thể hoạt động khoảng 12 ngày trong điều kiện sử dụng thông thường và lên đến 24 ngày ở chế độ tiết kiệm năng lượng, giúp người dùng duy trì trải nghiệm liên tục mà không cần sạc thường xuyên.

REDMI Watch 6 có 3 màu Đen huyền thạch, Xám bạc và Xanh băng, mở bán từ 05/05 với giá 3.190.000 đồng. Trong thời gian mở bán từ 05/05 - 05/06/2026, khách hàng sẽ được giảm ngay 200.000 đồng và tặng kèm tai nghe True Wireless REDMI Buds 8 Lite khi mua sản phẩm. Đặc biệt, khi mua kèm smartphone hoặc máy tính bảng, khách hàng còn được giảm thêm 1.000.000 đồng, chỉ còn 1.990.000 đồng.
REDMI Headphones Neo
REDMI Headphones Neo

REDMI Headphones Neo sở hữu thiết kế hiện đại với kiểu dáng trẻ trung, hướng đến nhóm người dùng năng động, đề cao tính cá nhân hóa và phong cách riêng trong từng trải nghiệm. Thiết kế gọn gàng, tối ưu công thái học giúp thiết bị phù hợp để sử dụng trong nhiều bối cảnh, từ giải trí đến làm việc hàng ngày.

REDMI Headphones Neo
REDMI Headphones Neo khử tiếng ồn tốt

Bên cạnh đó, sản phẩm được trang bị driver động 40mm với màng titanium, mang đến âm thanh cân bằng với dải bass mạnh mẽ và treble rõ nét. Sản phẩm hỗ trợ khử tiếng ồn chủ động với khả năng giảm ồn lên đến 42dB, đồng thời có thể tự điều chỉnh theo môi trường sử dụng.

Hệ thống 3 micro kết hợp thuật toán AI giúp cải thiện chất lượng cuộc gọi, giảm tiếng ồn và hạn chế ảnh hưởng của gió, đảm bảo khả năng đàm thoại rõ ràng trong nhiều tình huống khác nhau. Đồng thời, sản phẩm hỗ trợ Google Fast Pair, cho phép kết nối hai thiết bị cùng lúc và chia sẻ âm thanh, giúp tăng tính linh hoạt khi sử dụng.

Điểm đặc biệt là REDMI Headphones Neo có thời lượng pin lên đến 72 giờ khi tắt chế độ khử tiếng ồn, đáp ứng nhu cầu sử dụng kéo dài trong nhiều ngày. Công nghệ sạc nhanh giúp thiết bị cung cấp tới 5 giờ nghe nhạc chỉ sau 10 phút sạc, hạn chế gián đoạn trong quá trình sử dụng.

REDMI Headphones Neo được bán ra với 2 màu Đen huyền thạch, Trắng cát, dự kiến mở bán từ 06/06 với giá 2.090.000 đồng. Từ 06/06 đến ngày 06/07/2026, khách hàng sẽ được giảm ngay 100.000 đồng. Đặc biệt, khi mua kèm smartphone hoặc máy tính bảng, khách hàng còn được giảm thêm 200.000 đồng, chỉ còn 1.790.000 đồng.
Tai nghe REDMI Buds 8
Tai nghe REDMI Buds 8

Tai nghe REDMI Buds 8 được trang bị công nghệ khử tiếng ồn chủ động lên đến 50dB, hỗ trợ nhiều chế độ phù hợp với từng môi trường sử dụng. Tính năng khử ồn cá nhân hóa giúp tối ưu hiệu suất dựa trên cách đeo của từng người dùng, mang lại hiệu quả sử dụng ổn định hơn.

Sản phẩm sử dụng driver 11mm được tinh chỉnh, tăng cường dải mid-bass và hỗ trợ nhiều chế độ EQ, bao gồm cả tùy chỉnh theo sở thích cá nhân. Hệ thống 3 micro tích hợp AI hỗ trợ giảm tiếng ồn và chống gió, giúp cải thiện chất lượng cuộc gọi, đặc biệt trong môi trường ngoài trời.

REDMI Buds 8 có thể hoạt động liên tục lên đến 11 giờ chỉ với một lần sạc và lên đến 44 giờ khi sử dụng cùng hộp sạc. Công nghệ sạc nhanh cũng cho phép nghe nhạc trong khoảng 4 giờ chỉ với 10 phút sạc, mang lại sự tiện lợi trong quá trình sử dụng hàng ngày.

REDMI Buds 8 được bán ra với 3 màu Đen, Trắng, Xanh và dự kiến mở bán vào tháng 07/2026, với giá 1.590.000 đồng. Khi mua kèm smartphone hoặc máy tính bảng, khách hàng sẽ nhận ưu đãi 200.000 đồng, chỉ còn 1.390.000 đồng.

Có thể nói, việc ra mắt đồng thời REDMI Watch 6, REDMI Headphones Neo và REDMI Buds 8 cho thấy định hướng rõ ràng của Xiaomi trong việc mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam. Các sản phẩm không chỉ đáp ứng từng nhu cầu riêng lẻ mà còn hướng đến khả năng kết nối và phối hợp linh hoạt giữa nhiều thiết bị, giúp người dùng tối ưu hóa trải nghiệm cá nhân trong học tập, làm việc và giải trí.

REDMI Headphones Neo sẽ được lên kệ tại tất cả kênh phân phối và hệ thống bán lẻ tại Việt Nam. Riêng bộ đôi REDMI Watch 6 và REDMI Buds 8 sẽ được mở bán tại Xiaomi Store, website chính hãng Mi.com và hệ thống cửa hàng Thế giới di động trên toàn quốc.

Chi tiết về sản phẩm, vui lòng xem thêm tại đây.

Xiaomi hệ sinh thái AIoT tai nghe chống ồn đồng hồ thông minh

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00

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Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026