Google AI Plus chính thức có mặt tại Việt Nam

Cụ thể, gói Google AI Plus này được ra mắt lần đầu tiên tại Indonesia vào đầu tháng 9 vừa qua và đã nhận được phản hồi rất tích cực, đó là cơ sở để Google chính thức mở rộng Google AI Plus đến với 40 quốc gia khác, bao gồm cả Việt Nam.

“Với AI Plus, quá trình sáng tạo của bạn sẽ được nâng tầm mạnh mẽ. Bạn có thể truy cập trực tiếp mô hình tạo video Veo 3 Fast ngay trong ứng dụng Gemini, cùng với các công cụ hình ảnh và làm phim bằng AI tân tiến như Whisk và Flow.” Đại diện Google chia sẻ.

Đối với sinh viên và những người đam mê nghiên cứu, AI Plus mang đến quyền truy cập Gemini 2.5 Pro và nhiều tính năng mở rộng trong NotebookLM, giúp bạn rút ra kết luận và tạo bản tóm tắt từ tài liệu nhanh hơn bao giờ hết. Điều này rất lý tưởng để giúp bạn chinh phục các dự án nghiên cứu lớn hoặc chuẩn bị cho các kỳ thi. Gói này cũng bao gồm quyền truy cập nhiều hơn vào 2.5 Pro trong Gemini, mô hình AI mạnh mẽ nhất của Google cho những truy vấn phức tạp nhất, cùng 200 GB dung lượng lưu trữ cho ảnh, tài liệu và bản sao lưu của bạn. Đại diện Google chia sẻ thêm.

Google AI Plus chính thức ra mắt tại Việt Nam với giá 122,000 đồng/ tháng

Chưa dừng lại ở đó, với Google AI Plus, người dùng còn được tích hợp sức mạnh hỗ trợ của Gemini ngay trong các ứng dụng Google mà bạn sử dụng hằng ngày như Gmail, Google Docs, Google Sheets… Ví dụ khi đang soạn thảo email quan trọng, lên kế hoạch cho dự án hay tạo bài thuyết trình, Gemini đều giúp bạn thực hiện nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ tất cả những quyền lợi này – từ Gemini trong Workspace đến 200 GB dung lượng lưu trữ với tối đa năm thành viên khác trong gia đình. Đây là cách đơn giản để mọi người cùng tận hưởng trải nghiệm Google nâng cấp chỉ với một gói duy nhất.

Chi phí của gói dịch vụ có thể khác nhau tùy theo quốc gia. Google AI Plus chính thức ra mắt tại Việt Nam từ hôm nay 24/9/2025 với giá 122,000 đồng/ tháng. Trong thời gian này, người đăng ký lần đầu sẽ được giảm 50% trong 6 tháng đầu tiên với mức giá 61,000 đồng/ tháng.

Khám phá Google AI Plus tại đây.