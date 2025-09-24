Google Photos cho phép chỉnh sửa ảnh trực tiếp với AI

Tính năng chỉnh sửa ảnh bằng văn bản hoặc giọng nói với AI của Google Photos. Ảnh: Google

Google sử dụng hệ thống Gemini AI để hỗ trợ tính năng chỉnh sửa ảnh bằng văn bản hoặc giọng nói. Ban đầu, tính năng được ra mắt trước trên các thiết bị điện thoại Pixel 10 tại thị trường Mỹ vào tháng 8 vừa qua.

Theo đó, người dùng có thể chỉnh sửa ảnh thuận tiện và nhanh chóng mà không cần các thao tác cầu kì, phức tạp.

Để bắt đầu chỉnh sửa, người dùng lựa chọn “Help me edit” trong trình chỉnh sửa, sau đó có thể đưa ra các mô tả về chi tiết, phong cách muốn thay đổi trong bức ảnh. Nếu người dùng chưa biết nên bắt đầu từ đâu thì cũng có thể dùng những gợi ý có sẵn từ Gemini hoặc đơn giản là yêu cầu AI làm bức ảnh trở nên đẹp hơn. Thậm chí, người dùng có thể yêu cầu sáng tạo các chi tiết để bức ảnh trông "ngoài sức tưởng tượng", theo mô tả của Google.

Nhập lệnh mô tả những yêu cầu chỉnh sửa với AI. Ảnh: Google

Tính năng chỉnh ảnh bằng AI chủ yếu hỗ trợ các yêu cầu phổ thông như điều chỉnh ánh sáng hay loại bỏ chi tiết gây xao nhãng trong ảnh, ngoài ra còn cung cấp các chỉnh sửa nâng cao hơn như xóa vật thể ở nền hoặc khôi phục ảnh cũ. Bên cạnh đó, Gemini còn có thể thêm các yếu tố sáng tạo kỳ ảo bằng AI vào ảnh để tăng tính nghệ thuật.

Trong quá trình chỉnh sửa, Gemini cũng gợi ý các yêu cầu để giúp người dùng tinh chỉnh sản phẩm của mình hoàn thiện hơn.

Theo TechCrunch thông tin, tính năng chỉnh ảnh AI còn được hậu thuẫn bởi công nghệ siêu dữ liệu C2PA Content Credentials trong Google Photos, giúp xác định hình ảnh được tạo ra bằng AI. Chức năng này ban đầu được ra mắt trên các thiết bị Pixel, hiện Google đã xác nhận với TechCrunch rằng nó sẽ sớm có mặt cho cả người dùng Android.

Hiện tại, tính năng chỉnh sửa bằng AI chỉ khả dụng cho người dùng từ 18 tuổi trở lên tại Mỹ và sử dụng bằng tiếng Anh.