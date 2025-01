Quốc tế đánh giá cao Viêt Nam trong hành động nâng cao nhận thức về kháng thuốc

Kháng thuốc xảy ra khi vi khuẩn, virus, nấm và ký sinh trùng không còn đáp ứng với các thuốc kháng vi sinh vật. Do kháng thuốc, kháng sinh và các thuốc khác trở nên không hiệu quả và việc điều trị nhiễm trùng khó khăn hoặc không thể, tăng nguy cơ lây lan bệnh, bệnh nặng và tử vong.

Các đại biểu tham dự sự kiện.

Tại Việt Nam, tình trạng kháng thuốc đã trở thành một vấn đề y tế công cộng đáng quan tâm. Theo kết quả giám sát kháng thuốc gần đây, tỷ lệ kháng kháng sinh cao đã được ghi nhận ở các vi khuẩn thông thường, đặc biệt trong bệnh viện. Việc sử dụng sai mục đích và lạm dụng kháng sinh trong y tế và nông nghiệp là nguyên nhân chính gây ra kháng thuốc.

GS.TS. Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, Tuần lễ Thế giới nâng cao nhận thức về kháng thuốc là một chiến dịch toàn cầu nhằm thúc đẩy hiểu biết và hành động về kháng thuốc. “Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng để hạn chế kháng thuốc. Năm 2023, Việt Nam đã phê duyệt Chiến lược Quốc gia về Phòng, chống kháng thuốc giai đoạn 2023-2030, với tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược này tăng cường sự phối hợp giữa các ngành Y tế, Nông nghiệp, Môi trường, Công thương bao gồm các nhà hoạch định chính sách, người cung cấp dịch vụ sức khỏe, doanh nghiệp, nông dân và cá nhân. Kế hoạch hành động Quốc gia trong các lĩnh vực y tế và nông nghiệp cũng đã được phê duyệt bởi Thủ tướng Chính phủ, đặt ra các mục tiêu cụ thể về nhận thức, giáo dục, giám sát, nghiên cứu, kiểm soát nhiễm trùng, tối ưu hóa sử dụng kháng sinh và đầu tư bền vững” - GS.TS. Trần Văn Thuấn nhấn mạnh.

GS.TS. Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế.

Theo GS.TS. Trần Văn Thuấn, với chủ đề năm nay, “Giáo dục” là nền tảng trong cuộc chiến chống lại kháng thuốc. Bộ Y tế cam kết nâng cao nhận thức trên tất cả các lĩnh vực - các nhân viên y tế, các nhà hoạch định chính sách, các bên liên quan và cộng đồng. “Vận động” là thiết yếu để đảm bảo bảo kháng thuốc luôn là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự về y tế quốc gia và toàn cầu. Bộ Y tế đang thúc đẩy các kế hoạch hành động quốc gia mạnh mẽ tích hơp cách tiếp cận “Một sức khỏe” (One Health), giải quyết các vấn đề về sức khỏe con người, động vật và môi trường Huy động hợp tác quốc gia. “Hành động ngay” yêu cầu hành động ngay lập tức và bền vững. Mỗi giây phút không hành động đều đặt tính mạng con người vào mối nguy hiểm và phá hoại hàng thập kỷ tiến bộ trong y học. Bằng cách vận động cho những hành động này, chúng ta có thể đảm bảo nguồn lực, chính sách và các mối quan hệ đối tác cần thiết để đối phó hiệu quả với kháng thuốc.

“Bộ Y tế kêu gọi toàn bộ ngành y tế tại tất cả các tỉnh thành triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia và kế hoạch Hành động phòng, chống kháng thuốc trong y tế nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân hiện tại và sức khỏe của các thế hệ tương lai, bảo vệ nguồn kháng sinh quý giá tại Việt Nam và trên toàn thế giới” - GS.TS. Trần Văn Thuấn kêu gọi.

Bà Erin Kenny Trưởng nhóm Chăm sóc sức khỏe toàn dân của WHO tại Việt Nam cho biết, WHO đánh giá cao lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam trong việc thông qua Chiến lược quốc gia, Kế hoạch hành động cụ thể nhằm giải quyết vấn đề phức tạp trong kháng thuốc. “Kháng thuốc là một trong những mối đe dọa hàng đầu đối với sức khỏe và phát triển trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam; là ưu tiên trong hỗ trỗ trợ của WHO đối với Việt Nam. Các lĩnh vực cần tập trung là giáo dục, vận động chính sách và hành động để triển khai hiệu quả Chiến lược, kế hoạch đề ra” - bà Erin Kenny nhấn mạnh.

Tại buổi mít tinh, Phó Đại sứ của Đại sứ quán Anh và Bắc Irland Marcus Winsley đánh giá cao hành động thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ của Việt Nam việc ban hành Chiến lược Quốc gia về Phòng chống Kháng thuốc giai đoan 2023-2030 với tầm nhìn đến năm 2045. “Chứng kiến những nỗ lực to lớn của chính phủ Việt Nam cũng như sự hợp tác đa ngành trong phòng chống và ứng phó với kháng thuốc, tôi có thể hình dung Việt Nam sẽ đi đầu trong việc đối mặt với mối đe dọa toàn cầu đang ngày càng gia tăng này. Việc chính thức ban hành Kế hoạch Hành động trong lĩnh vưc y tế ngày hôm nay là một bước ngoặt quan trọng, góp phần đáng kể vào các nỗ lực giảm thiểu kháng thuốc trên toàn cầu, định hình sức khỏe và hạnh phúc của các thế hệ mai sau” - ông Marcus Winsley chia sẻ.