Google Photos sắp có AI phối đồ từ ảnh cá nhân

Tính năng mới tận dụng công nghệ phân tích hình ảnh để nhận diện áo, quần, váy, giày hoặc phụ kiện từng xuất hiện trong ảnh chụp hằng ngày. Sau khi xử lý, hệ thống tự gom nhóm thành bộ sưu tập riêng theo từng danh mục. Người dùng chỉ cần nhập từ khóa hoặc chọn bộ lọc để tìm nhanh đồ công sở, đồ dự tiệc, phụ kiện hay quần áo du lịch mà không cần mở lại hàng nghìn tấm ảnh cũ.

Tính năng cho phép người dùng lựa chọn quần áo trên ảnh cho chính mình. Ảnh: Google

Khác với các ứng dụng mua sắm trực tuyến vốn chỉ tập trung sản phẩm mới, AI trên Google Photos hướng thẳng vào quần áo người dùng đã sở hữu. Điểm thay đổi này tạo ra khác biệt đáng kể trong thói quen tiêu dùng số. Nhiều người thường mua thêm đồ mới do quên mất những món đồ cũ từng mặc vài lần rồi bỏ quên trong thư viện ảnh hoặc tủ quần áo thực tế. AI giúp khôi phục vòng đời sử dụng của trang phục thông qua dữ liệu cá nhân sẵn có.

Người dùng cũng có thể kéo thả nhiều món đồ trên màn hình để tạo thành bộ trang phục hoàn chỉnh trước khi mặc thực tế. Các bản phối lưu trực tiếp trong ứng dụng, thuận tiện chia sẻ cho bạn bè hoặc lưu theo từng dịp cụ thể như đi làm, dự tiệc cưới, gặp khách hàng hay du lịch. Xu hướng “thử trước trên màn hình” đang dần thay thế thao tác thử đồ truyền thống vốn mất nhiều thời gian.

Dù vậy, công nghệ này chưa đạt độ chính xác tuyệt đối. AI chưa thể hiểu đầy đủ chất liệu vải, độ co giãn hoặc phom dáng thật của từng món đồ. Hình ảnh thử quần áo chỉ mang tính mô phỏng tương đối dựa trên mô hình tạo ảnh AI tương tự Nano Banana. Trong nhiều trường hợp, bộ đồ hiển thị trên màn hình vẫn khác đáng kể so với trải nghiệm mặc thực tế.

Động thái mới cho thấy Google tiếp tục mở rộng AI cá nhân hóa sang các hoạt động đời sống thường nhật thay vì chỉ tập trung công cụ tìm kiếm hay sáng tạo nội dung. Năm ngoái, Google Search từng bổ sung tính năng thử đồ ảo phục vụ mua sắm trực tuyến. Phiên bản mới trên Google Photos chuyển trọng tâm sang kho dữ liệu cá nhân, biến thư viện ảnh thành hệ thống quản lý phong cách riêng cho từng người dùng.

Song song mở rộng AI, Google cũng nhấn mạnh yếu tố quyền riêng tư. Hãng khẳng định ảnh tải lên Google Photos không phục vụ huấn luyện mô hình AI và không bán dữ liệu cho bên thứ ba. Cam kết này xuất hiện trong bối cảnh người dùng ngày càng nhạy cảm với các nền tảng thu thập dữ liệu hình ảnh cá nhân để phát triển AI thương mại.