Phát động đợt thi đua cao điểm tình nguyện hỗ trợ thi công Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên

Phát biểu tại Lễ phát động, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch TNTN Hè 2025 cho biết, đây không chỉ là hoạt động cụ thể thể hiện tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, mà còn là dịp để tuổi trẻ cả nước tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, đồng hành cùng đất nước trong việc bảo đảm an ninh năng lượng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2025 Nguyễn Minh Triết phát biểu tại lễ khai mạc.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên là một công trình trọng điểm, cấp bách trong hệ thống điện quốc gia. Dự án có tổng chiều dài hơn 229km, đi qua 2 tỉnh Lào Cai và Phú Thọ, với 468 vị trí móng cột, trải dài trên địa bàn 31 xã, thị trấn. Công trình có vai trò then chốt trong việc truyền tải công suất từ các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc, kết nối với hệ thống điện quốc gia, nâng cao năng lực vận hành an toàn, ổn định và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Phát huy những kết quả tích cực và bài học kinh nghiệm của các cấp bộ Đoàn trong triển khai Đợt thi đua cao điểm tình nguyện hỗ trợ thi công công trình đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) trong năm 2024, anh Nguyễn Minh Triết đã kêu gọi đoàn viên, thanh niên, đặc biệt tại 31 xã có dự án đi qua, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, ý chí cống hiến và niềm tự hào của tuổi trẻ Việt Nam. Đây là vinh dự lớn lao, là cơ hội để tuổi trẻ được góp sức cho một công trình trọng điểm quốc gia, thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo và tự giác của thanh niên hoàn thành mục tiêu của kế hoạch.

Lễ phát động đợt thi đua cao điểm tình nguyện tham gia hỗ trợ thi công Dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên.

Để triển khai hiệu quả Đợt thi đua cao điểm, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị các tỉnh, thành đoàn cần tập trung triển khai các nội dung như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng, công tác thanh vận trong đoàn viên thanh niên, người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của công trình, từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ và sẵn sàng phối hợp trong quá trình thi công dự án.

Trong đó, công tác tuyên truyền cần tập trung vào các hoạt động Đoàn thanh niên tham gia hỗ trợ thi công dự án đường dây 500kV, đa dạng số lượng tin bài tuyên truyền trên các nền tảng truyền thông, thu hút được sự quan tâm của xã hội, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm trong đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ triển khai dự án, củng cố thêm sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân về triển khai dự án. “Tỉnh Đoàn Lào Cai và Phú Thọ cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của các đội hình tình nguyện tham gia phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền để nhanh chóng tạo sự đồng thuận của người dân bị ảnh hưởng từ việc triển khai dự án, qua đó, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, góp phần quyết định đưa công trình hoàn thành đảm bảo tiến độ”, anh Triết nói.

Đợt thi đua tập trung vào hai nội dung chính: tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa và vai trò của dự án trong cộng đồng; tổ chức các hoạt động tình nguyện thiết thực, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Trong đó, các đội hình thanh niên sẽ đảm nhiệm phát quang, dọn dẹp hành lang tuyến, chặt hạ cây cối; mỗi xã có đường dây đi qua sẽ đảm nhận ít nhất hai khoảng cột để đảm nhận nội dung thi đua. Các đội hình tình nguyện “Mùa hè xanh” từ các trường đại học, cao đẳng cũng sẽ được điều động về địa phương tham gia hỗ trợ. Công tác tuyên truyền sẽ được triển khai đồng bộ trên các nền tảng truyền thông và hệ thống Đoàn, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân đối với dự án. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn sẽ thường xuyên kiểm tra, động viên, khen thưởng kịp thời, đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia hoạt động tình nguyện, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Thanh niên hỗ trợ phát quang hành lang tuyến, chặt cây ở một số vị trí với tổng diện tích lên tới 8.000m2

Ông Đỗ Quang Khải, Giám đốc Ban điều hành Dự án Đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên cho biết, Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên có tổng mức đầu tư 7.411 tỷ đồng, với chiều dài tuyến là 229,5km đóng vai trò quan trọng trong truyền tải công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và kết nối với hệ thống điện Quốc gia. Tuy nhiên, quá trình thi công gặp nhiều khó khăn, đặc biệt do điều kiện thời tiết mưa nhiều tại Tây Bắc. Sự có mặt của Đoàn Thanh niên góp phần rất quan trọng trong việc tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, vai trò của dự án, hỗ trợ phát quang cây cối, tháo dỡ, di dời các công trình trong hành lang tuyến… Qua đó, hỗ trợ đắc lực cho giai đoạn kéo dây sắp tới góp phần đảm bảo tiến độ dự án.

Sau lễ phát động, một đội hình tình nguyện với 30 đoàn viên, thanh niên đã bắt tay hỗ trợ di dời công trình phụ, chuồng trại cho một hộ dân tại xã Xuân Quang; thăm, trao quà tặng hai hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc triển khai Dự án; lập ba đội hình tình nguyện với 100 đoàn viên, thanh niên hỗ trợ phát quang hành lang tuyến, chặt cây ở một số vị trí với tổng diện tích lên tới 8.000m2; thăm, trao quà tặng thanh niên công nhân tại công trường Dự án.

Cùng ngày, trên địa bàn 31 xã thuộc 2 tỉnh Lào Cai và Phú Thọ nơi có tuyến đường xây đi qua, các cơ sở Đoàn cũng đồng loạt tổ chức Lễ ra quân Đợt thi đua cao điểm tình nguyện tham gia hỗ trợ thi công Dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên, thể hiện quyết tâm đồng hành, góp sức trẻ vào công trình có ý nghĩa chiến lược quốc gia.

Trước đó, ngày, đoàn công tác do Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết làm Trưởng đoàn đã khảo sát, kiểm tra hoạt động các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công các xã Bát Xát, Trịnh Tường (tỉnh Lào Cai); trao hai bộ máy tính tặng mỗi xã nhằm thực hiện công tác chuyển đổi số, vận hành chính quyền theo mô hình mới tại các địa bàn giáp biên giới.