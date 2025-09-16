Xe và phương tiện
Toyota bZ7 - sedan điện cao cấp mà người Việt chỉ được ngắm

Ngọc Hà

Ngọc Hà

15:13 | 16/09/2025
Toyota bZ7 sedan điện cao cấp ra mắt Trung Quốc, cạnh tranh Tesla Model S với công nghệ Huawei-Xiaomi nhưng chưa về Việt Nam.
Toyota bZ7 - sedan điện cao cấp mà người Việt chỉ được ngắm
Toyota bZ7 vừa được hãng xe Nhật Bản chính thức giới thiệu tại thị trường Trung Quốc, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược điện hóa của thương hiệu này. Mẫu sedan điện cao cấp được phát triển cùng đối tác GAC hứa hẹn sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt với Tesla Model S và các đối thủ khác trong phân khúc sedan điện hạng sang.

Toyota bZ7 - sedan điện cao cấp mà người Việt chỉ được ngắm
Chiến lược "hai mặt" của Toyota

Sự xuất hiện của Toyota bZ7 phản ánh rõ nét chiến lược "hai mặt" của Toyota trên thị trường toàn cầu. Trong khi hãng vẫn dè dặt với xe điện tại các thị trường phát triển, Toyota lại tích cực đầu tư và phát triển các mẫu xe điện tiên tiến tại Trung Quốc. Điều này đặt ra câu hỏi: liệu Toyota có đang "thử nghiệm" công nghệ tại Trung Quốc trước khi triển khai toàn cầu?

Dữ liệu từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cho thấy bZ7 sở hữu kích thước ấn tượng với chiều dài 5.130mm, rộng 1.965mm và cao 1.506mm. Chiều dài cơ sở 3.020mm tạo không gian nội thất rộng rãi, cạnh tranh trực tiếp với Tesla Model S (4.979mm), BYD Han L (4.995mm) và BMW i5 (4.947mm).

Toyota bZ7 - sedan điện cao cấp mà người Việt chỉ được ngắm
Công nghệ lai tạp đáng chú ý

Điểm nổi bật của Toyota bZ7 nằm ở việc tích hợp công nghệ từ nhiều đối tác Trung Quốc. Hệ truyền động của Huawei kết hợp motor, MCU và inverter thành một khối thống nhất, mang lại hiệu suất 278 mã lực. Tuy nhiên, công suất này thấp hơn Tesla Model S (670 mã lực) và BYD Han L (380 mã lực), đặt ra nghi vấn về khả năng cạnh tranh thực sự.

Pin lithium-sắt-phosphate (LFP) từ CALB-Tech thay vì công nghệ NCM truyền thống cho thấy Toyota ưu tiên chi phí và độ bền hơn là hiệu suất. Quyết định này hợp lý cho thị trường Trung Quốc nhưng có thể tạo ra hạn chế về quãng đường di chuyển so với các đối thủ sử dụng pin NCM.

Xem thêm: Toyota C-HR dừng sản xuất ở Thái Lan, khả năng có mặt tại Việt Nam là rất khó

Hệ sinh thái số đa dạng

Sự kết hợp giữa HarmonyOS của Huawei và hệ sinh thái Xiaomi tạo ra một môi trường số độc đáo. Khả năng điều khiển thiết bị gia đình từ xe hơi thể hiện tầm nhìn về tương lai kết nối vạn vật. Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào công nghệ Trung Quốc có thể tạo ra rào cản khi Toyota muốn mở rộng bZ7 ra thị trường quốc tế.

Toyota bZ7 - sedan điện cao cấp mà người Việt chỉ được ngắm
Thách thức trên thị trường nội địa

Thị trường sedan điện Trung Quốc đang chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt. BYD Han với doanh số hơn 20.000 xe/tháng và Tesla Model S dù doanh số thấp nhưng vẫn giữ vững vị thế hàng đầu. Điều đó cho thấy, Toyota bZ7 sẽ phải đối mặt với thách thức lớn về giá cả và thương hiệu.

Các thương hiệu Trung Quốc như NIO ET7, XPeng P7 và Li Auto L7 đều có lợi thế về giá bán và tốc độ cập nhật công nghệ. Toyota cần chứng minh được giá trị vượt trội của thương hiệu Nhật Bản trong bối cảnh người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng ưa chuộng các sản phẩm nội địa.

Toyota bZ7 khi nào về Việt Nam

Toyota chưa công bố kế hoạch đưa bZ7 về Việt Nam, điều này phản ánh thực tế phân khúc sedan điện cao cấp tại Việt Nam vẫn còn non trẻ. Với mức giá dự kiến từ 50.000-70.000 USD, bZ7 sẽ đắt hơn nhiều so với sức mua của đa số người tiêu dùng Việt Nam.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của bZ7 tại Trung Quốc có thể tạo ra hiệu ứng tích cực cho thị trường xe điện Việt Nam. Các công nghệ và kinh nghiệm từ dự án này có thể được áp dụng cho các mẫu xe điện giá rẻ hơn trong tương lai.

Toyota bZ7 đại diện cho nỗ lực của hãng xe Nhật Bản trong việc bắt kịp xu hướng điện hóa toàn cầu. Tuy nhiên, thành công của mẫu xe này sẽ phụ thuộc vào khả năng Toyota cân bằng giữa công nghệ tiên tiến, giá cả cạnh tranh và giá trị thương hiệu.

Với thị trường xe điện đang phát triển nhanh chóng, Toyota cần có chiến lược rõ ràng hơn để không bị bỏ lại phía sau bởi các đối thủ như Tesla, BYD hay ngay cả các thương hiệu Trung Quốc đang nổi lên.

Ngày 13/9, BYD Việt Nam vinh dự đón nhận 2 giải thưởng danh giá: Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng Hàng đầu và Top 10 Dịch vụ Hoàn hảo 2025 tại Hà Nội.
BYD tung

BYD tung 'cú đúp' ấn tượng tại triển lãm IAA Mobility 2025

Hãng ô tô Trung Quốc BYD vừa tung "cú đúp" ấn tượng tại triển lãm IAA Mobility 2025 ở Munich. Công ty xác nhận nhà máy đầu tiên tại Hungary sẽ hoạt động cuối năm 2025 với mẫu xe đầu tiên DOLPHIN SURF - chiếc xe điện cỡ nhỏ vừa đạt chứng nhận an toàn tối đa 5 sao Euro NCAP. Đồng thời, BYD giới thiệu mẫu Super Hybrid mới SEAL 6 DM-i TOURING và công bố kế hoạch triển khai 200-300 trạm sạc Flash Charging tại châu Âu vào quý II năm 2026.
Điều gì khiến tầng lớp trung lưu Ấn Độ chưa mặn mà với xe điện?

Điều gì khiến tầng lớp trung lưu Ấn Độ chưa mặn mà với xe điện?

Trong khi xe điện đang bùng nổ ở nhiều nơi trên thế giới, thị trường ô tô Ấn Độ, nơi tầng lớp trung lưu chiếm vai trò quyết định lại vẫn chậm chạp trong quá trình chuyển đổi. Câu trả lời nằm ở bốn rào cản lớn: giá cả, chính sách nhập khẩu, hạ tầng sạc và thói quen tiêu dùng.
Hội thi Tay nghề toàn quốc 2025 chính thức tổ chức

Hội thi Tay nghề toàn quốc 2025 chính thức tổ chức

Năm nay, chung kết Hội thi Tay nghề Toàn quốc 2025 vừa diễn ra vào đầu tháng 9 tại Nhà máy Ford Việt Nam (Hải Phòng) với 3 hạng mục tranh tài: Tư vấn bán hàng, Cố vấn dịch vụ và Kỹ thuật viên.
Ford Territory 2025: Đáp ứng mọi nhu cầu

Ford Territory 2025: Đáp ứng mọi nhu cầu

Ngược thời gian, khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 2022, mẫu xe hoàn toàn mới của Ford được đón nhận khá dè dặt. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, Ford Territory đã nhanh chóng vươn lên vị trí Top 2 phân khúc với doanh số cộng dồn lên tới hơn 24.000 xe bán ra sau chưa đầy 3 năm.
