Cổ phiếu Alibaba tăng vọt hơn 6% nhờ kế hoạch bơm thêm hàng tỷ USD vào AI

Cổ phiếu Alibaba niêm yết tại Hồng Kông đã tăng hơn 6% vào thứ Tư 24/9, trong khi tổng mức tăng trưởng của công ty tính đến thời điểm hiện tại đã vượt 107%.

Tại hội nghị công nghệ thường niên của Alibaba Cloud, Wu cho biết công ty sẽ mở rộng đầu tư vào AI, bao gồm cả cơ sở hạ tầng và phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo, bên cạnh khoản chi 380 tỷ nhân dân tệ (53 tỷ USD) trong ba năm mà Alibaba từng công bố vào tháng 2. Ông nhấn mạnh Alibaba đang theo đuổi “kỷ nguyên siêu trí tuệ nhân tạo”. Đó là giai đoạn mà AI có thể vượt trội so với trí tuệ con người.

Cùng với cam kết này, Alibaba chính thức ra mắt Qwen3-Max, phiên bản mới nhất của mô hình ngôn ngữ lớn Qwen, cùng nhiều bản cập nhật khác cho bộ sản phẩm AI. Eddie Wu khẳng định Alibaba Cloud được định vị là “nhà cung cấp dịch vụ AI toàn diện”, cung cấp năng lực tính toán và hạ tầng dữ liệu để huấn luyện, triển khai các mô hình AI quy mô lớn.

“Trong 5 năm tới, tổng đầu tư toàn cầu vào AI sẽ vượt 4 nghìn tỷ USD và đây sẽ là khoản chi lớn nhất trong lịch sử vào năng lực tính toán cũng như nghiên cứu và phát triển,” Wu nhấn mạnh.