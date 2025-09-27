OpenAI ra mắt tính năng ChatGPT Pulse

Giao diện báo cáo tóm tắt của ChatGPT Pulse. Ảnh: OpenAI

OpenAI thông báo ra mắt một tính năng mới trong ChatGPT có tên là Pulse. Tính năng này chủ động tạo ra các báo cáo cá nhân hóa cho người dùng vào đầu ngày mới. Theo giới thiệu của OpenAI, Pulse sẽ tạo ra từ năm đến mười bản tóm tắt để giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt tình hình trong ngày và khuyến khích người dùng mở ChatGPT đầu tiên sau khi thức dậy, tương tự như cách con người thường kiểm tra mạng xã hội hoặc ứng dụng tin tức vào sáng sớm.

Việc ra mắt tính năng Pulse thể hiện kế hoạch tái định hướng sản phẩm của OpenAI, theo TechCrunch thông tin. Thay vì chỉ đơn thuần đợi con người đặt câu hỏi cho AI, các tính năng như ChatGPT Agent, Codex, Pulse sẽ khiến ChatGPT là một trợ lý hơn là một chatbot. Đặc biệt, với Pulse, OpenAI muốn ChatGPT trở nên chủ động hơn.

Các báo cáo của Pulse có thể là bản tổng hợp tin tức về một chủ đề cụ thể, hoặc là các bản tóm tắt cá nhân hóa hơn dựa trên nhu cầu trong cuộc sống của người dùng.

Theo TechCrunch tiết lộ về bản demo Pulse mà OpenAI đã gửi, Adam Fry, trưởng nhóm sản phẩm của OpenAI, đã cho xem một số báo cáo mà Pulse tạo cho anh, bao gồm tổng hợp tin tức về đội bóng đá Arsenal của Anh, gợi ý ý tưởng hóa trang Halloween cho vợ và các con và đề xuất một lịch trình du lịch thân thiện với trẻ nhỏ cho chuyến đi sắp tới của gia đình anh tới Sedona, Arizona.

Mỗi báo cáo được hiển thị dưới dạng một thẻ gồm hình ảnh và văn bản do AI tạo ra. Người dùng có thể nhấp vào từng thẻ để xem báo cáo đầy đủ và sau đó hỏi ChatGPT kỹ lưỡng hơn về nội dung. Pulse sẽ chủ động tạo ra một số báo cáo, nhưng người dùng cũng có thể yêu cầu Pulse tạo báo cáo mới tự động hoặc đưa phản hồi về báo cáo đã có.

Điểm đặc biệt của Pulse là tính năng này dừng việc báo cáo sau khi hiển thị thông báo “Hôm nay đến đây thôi”. OpenAI cho biết đây là tính năng được thiết kế để phục vụ người dùng làm việc hiệu quả hơn, chứ không phải cuốn người dùng vào việc lướt mạng xã hội trong vô thức.

Thông báo dừng việc báo cáo của Pulse. Ảnh: OpenAI

Pulse có thể kết nối các ứng dụng như Google Calendar và Gmail. Khi đã thiết lập kết nối, Pulse sẽ quét email của người dùng trong đêm để chọn lọc những tin nhắn quan trọng nhất vào buổi sáng, hoặc nắm bắt lịch của người dùng để tạo lịch trình cho các sự kiện sắp tới.

Nếu người dùng bật tính năng ghi nhớ của ChatGPT, Pulse cũng sẽ lấy ngữ cảnh từ các cuộc trò chuyện trước để cải thiện chất lượng nội dung các báo cáo. Theo chia sẻ của Christina Wadsworth Kaplan, trưởng nhóm cá nhân hóa của OpenAI, đưa ra ví dụ rằng Pulse tự động nhận biết sở thích chạy bộ của cô để tạo lịch trình cho chuyến đi sắp tới tới London, bao gồm cả các cung đường chạy.

Bắt đầu từ ngày 25/9, OpenAI sẽ phát hành Pulse cho những người đăng ký gói Pro 200 USD/tháng. Giao diện của Pulse sẽ xuất hiện như một tab mới ngay trong ChatGPT. Công ty cho biết trong tương lai, Pulse sẽ được ra mắt với tất cả người dùng ChatGPT.

Tuy nhiên, theo TechCrunch nhận định, phải cân nhắc đến việc Pulse khó có thể cạnh tranh với các ứng dụng, dịch vụ tin tức khác, như Apple News hay các tờ báo truyền thống. Trưởng nhóm sản phẩm Adam Fry không kỳ vọng Pulse sẽ thay thế các ứng dụng tin tức mà mọi người đang dùng trong bối cảnh Pulse vẫn dẫn nguồn tin tức kèm liên kết giống công cụ tìm kiếm ChatGPT Search.