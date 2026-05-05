Xiaomi ra mắt loạt thiết bị mới trong hệ sinh thái AioT

Từ việc hoàn thiện trải nghiệm cá nhân, từ theo dõi sức khỏe, giải trí âm thanh đến kết nối đa thiết bị, phù hợp với nhu cầu sử dụng linh hoạt trong cuộc sống hằng ngày.

“Xiaomi tiếp tục mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam với các sản phẩm có tính ứng dụng cao, dễ tiếp cận và tối ưu cho nhu cầu hằng ngày. Dải thiết bị đeo REDMI Series mới không chỉ đáp ứng tốt các tác vụ cơ bản mà còn nâng cao trải nghiệm thông minh, kết nối liền mạch, giúp người dùng dễ dàng tận hưởng cuộc sống tiện lợi hơn.” Ông Neo Chen, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, cho biết.

REDMI Watch 6

REDMI Watch 6 nổi bật với màn hình AMOLED kích thước 2.07inch, độ sáng tối đa lên đến 2000 nits, dẫn đầu phân khúc về khả năng hiển thị, giúp duy trì độ rõ nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh. Thiết kế viền mỏng cùng tỷ lệ màn hình cao giúp tối ưu không gian hiển thị, mang lại trải nghiệm trực quan khi theo dõi thông tin.

REDMI Watch 6 có trọng lượng chỉ 31 gram, giúp người dùng thoải mái đeo cả ngày dài

Thiết bị sở hữu khung hợp kim nhôm, độ dày khoảng 9.9 mm và trọng lượng chỉ 31gram (không bao gồm dây đeo) giúp người dùng thoải mái khi đeo suốt ngày dài. Ngoài ra, REDMI Watch 6 cũng hỗ trợ hơn 150 chế độ thể thao, đồng thời tích hợp các tính năng quản lý sức khỏe như theo dõi nhịp tim, nồng độ oxy trong máu, giấc ngủ và mức độ căng thẳng. Sản phẩm đạt chuẩn kháng nước 5ATM và hỗ trợ đo nhịp tim dưới nước, đáp ứng đa dạng nhu cầu vận động.

REDMI Watch 6 cũng hỗ trợ hơn 150 chế độ thể thao

Một trong những điểm cộng đáng giá là REDMI Watch 6 có thể hoạt động khoảng 12 ngày trong điều kiện sử dụng thông thường và lên đến 24 ngày ở chế độ tiết kiệm năng lượng, giúp người dùng duy trì trải nghiệm liên tục mà không cần sạc thường xuyên.

REDMI Watch 6 có 3 màu Đen huyền thạch, Xám bạc và Xanh băng, mở bán từ 05/05 với giá 3.190.000 đồng. Trong thời gian mở bán từ 05/05 - 05/06/2026, khách hàng sẽ được giảm ngay 200.000 đồng và tặng kèm tai nghe True Wireless REDMI Buds 8 Lite khi mua sản phẩm. Đặc biệt, khi mua kèm smartphone hoặc máy tính bảng, khách hàng còn được giảm thêm 1.000.000 đồng, chỉ còn 1.990.000 đồng.

REDMI Headphones Neo

REDMI Headphones Neo sở hữu thiết kế hiện đại với kiểu dáng trẻ trung, hướng đến nhóm người dùng năng động, đề cao tính cá nhân hóa và phong cách riêng trong từng trải nghiệm. Thiết kế gọn gàng, tối ưu công thái học giúp thiết bị phù hợp để sử dụng trong nhiều bối cảnh, từ giải trí đến làm việc hàng ngày.

REDMI Headphones Neo khử tiếng ồn tốt

Bên cạnh đó, sản phẩm được trang bị driver động 40mm với màng titanium, mang đến âm thanh cân bằng với dải bass mạnh mẽ và treble rõ nét. Sản phẩm hỗ trợ khử tiếng ồn chủ động với khả năng giảm ồn lên đến 42dB, đồng thời có thể tự điều chỉnh theo môi trường sử dụng.

Hệ thống 3 micro kết hợp thuật toán AI giúp cải thiện chất lượng cuộc gọi, giảm tiếng ồn và hạn chế ảnh hưởng của gió, đảm bảo khả năng đàm thoại rõ ràng trong nhiều tình huống khác nhau. Đồng thời, sản phẩm hỗ trợ Google Fast Pair, cho phép kết nối hai thiết bị cùng lúc và chia sẻ âm thanh, giúp tăng tính linh hoạt khi sử dụng.

Điểm đặc biệt là REDMI Headphones Neo có thời lượng pin lên đến 72 giờ khi tắt chế độ khử tiếng ồn, đáp ứng nhu cầu sử dụng kéo dài trong nhiều ngày. Công nghệ sạc nhanh giúp thiết bị cung cấp tới 5 giờ nghe nhạc chỉ sau 10 phút sạc, hạn chế gián đoạn trong quá trình sử dụng.

REDMI Headphones Neo được bán ra với 2 màu Đen huyền thạch, Trắng cát, dự kiến mở bán từ 06/06 với giá 2.090.000 đồng. Từ 06/06 đến ngày 06/07/2026, khách hàng sẽ được giảm ngay 100.000 đồng. Đặc biệt, khi mua kèm smartphone hoặc máy tính bảng, khách hàng còn được giảm thêm 200.000 đồng, chỉ còn 1.790.000 đồng.

Tai nghe REDMI Buds 8

Tai nghe REDMI Buds 8 được trang bị công nghệ khử tiếng ồn chủ động lên đến 50dB, hỗ trợ nhiều chế độ phù hợp với từng môi trường sử dụng. Tính năng khử ồn cá nhân hóa giúp tối ưu hiệu suất dựa trên cách đeo của từng người dùng, mang lại hiệu quả sử dụng ổn định hơn.

Sản phẩm sử dụng driver 11mm được tinh chỉnh, tăng cường dải mid-bass và hỗ trợ nhiều chế độ EQ, bao gồm cả tùy chỉnh theo sở thích cá nhân. Hệ thống 3 micro tích hợp AI hỗ trợ giảm tiếng ồn và chống gió, giúp cải thiện chất lượng cuộc gọi, đặc biệt trong môi trường ngoài trời.

REDMI Buds 8 có thể hoạt động liên tục lên đến 11 giờ chỉ với một lần sạc và lên đến 44 giờ khi sử dụng cùng hộp sạc. Công nghệ sạc nhanh cũng cho phép nghe nhạc trong khoảng 4 giờ chỉ với 10 phút sạc, mang lại sự tiện lợi trong quá trình sử dụng hàng ngày.

REDMI Buds 8 được bán ra với 3 màu Đen, Trắng, Xanh và dự kiến mở bán vào tháng 07/2026, với giá 1.590.000 đồng. Khi mua kèm smartphone hoặc máy tính bảng, khách hàng sẽ nhận ưu đãi 200.000 đồng, chỉ còn 1.390.000 đồng.

Có thể nói, việc ra mắt đồng thời REDMI Watch 6, REDMI Headphones Neo và REDMI Buds 8 cho thấy định hướng rõ ràng của Xiaomi trong việc mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam. Các sản phẩm không chỉ đáp ứng từng nhu cầu riêng lẻ mà còn hướng đến khả năng kết nối và phối hợp linh hoạt giữa nhiều thiết bị, giúp người dùng tối ưu hóa trải nghiệm cá nhân trong học tập, làm việc và giải trí.

REDMI Headphones Neo sẽ được lên kệ tại tất cả kênh phân phối và hệ thống bán lẻ tại Việt Nam. Riêng bộ đôi REDMI Watch 6 và REDMI Buds 8 sẽ được mở bán tại Xiaomi Store, website chính hãng Mi.com và hệ thống cửa hàng Thế giới di động trên toàn quốc.

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