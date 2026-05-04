“Với REDMI Pad 2 9.7, chúng tôi mong muốn mang đến một mẫu máy tính bảng toàn diện trong phân khúc phổ thông. Những nâng cấp về màn hình, pin, hiệu năng và phần mềm không chỉ giúp tối ưu trải nghiệm sử dụng hằng ngày mà còn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về tính linh hoạt trên các thiết bị công nghệ hiện nay.” Ông Neo Chen, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, chia sẻ.

Hướng đến người dùng phổ thông, Xiaomi ra mắt REDMI Pad 2 9.7 giá chỉ từ 4,9 triệu đồng

Cụ thể với màn hình 9.7inch độ phân giải 2K cùng tần số quét 120Hz, REDMI Pad 2 9.7 mang đến trải nghiệm giải trí vượt tầm giá khả năng hiển thị chi tiết và sắc nét. Tỷ lệ khung hình 16:10 giúp tối ưu không gian hiển thị, đáp ứng tốt nhu cầu giải trí, học tập và làm việc đa tác vụ.

Tần số quét lên đến 120Hz cùng độ sáng tối đa 600 nits của REDMI Pad 2 9.7 mang đến trải nghiệm mượt mà và rõ ràng ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh.

Ngoài ra, màn hình của REDMI Pad 2 9.7 còn đạt bộ ba chứng nhận từ TÜV Rheinland gồm Low Blue Light, Flicker Free và Circadian Friendly, góp phần mang lại trải nghiệm hiển thị dễ chịu khi sử dụng trong thời gian dài.

REDMI Pad 2 9.7 còn sở hữu kiểu dáng mỏng nhẹ với độ dày 7,4mm và trọng lượng khoảng 401gram

Không chỉ có vậy, REDMI Pad 2 9.7 còn sở hữu kiểu dáng mỏng nhẹ với độ dày 7,4mm và trọng lượng khoảng 401g, giúp người dùng có thể mang theo trong balo hoặc túi xách một cách thuận tiện. Với ngoại hình gọn gàng và hai tùy chọn màu sắc gồm Xan và Bạc, thiết bị mang đến cho người dùng một phong cách hiện đại và trẻ trung.

Để mang đến trải nghiệm giải trí đỉnh cao, REDMI Pad 2 9.7 còn được trang bị hệ thống loa stereo hỗ trợ Hi-Res Audio, góp phần nâng cao trải nghiệm giải trí đa phương tiện cho người dùng.

Một trong những ưu điểm đáng giá của REDMI Pad 2 9.7 đó là viên pin 7.600mAh cho thời gian sử dụng lên đến khoảng 1,7 ngày trong điều kiện thông thường. Thiết bị đồng thời hỗ trợ sạc nhanh 18W qua cổng USB Type-C, giúp rút ngắn thời gian sạc và hạn chế gián đoạn trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh đó, REDMI Pad 2 9.7 còn được trang bị vi xử lý Snapdragon 6s 4G Gen 2 với xung nhịp tối đa lên đến 2.9GHz, mang lại khả năng xử lý ổn định cho các nhu cầu học tập, giải trí và làm việc hàng ngày, đồng thời tối ưu hiệu quả tiêu thụ năng lượng.

REDMI Pad 2 9.7 có 2 phiên bản màu là Xám và Bạc

Đáng chú ý, REDMI Pad 2 9.7 còn mang đến phiên bản hỗ trợ kết nối 4G, cho phép người dùng duy trì kết nối Internet ổn định ngay cả khi không có Wi-Fi. Kết hợp cùng viên pin dung lượng lớn và nền tảng phần cứng tiết kiệm điện năng, REDMI Pad 2 9.7 4G mang đến trải nghiệm linh hoạt hơn cho người dùng thường xuyên di chuyển.

Vận hành trên nền tảng Xiaomi HyperOS 3 với giao diện trực quan

Vận hành trên nền tảng Xiaomi HyperOS 3 với giao diện trực quan, REDMI Pad 2 9.7 hỗ trợ tối ưu các tác vụ hàng ngày và mang lại trải nghiệm sử dụng ổn định hơn. Thông qua tính năng Liên thông (Xiaomi Interconnectivity), REDMI Pad 2 9.7 cho phép người dùng kết nối và đồng bộ với các thiết bị công nghệ khác của Xiaomi như smartphone, tai nghe không dây,... Như vậy, trên bản Wi-fi, người dùng vẫn có thể nhận và thực hiện cuộc gọi trực tiếp trên máy tính bảng với tính năng đồng bộ cuộc gọi (call sync).

Ngoài ra, REDMI Pad 2 9.7 còn hỗ trợ chia sẻ bộ nhớ tạm (shared clipboard), giúp chuyển đổi nội dung giữa các thiết bị một cách nhanh chóng và liền mạch. Tính năng Circle to Search by Google cũng được tích hợp, cho phép tìm kiếm thông tin trực tiếp từ nội dung hiển thị trên màn hình. Kết hợp cùng các tùy chọn cá nhân hóa trên Xiaomi HyperOS 3, thiết bị mang đến trải nghiệm linh hoạt và thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

REDMI Pad 2 9.7 và REDMI Pad 2 9.7 4G chính thức được mở bán tại tất cả kênh phân phối và hệ thống bán lẻ tại Việt Nam với 2 tùy chọn màu là Xám và Bạc cùng giá bán lần lượt là: REDMI Pad 2 9.7 (4GB + 64GB): 4.990.000 đồng REDMI Pad 2 9.7 (4GB + 128GB) được bán đặc quyền tại hệ thống Thế giới di động: 5.490.000 đồng REDMI Pad 2 9.7 4G (4GB + 64GB): 5.990.000 đồng REDMI Pad 2 9.7 4G (4GB + 128GB), bán đặc quyền tại hệ thống Thế giới di động: 6.490.000 đồng REDMI Pad 2 9.7 Cover màu Xám, có giá bán 790.000 đồng.

* Trong giai đoạn mở bán từ nay đến 31/5/2026, khách hàng sẽ nhận được các ưu đãi hấp dẫn, bao gồm: Giảm trực tiếp 200.000 đồng hoặc nhận voucher mua sắm 250.000 đồng (đối với phiên bản wifi); Giảm đến 300.000 đồng hoặc voucher mua sắm 350.000 đồng (đối với phiên bản 4G); Chương trình thu cũ đổi mới lên đến 800.000 đồng; Trả góp 0% lãi suất; Bảo hành chính hãng lên đến 18 tháng.

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