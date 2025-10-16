Igloo có Tổng Giám đốc mới

Trong vai trò mới, bà Hạnh sẽ phụ trách định hướng chiến lược và điều hành hoạt động kinh doanh của Igloo tại Việt Nam, tập trung vào việc mở rộng mạng lưới phân phối bảo hiểm thông qua nền tảng công nghệ kết nối sản phẩm bảo hiểm nhúng vào các giao dịch thương mại điện tử (B2B2C), phát triển dịch vụ nền tảng bán lẻ (IPS), đồng thời tăng cường ứng dụng các giải pháp công nghệ của Igloo cho các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước.

Với hơn 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, đặc biệt về kinh nghiệm tư vấn mô hình vận hành, triển khai hệ thống và quản trị rủi ro, bà Hạnh đã đạt được nhiều thành tựu trong việc xây dựng các quan hệ đối tác và mở rộng quy mô kinh doanh.

Bà Đào Hồng Hạnh sẽ đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Igloo Việt Nam

Trước khi gia nhập Igloo, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý và tư vấn cấp cao tại Deloitte Việt Nam, EY Việt Nam và Prudential Việt Nam, nơi bà đã từng đảm nhiệm vai trò Phó Tổng giám đốc phụ trách Quản trị rủi ro (CRO). Tại Igloo, bà Hạnh sẽ dẫn dắt các nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành bảo hiểm, phát triển bền vững, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận của khách hàng đến các giải pháp toàn diện của Igloo trong các lĩnh vực bảo vệ, phong cách sống cùng kỹ thuật số và bảo hiểm nhúng trong giao dịch thương mại điện tử.

Chia sẻ về vị trí Tổng Giám đốc mới của bà Đào Hồng Hạnh, ông Raunak Mehta, đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Igloo cho biết: “Việt Nam là một thị trường giàu tiềm năng cho sự đổi mới trong lĩnh vực bảo hiểm công nghệ số, khi nhu cầu bảo hiểm ngày càng tăng, tỷ lệ thâm nhập vẫn còn thấp và nền kinh tế đang chuyển đổi số mạnh mẽ. Việc bổ nhiệm bà Hạnh sẽ giúp củng cố vị thế dẫn đầu của Igloo tại Việt Nam trong bối cảnh các doanh nghiệp bảo hiểm đang tìm kiếm những giải pháp số đáng tin cậy để nâng cao hiệu quả hoạt động, sự minh bạch của sản phẩm bảo hiểm và từ đó củng cố niềm tin khách hàng. Với kinh nghiệm dày dạn và sự hiểu biết sâu sắc về ngành, bà Hạnh sẽ là nhân tố then chốt thúc đẩy tăng trưởng của Igloo tại thị trường đầy tiềm năng này”.

Được biết, tại Việt Nam, Igloo đã xây dựng mạng lưới đối tác rộng khắp nhằm đưa bảo hiểm đến gần hơn với người tiêu dùng, hợp tác cùng nhiều thương hiệu lớn như Mobifone, Loship, Shopee, Circle K và các doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu như ABIC, PVI, BSH, Bảo Việt, GIC, Bảo Minh và MSIG. Đáng chú ý, hợp tác giữa Igloo và ABIC đã tiên phong triển khai mô hình bancassurance mới, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận bảo hiểm đến các nhóm khách hàng chưa được phục vụ đầy đủ.

Tại Việt Nam Igloo đã xây dựng mạng lưới đối tác rộng khắp nhằm đưa bảo hiểm đến gần hơn với người tiêu dùng

Igloo với nền tảng số tiên tiến hỗ trợ đại lý bảo hiểm, Ignite by Igloo, đã được triển khai tại Việt Nam từ đầu năm 2022, giúp các đại lý tối ưu quy trình bán hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Hơn thế nữa, Igloo cũng đi đầu thị trường với những sản phẩm bảo hiểm mang dấu ấn đặc biệt và đầy nhân văn như Bảo hiểm chỉ số thời tiết (WII), một sản phẩm mang đến giải pháp bảo vệ thông minh và toàn diện cho người nông dân, với quy trình chi trả tự động dựa trên dữ liệu và chỉ số biến động khí tượng, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ bảo hiểm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ngoài ra, Igloo cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng và giải pháp toàn diện giúp các doanh nghiệp bảo hiểm, nền tảng thương mại điện tử và nhà bán lẻ mở rộng kênh phân phối, bao gồm các sản phẩm bảo hiểm du lịch, điện tử, xe cộ, cũng như các mô hình bảo hiểm nhúng được tích hợp liền mạch vào đời sống hàng ngày của người tiêu dùng.

Đầu năm nay, Igloo đã ra mắt Igloo Tech Solutions, nền tảng công nghệ cho phép doanh nghiệp bảo hiểm và thương hiệu dễ dàng tạo lập, tùy chỉnh và mở rộng sản phẩm trong thời gian rất ngắn, đồng thời quản lý hoạt động và theo dõi hiệu suất hiệu quả hơn. Các giải pháp này hiện đã được nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực áp dụng, bao gồm MSIG Việt Nam, Kredivo (Indonesia) và TrueMoney (Thái Lan).

“Tôi rất vinh dự được gia nhập Igloo vào thời điểm ngành bảo hiểm Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, với chuyển đổi số là yếu tố then chốt thúc đẩy sự phát triển. Với thành tích nổi bật trong việc mang lại giá trị cho đối tác và toàn ngành, cùng sự ra mắt của nền tảng Igloo Tech Solutions, Igloo đã khẳng định vị thế là thương hiệu Công nghệ Bảo hiểm đáng tin cậy tại thị trường Việt Nam. Tôi mong muốn hợp tác cùng các doanh nghiệp bảo hiểm và đối tác để củng cố niềm tin khách hàng, hiện đại hóa hoạt động, mở rộng quy mô, và tạo ra những cơ hội tăng trưởng bền vững cho thị trường”. Bà Đào Hồng Hạnh, Tổng Giám Đốc Igloo Việt Nam chia sẻ.