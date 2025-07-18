SoftBank thử nghiệm 6G đầu tiên tại Nhật Bản với băng tần 7GHz

SoftBank Corp đã công bố việc hợp tác với Nokia để khởi động thử nghiệm ngoài trời vào tháng 6/2025, sử dụng băng tần 7GHz - tần số sóng centimet đang được xem xét cho công nghệ 6G. Đây là lần đầu tiên một nhà mạng viễn thông tại Nhật Bản thực hiện thử nghiệm này.

SoftBank cho biết trong một thông báo ngày 8/7/2025, trong khuôn khổ thử nghiệm, SoftBank lắp đặt ba trạm phát sóng tương thích 7GHz ở trung tâm Tokyo. Công ty sử dụng công nghệ Massive MIMO để đánh giá khả năng triển khai vùng phủ sóng 6G có thể so sánh với 5G trong các khu vực đô thị.

Tổng quan thử nghiệm 6G tại thực địa. Nguồn: SoftBank

Sóng centimet là sóng vô tuyến có bước sóng từ 1-10 cm (tần số 3-30 GHz). Trong dải này, băng tần 7-24 GHz được tiêu chuẩn 3GPP gọi là FR3, đang nổi lên như ứng cử viên cho mạng di động thế hệ mới.

Băng tần cụ thể được sử dụng trong thử nghiệm này (7.125 đến 8.400 MHz) sẽ được thảo luận tại Hội nghị Truyền thông Vô tuyến Thế giới ITU-R năm 2027 (WRC-27) như một tần số tiềm năng cho 6G.

Băng tần 7GHz cung cấp băng thông rộng hơn nhiều so với các băng Sub-6 của 5G (tần số dưới 6GHz). Khi kết hợp với băng 5G đã được xác định 6.425-7.125 MHz (Band n104), nó cho phép phổ tần liên tục gần 2GHz. Đặc tính truyền sóng tương tự Sub-6 khiến nó phù hợp cho truyền thông tốc độ cao và phủ sóng đáng tin cậy.

SoftBank đã xin giấy phép thử nghiệm cho băng tần 7GHz và bắt đầu thử nghiệm ngoài trời vào tháng 6/2025 tại quận Ginza, Tokyo. Thử nghiệm so sánh vùng phủ sóng và đặc tính vô tuyến của băng tần 7GHz với 5G Sub-6 thương mại (3.9GHz).

Thiết bị thử nghiệm 6G. Nguồn: SoftBank

SoftBank đặt các trạm phát sóng tiền thương mại 7GHz cạnh các trạm BTS 5G hiện có trên mái nhà. Mục tiêu là sử dụng Massive MIMO để thiết lập vùng phủ sóng liên tục trong khu vực xung quanh.

Các thử nghiệm tương lai sẽ bao gồm đo lường cả trong nhà và ngoài trời trong khu vực thử nghiệm, góp phần vào nghiên cứu phát triển để thương mại hóa 6G.

SoftBank đã lên kế hoạch chiến lược 6G từ nhiều năm qua. Nhà mạng này làm việc với các khái niệm 6G từ ít nhất năm 2017 và vào năm 2021 đã phác thảo 12 thách thức chính cho thế hệ tiếp theo của truyền thông di động.

Kể từ đó, SoftBank đầu tư nhiều thời gian và nỗ lực vào các lựa chọn kết nối trạm nền tảng độ cao (HAPS), như dự án được công bố gần đây với nhà phát triển phương tiện HAPS Sceye. Công ty cũng thiết lập quan hệ đối tác liên quan đến 6G với các công ty như Ericsson.

Việc sử dụng phổ tần số cao đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ di động thế hệ mới. Băng tần 7GHz được coi là "giải pháp 6G tiềm năng" cho môi trường đô thị dày đặc ngày càng đối mặt với thách thức xuyên thấu tín hiệu do tắc nghẽn tòa nhà.

Thử nghiệm diễn ra vài tháng sau khi 3GPP bắt đầu quy trình dẫn đến việc phát triển thông số kỹ thuật 6G. Các bên liên quan trong ngành, bao gồm nhà mạng và nhà cung cấp công nghệ, đã nộp 200 tài liệu phác thảo quan điểm khác nhau về những gì 6G nên bao gồm để các nhóm làm việc 3GPP xem xét.

Dữ liệu di động tiếp tục tăng, một phần do trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh và các môi trường đô thị dày đặc đối mặt với những thách thức ngày càng tăng về khả năng xuyên thấu tín hiệu. Thử nghiệm này tạo đà vững chắc chuẩn bị cho kỷ nguyên mạng di động thế hệ mới.