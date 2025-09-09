Google AI Mode thêm mới 5 ngôn ngữ

Tính năng tìm kiếm AI Mode của Google. Ảnh: The Keyword (Google)

Ngày 8/9, Google thông báo mở rộng tính năng tìm kiếm AI Mode khi thêm 5 ngôn ngữ mới: tiếng Hindi, tiếng Indonesia, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Bồ Đào Nha (Brazil). Bản cập nhật này được triển khai sau khi Google mở rộng thử nghiệm AI Mode bằng tiếng Anh tới 180 thị trường mới vào tháng trước.

“Với cập nhật mở rộng lần này, càng nhiều người có thể sử dụng AI Mode để đặt các câu hỏi phức tạp bằng ngôn ngữ quen thuộc với họ, đồng thời dễ dàng khám phá các trang web sâu hơn”, chia sẻ của bà Hema Budaraju, Phó Chủ tịch phụ trách Quản lý sản phẩm tại Google Search trong một bài viết trên The Keyword.

AI Mode lần đầu được ra mắt vào tháng 3/2025 dưới dạng tính năng thử nghiệm cho người đăng ký dịch vụ Google One AI Premium.

Hiện nay, AI Mode được cho là câu trả lời của Google trước sự bùng nổ của các nền tảng tìm kiếm AI khác như Perplexity hay ChatGPT của OpenAI.

AI Mode của Google được trang bị phiên bản tùy chỉnh của Gemini 2.5 với khả năng lập luận sâu sắc và xử lý đa dạng các loại thông tin.

Vào tháng 8, Google đã giới thiệu các tính năng AI agentic (AI tác nhân), cho phép AI tự tìm đặt chỗ nhà hàng hoặc đặt mua vé các sự kiện. Các cập nhật này hiện chỉ giới hạn cho người đăng ký dịch vụ Google AI Ultra tại Mỹ. Gói Ultra có giá 249,99 USD/tháng.

Hiện tại, người dùng có thể truy cập AI Mode bằng một tab riêng hoặc truy cập trực tiếp trong thanh tìm kiếm. Google đang hướng tới đưa trải nghiệm tìm kiếm bằng AI trở thành mặc định, theo chia sẻ của ông Logan Kilpatrick, Quản lý sản phẩm tại Google DeepMind, trong phản hồi tại một bài đăng của người dùng trên mạng xã hội X.