Việt Nam ghi nhận lợi ích từ cải cách thuế thuốc lá tại Liên Hợp Quốc

Theo dự báo, chính sách mới sẽ giúp 2,1 triệu người bỏ hoặc không hút thuốc vào năm 2031, ngăn ngừa 700.000 ca tử vong sớm, đồng thời tăng thêm 24.000 tỷ đồng (tương đương 910 triệu USD) nguồn thu ngân sách mỗi năm. Việc áp dụng đồng thời thuế tuyệt đối và thuế tỷ lệ, cùng lộ trình tăng thuế giai đoạn 2027 – 2031, được đánh giá sẽ hạn chế thuốc lá giá rẻ, đặc biệt trong giới trẻ.

Dữ liệu được công bố trong bối cảnh WHO kêu gọi hành động mạnh mẽ để giảm thiểu các nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới – bao gồm ung thư, đột quỵ và bệnh tim – tại Hội nghị Cấp cao lần thứ tư của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) về Phòng ngừa và Kiểm soát các Bệnh không lây nhiễm diễn ra trong tuần này.

Tại một sự kiện bên lề tại Đại hội đồng, Tổng Giám đốc WHO, Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho biết: “Các loại thuế y tế là giải pháp đôi bên cùng có lợi cho cả người dân và nền kinh tế: chúng giúp phòng bệnh và cứu sống người dân bằng cách giảm tiêu thụ các sản phẩm có hại; đồng thời có thể tạo ra hàng tỷ đô la nguồn thu để các quốc gia có thể tái đầu tư vào y tế và phát triển.

“Trong thập kỷ qua, khoảng một phần tư các Quốc gia Thành viên của WHO đã tăng thuế thuốc lá, làm giá thực của thuốc lá tăng ít nhất 50%. Xin cảm ơn tất cả các bạn, những người đã cam kết thực hiện chính sách thuế thông minh hơn, công bằng hơn nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, củng cố nguồn tài chính trong nước và thúc đẩy tiến trình hướng tới các Mục tiêu Phát triển Bền vững.”

Vào tháng 6 vừa qua, Tiến sĩ Tedros cũng đã đăng thông điệp chúc mừng Việt Nam về những cải cách mang tính bước ngoặt trong thuế thuốc lá.

Tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, nhận định: “Quyết định cải cách thuế thuốc lá là biện pháp then chốt nhằm giảm tỷ lệ hút thuốc – vốn còn cao ở nam giới – và bảo vệ các thế hệ tương lai.

Giám đốc Khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO, Tiến sĩ Saia Ma'u Piukala, mới đây đã trao tặng Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan một giải thưởng toàn cầu của WHO nhằm vinh danh những thành tựu của bà trong công cuộc phòng chống tác hại của thuốc lá. Ảnh: WHO Việt Nam.

“Bước đi tiên phong này của Việt Nam là một minh chứng và nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các quốc gia khác đang tìm cách giảm thiểu tác hại của sử dụng thuốc lá".

Vào tháng 6 năm 2025, Quốc hội Việt Nam đã thông qua những cải cách quan trọng đối với hệ thống thuế thuốc lá: bổ sung một loại thuế tiêu thụ đặc biệt (thuế tuyệt đối) bên cạnh thuế tỷ lệ hiện hành (đánh theo giá trị sản phẩm), cùng với lộ trình tăng thuế hàng năm từ 2027 đến 2031. Những cải cách này được thiết kế không chỉ để tăng thuế thuốc lá mà còn đảm bảo hiệu quả giảm tiêu thụ thuốc lá được duy trì bền vững theo thời gian.

Ngoài thuốc lá, năm nay Việt Nam cũng đã đồng ý tăng thuế đồ uống có cồn và áp thuế với đồ uống có đường, tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững.