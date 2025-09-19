YouTube hỗ trợ các công cụ AI cho Shorts

Công nghệ số
YouTube trình làng những công cụ AI hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung video Shorts.
YouTube thông báo loạt tính năng AI trên Shorts. Ảnh: YouTube
YouTube thông báo ra mắt loạt tính năng AI trên Shorts. Ảnh: YouTube

Tại sự kiện Made on YouTube vào thứ 3 vừa qua, YouTube đã ra mắt các công cụ AI cho các nhà sáng tạo nội dung video định dạng Shorts. Cụ thể, YouTube mang phiên bản cải tiến của trình tạo video từ văn bản AI Veo 3 Fast, công cụ remix AI biến lời nói thành bài hát và tính năng chỉnh sửa cùng AI tới YouTube Shorts.

Với Veo 3 Fast, các nhà sáng tạo nội dung có thể dễ dàng tạo các video ngắn có âm thanh. Bên cạnh đó, Veo 3 Fast còn giúp người dùng tạo ảnh tĩnh trở nên sống động hơn bằng cách khiến nhân vật trong ảnh thực hiện một điệu nhảy mẫu từ một video bất kỳ. YouTube cho biết công nghệ trên được thực hiện bởi khả năng ghi lại khoảnh khắc và chuyển hóa khoảnh khắc từ video sang ảnh.

Ngoài ra, Veo 3 Fast còn hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung áp dụng các phong cách thẩm mỹ khác nhau cho video. Hơn nữa, người dùng cũng có thể thêm mới các nhân vật vào video chỉ bằng việc đặt câu lệnh mô tả văn bản.

Bản cập nhật tính năng mới đang được ra mắt tại Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand. Youtube cho biết sẽ có kế hoạch triển khai tới các khu vực khác trong tương lai.

Đối với công cụ AI remix mới, các nhà sáng tạo nội dung có thể biến một câu nói, một cuộc hội thoại thành các bản nhạc bắt tai cho video Shorts.

“Hãy tưởng tượng việc bất ngờ nghe thấy một cụm từ hay ho, một câu nói đáng nhớ hay một âm thanh độc đáo và bạn muốn biến chúng thành những bản nhạc”, chia sẻ của Dina Berrada, Giám đốc sản phẩm của YouTube mảng Shorts và sáng tạo AI tạo sinh, trên một bài viết blog.

Theo YouTube, công cụ AI remix mới sử dụng Lyria 2, mô hình AI âm nhạc của Google, để tạo các bản nhạc. Các nhà sáng tạo nội dung có thể lựa chọn các phong cách khác nhau theo nhu cầu cá nhân, chẳng hạn như phong cách tươi vui hay phong cách thư giãn.

YouTube cho biết tính năng AI remix sẽ được ra mắt trong vài tuần tới tại Mỹ.

Đối với công cụ chỉnh sửa cùng AI, các nhà sáng tạo nội dung có thể chuyển các đoạn quay thô thành các bản nháp. Công cụ này có thể tự tìm và sắp xếp khoảnh khắc, đồng thời thêm nhạc và hiệu ứng chuyển cảnh, thậm chí tự thêm thuyết minh bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hindi.

Hiện tại, tính năng chỉnh sửa cùng AI đang được thử nghiệm trên Shorts và YouTube Create. Trong vài tuần tới, tính năng này sẽ được ra mắt tại một số thị trường nhất định.

AI Google YouTube YouTube Shorts Shorts Video Chỉnh sửa Công cụ tính năng Veo 3 Lyria 2 Nhà sáng tạo nội dung sáng tạo nội dung

