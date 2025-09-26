Chuyển động số
Chính sách số

Việt Nam ghi nhận lợi ích từ cải cách thuế thuốc lá tại Liên Hợp Quốc

Lê Giang

Lê Giang

17:45 | 26/09/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam vừa công bố kết quả từ mô hình TaXSim cho thấy những lợi ích đáng kể về sức khỏe và kinh tế nhờ cải cách thuế thuốc lá mà Quốc hội Việt Nam đã thông qua trong Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi tháng 6/2025.
Lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày sức khỏe thế giới năm 2025 Hơn 150 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế thiết bị y tế tại Hà Nội Bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế

Theo dự báo, chính sách mới sẽ giúp 2,1 triệu người bỏ hoặc không hút thuốc vào năm 2031, ngăn ngừa 700.000 ca tử vong sớm, đồng thời tăng thêm 24.000 tỷ đồng (tương đương 910 triệu USD) nguồn thu ngân sách mỗi năm. Việc áp dụng đồng thời thuế tuyệt đối và thuế tỷ lệ, cùng lộ trình tăng thuế giai đoạn 2027 – 2031, được đánh giá sẽ hạn chế thuốc lá giá rẻ, đặc biệt trong giới trẻ.

Dữ liệu được công bố trong bối cảnh WHO kêu gọi hành động mạnh mẽ để giảm thiểu các nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới – bao gồm ung thư, đột quỵ và bệnh tim – tại Hội nghị Cấp cao lần thứ tư của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) về Phòng ngừa và Kiểm soát các Bệnh không lây nhiễm diễn ra trong tuần này.

thuoc-la

Tại một sự kiện bên lề tại Đại hội đồng, Tổng Giám đốc WHO, Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho biết: “Các loại thuế y tế là giải pháp đôi bên cùng có lợi cho cả người dân và nền kinh tế: chúng giúp phòng bệnh và cứu sống người dân bằng cách giảm tiêu thụ các sản phẩm có hại; đồng thời có thể tạo ra hàng tỷ đô la nguồn thu để các quốc gia có thể tái đầu tư vào y tế và phát triển.

“Trong thập kỷ qua, khoảng một phần tư các Quốc gia Thành viên của WHO đã tăng thuế thuốc lá, làm giá thực của thuốc lá tăng ít nhất 50%. Xin cảm ơn tất cả các bạn, những người đã cam kết thực hiện chính sách thuế thông minh hơn, công bằng hơn nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, củng cố nguồn tài chính trong nước và thúc đẩy tiến trình hướng tới các Mục tiêu Phát triển Bền vững.”

Vào tháng 6 vừa qua, Tiến sĩ Tedros cũng đã đăng thông điệp chúc mừng Việt Nam về những cải cách mang tính bước ngoặt trong thuế thuốc lá.

Tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, nhận định: “Quyết định cải cách thuế thuốc lá là biện pháp then chốt nhằm giảm tỷ lệ hút thuốc – vốn còn cao ở nam giới – và bảo vệ các thế hệ tương lai.

WHO

Giám đốc Khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO, Tiến sĩ Saia Ma'u Piukala, mới đây đã trao tặng Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan một giải thưởng toàn cầu của WHO nhằm vinh danh những thành tựu của bà trong công cuộc phòng chống tác hại của thuốc lá. Ảnh: WHO Việt Nam.

“Bước đi tiên phong này của Việt Nam là một minh chứng và nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các quốc gia khác đang tìm cách giảm thiểu tác hại của sử dụng thuốc lá".

Vào tháng 6 năm 2025, Quốc hội Việt Nam đã thông qua những cải cách quan trọng đối với hệ thống thuế thuốc lá: bổ sung một loại thuế tiêu thụ đặc biệt (thuế tuyệt đối) bên cạnh thuế tỷ lệ hiện hành (đánh theo giá trị sản phẩm), cùng với lộ trình tăng thuế hàng năm từ 2027 đến 2031. Những cải cách này được thiết kế không chỉ để tăng thuế thuốc lá mà còn đảm bảo hiệu quả giảm tiêu thụ thuốc lá được duy trì bền vững theo thời gian.

Ngoài thuốc lá, năm nay Việt Nam cũng đã đồng ý tăng thuế đồ uống có cồn và áp thuế với đồ uống có đường, tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững.

cải cách thuế thuốc lá WHO

Bài liên quan

WHO kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn để bảo toàn cuộc sống bà mẹ và trẻ sơ sinh

WHO kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn để bảo toàn cuộc sống bà mẹ và trẻ sơ sinh

Quốc tế đánh giá cao Viêt Nam trong hành động nâng cao nhận thức về kháng thuốc

Quốc tế đánh giá cao Viêt Nam trong hành động nâng cao nhận thức về kháng thuốc

Tác hại của đồ uống có đường trong xã hội hiện đại

Tác hại của đồ uống có đường trong xã hội hiện đại

Có thể bạn quan tâm

Giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp đồ uống trước thềm tăng thuế tiêu thụ đặc biệt

Giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp đồ uống trước thềm tăng thuế tiêu thụ đặc biệt

Chính sách số
Để làm rõ các khó khăn và cả những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách liên quan, sáng 25/9, tại Hà Nội, Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam (VBA) chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE), tổ chức Tọa đàm “Kích cầu tiêu dùng để tăng trưởng kinh tế – Góc nhìn từ ngành đồ uống”.
Công bố điều kiện, bài toán hậu kiểm

Công bố điều kiện, bài toán hậu kiểm

Kinh tế số
Việt Nam đang bước vào giai đoạn cải cách quan trọng trong quản trị kinh tế khi cơ chế tiền kiểm từng tạo độ trễ cho khởi nghiệp và đầu tư được thay thế bằng công bố điều kiện kết hợp hậu kiểm. Nghị quyết số 68-NQ/TW ban hành ngày 4/5/2025 cùng các văn bản triển khai mở ra bước ngoặt lớn nhằm rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, giảm chi phí tuân thủ và mở rộng không gian cho đổi mới sáng tạo.
Phát triển nền kinh tế Việt Nam lớn mạnh, hội nhập sâu rộng với thế giới

Phát triển nền kinh tế Việt Nam lớn mạnh, hội nhập sâu rộng với thế giới

Chính sách số
Hội nhập quốc tế đã thực sự trở thành một động lực quan trọng để nâng cao nội lực, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển đất nước, trong đó có phát triển khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, y tế; đưa nền kinh tế Việt Nam lớn mạnh, hội nhập sâu rộng với thế giới.
Dự kiến điều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ: Loại bỏ chu kỳ 18 tháng, thêm mốc 36 tháng

Dự kiến điều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ: Loại bỏ chu kỳ 18 tháng, thêm mốc 36 tháng

Chính sách số
Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định điều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ đối với ô tô. Điểm nổi bật trong đề xuất này là việc bỏ hoàn toàn mức thu phí theo chu kỳ kiểm định 18 tháng, đồng thời bổ sung chu kỳ 36 tháng mới.
Cần xây dựng thể chế cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Cần xây dựng thể chế cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Chuyển động số
Trong bối cảnh đất nước chuyển mình mạnh mẽ, việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo đã trở thành động lực then chốt để phát triển kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc hoàn thiện thể chế pháp lý, đặc biệt là các quy định về bảo vệ tài sản vô hình, là vô cùng cấp thiết.
Xem thêm

Đọc nhiều

Ford Everest Team Vietnam+

Ford Everest Team Vietnam+ 'gieo mầm' hy vọng trên đỉnh núi Hua Nạ

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

VR City chính thức ra mắt vũ trụ thực tế ảo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam

VR City chính thức ra mắt vũ trụ thực tế ảo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam

'Tử chiến trên không' liệu có gây bão phòng vé sau 'Mưa đỏ'?

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Hà Nội

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
24°C
TP Hồ Chí Minh

26°C

Cảm giác: 27°C
mưa nhẹ
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
32°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
30°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
27°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
24°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa vừa
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
26°C
Quảng Bình

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
21°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
21°C
Thừa Thiên Huế

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
32°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
22°C
Hà Giang

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
34°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
32°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
23°C
Hải Phòng

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
24°C
Khánh Hòa

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
31°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
34°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
33°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
33°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
32°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
23°C
Nghệ An

23°C

Cảm giác: 24°C
mưa nhẹ
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
22°C
Phan Thiết

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
31°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
31°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
24°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16704 16973 17552
CAD 18396 18673 19286
CHF 32369 32752 33400
CNY 0 3470 3830
EUR 30201 30475 31500
GBP 34448 34840 35782
HKD 0 3263 3465
JPY 169 173 179
KRW 0 17 19
NZD 0 14898 15486
SGD 19876 20158 20681
THB 734 797 851
USD (1,2) 26140 0 0
USD (5,10,20) 26182 0 0
USD (50,100) 26210 26245 26453
Cập nhật: 27/09/2025 05:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,216 26,216 26,453
USD(1-2-5) 25,168 - -
USD(10-20) 25,168 - -
EUR 30,473 30,497 31,571
JPY 173.52 173.83 180.33
GBP 34,916 35,011 35,720
AUD 17,021 17,082 17,477
CAD 18,659 18,719 19,167
CHF 32,727 32,829 33,498
SGD 20,075 20,137 20,710
CNY - 3,660 3,741
HKD 3,341 3,351 3,436
KRW 17.29 18.03 19.37
THB 782.59 792.26 843.81
NZD 14,935 15,074 15,434
SEK - 2,754 2,835
DKK - 4,072 4,192
NOK - 2,597 2,674
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,859.25 - 6,576.05
TWD 782.69 - 942.97
SAR - 6,937.05 7,266.18
KWD - 84,195 89,175
Cập nhật: 27/09/2025 05:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,280 26,283 26,453
EUR 30,272 30,394 31,480
GBP 34,673 34,812 35,749
HKD 3,333 3,346 3,448
CHF 32,481 32,611 33,490
JPY 172.78 173.47 180.45
AUD 16,952 17,020 17,538
SGD 20,096 20,177 20,690
THB 799 802 837
CAD 18,645 18,720 19,207
NZD 15,001 15,481
KRW 17.99 19.68
Cập nhật: 27/09/2025 05:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26307 26307 26453
AUD 16881 16981 17544
CAD 18575 18675 19226
CHF 32617 32647 33521
CNY 0 3665.6 0
CZK 0 1230 0
DKK 0 4170 0
EUR 30477 30577 31350
GBP 34747 34797 35910
HKD 0 3390 0
JPY 172.75 173.75 180.26
KHR 0 6.497 0
KRW 0 18.2 0
LAK 0 1.159 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2670 0
NZD 0 15004 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2830 0
SGD 20030 20160 20888
THB 0 763.6 0
TWD 0 870 0
XAU 13200000 13200000 13450000
XBJ 11000000 11000000 13450000
Cập nhật: 27/09/2025 05:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,220 26,270 26,453
USD20 26,220 26,270 26,453
USD1 23,935 26,270 26,453
AUD 16,933 17,033 18,164
EUR 30,529 30,529 31,881
CAD 18,522 18,622 19,954
SGD 20,111 20,261 20,744
JPY 173.23 174.73 179.54
GBP 34,862 35,012 35,826
XAU 13,248,000 0 13,452,000
CNY 0 3,549 0
THB 0 799 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 27/09/2025 05:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC - BÁN LẺ 13,250 13,450
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 12,850 13,150
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 12,520 12,920
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 12,470 12,870
Nguyên liệu 99.99 12,050 12,250
Nguyên liệu 99.9 12,000 12,200
Cập nhật: 27/09/2025 05:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 128,500 131,500
Hà Nội - PNJ 128,500 131,500
Đà Nẵng - PNJ 128,500 131,500
Miền Tây - PNJ 128,500 131,500
Tây Nguyên - PNJ 128,500 131,500
Đông Nam Bộ - PNJ 128,500 131,500
Cập nhật: 27/09/2025 05:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,500 13,100
Trang sức 99.9 12,490 13,090
NL 99.99 12,100
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 12,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 12,860 13,160
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 12,860 13,160
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 12,860 13,160
Miếng SJC Thái Bình 13,250 13,450
Miếng SJC Nghệ An 13,250 13,450
Miếng SJC Hà Nội 13,250 13,450
Cập nhật: 27/09/2025 05:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,325 13,452
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,325 13,453
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,283 131
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,283 1,311
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,255 1,285
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 122,228 127,228
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 89,035 96,535
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 80,039 87,539
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 71,043 78,543
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 67,573 75,073
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 4,624 5,374
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Cập nhật: 27/09/2025 05:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Samsung ra mắt Samsung Galaxy Tab A11

Samsung ra mắt Samsung Galaxy Tab A11

Dreame khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Landmark 81

Dreame khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Landmark 81

Chiếc iPhone Air Aurora xanh ngọc lục bảo độc bản đầu tiên trên thế giới được chế tác như thế nào?

Chiếc iPhone Air Aurora xanh ngọc lục bảo độc bản đầu tiên trên thế giới được chế tác như thế nào?

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
AI trở thành đòn bẩy mới trong quản trị vận hành và nhân sự doanh nghiệp

AI trở thành đòn bẩy mới trong quản trị vận hành và nhân sự doanh nghiệp

Meta mở rộng Teen Accounts đa nền tảng trên quy mô toàn cầu

Meta mở rộng Teen Accounts đa nền tảng trên quy mô toàn cầu

Google AI Plus chính thức có mặt tại Việt Nam

Google AI Plus chính thức có mặt tại Việt Nam

Google Photos cho phép chỉnh sửa ảnh trực tiếp với AI

Google Photos cho phép chỉnh sửa ảnh trực tiếp với AI

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Dự án SOARing DX-VN: Tiên phong trong hợp tác quốc tế về chuyển đổi số giáo dục

Dự án SOARing DX-VN: Tiên phong trong hợp tác quốc tế về chuyển đổi số giáo dục

Chip đo nhiệt độ 4 kênh Microchip MCP9604 chính xác ±1,5°C

Chip đo nhiệt độ 4 kênh Microchip MCP9604 chính xác ±1,5°C

BUV lọt top 3 toàn cầu về Quy trình tuyển sinh tốt nhất năm 2025

BUV lọt top 3 toàn cầu về Quy trình tuyển sinh tốt nhất năm 2025

K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2025 quy tụ hơn 250 thương hiệu làm đẹp quốc tế

K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2025 quy tụ hơn 250 thương hiệu làm đẹp quốc tế

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Giá bán lại Labubu lao dốc sau, Pop Mart gọi là tín hiệu tích cực

Giá bán lại Labubu lao dốc sau, Pop Mart gọi là tín hiệu tích cực

Dreame khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Landmark 81

Dreame khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Landmark 81

Starbucks đóng cửa hàng loạt quán cà phê, sa thải nhân viên trong kế hoạch tái cấu trúc 1 tỷ đô la

Starbucks đóng cửa hàng loạt quán cà phê, sa thải nhân viên trong kế hoạch tái cấu trúc 1 tỷ đô la

Gã khổng lồ dầu mỏ BP lặng lẽ thoát khỏi vòng xoáy thâu tóm

Gã khổng lồ dầu mỏ BP lặng lẽ thoát khỏi vòng xoáy thâu tóm

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Prudential Việt Nam ra mắt Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Pru-Đầu tư vững tiến

Prudential Việt Nam ra mắt Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Pru-Đầu tư vững tiến

VNPT và LPBank ký kết hợp tác chiến lược

VNPT và LPBank ký kết hợp tác chiến lược

Panasonic trao 20 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc

Panasonic trao 20 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc

Huawei Connect 2025 ghi nhận nhiều điểm mới thú vị

Huawei Connect 2025 ghi nhận nhiều điểm mới thú vị

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Xiaomi mở phòng trưng bày xe điện tại Châu Âu vào năm 2027, cân nhắc sản xuất địa phương

Xiaomi mở phòng trưng bày xe điện tại Châu Âu vào năm 2027, cân nhắc sản xuất địa phương

YANGWANG U9 XTREME lập kỷ lục thế giới khi đạt vận tốc 496,22 km/h

YANGWANG U9 XTREME lập kỷ lục thế giới khi đạt vận tốc 496,22 km/h

BYD Việt Nam hé lộ mẫu sedan PHEV hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam

BYD Việt Nam hé lộ mẫu sedan PHEV hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam

Toyota bZ7 - sedan điện cao cấp mà người Việt chỉ được ngắm

Toyota bZ7 - sedan điện cao cấp mà người Việt chỉ được ngắm