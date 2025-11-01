Chuyển động số
Tổng kết và trao giải Cuộc thi 'Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra' năm 2025

12:57 | 01/11/2025
Ngày 31/10/2025, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Báo Thanh tra đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra” năm 2025.
Cuộc thi “Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra” năm 2025 được phát động ngày 8/7/2025 theo Kế hoạch số 165/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Cuộc thi là hoạt động sinh hoạt chính trị, nghề nghiệp sâu rộng, được sự hưởng ứng tích cực từ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành Thanh tra. Cuộc thi cũng thuhuts sự quan tâm của đông đảo các cây bút báo chí, nhà nghiên cứu, sinh viên và công dân yêu mến hoạt động của ngành Thanh trong nước và quốc tế.

Cuộc thi “Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra” năm 2025 hướng đến việc tìm kiếm và tôn vinh những tấm gương điển hình đang lan tỏa tinh thần “Chân - Chính - Liêm - Trung”, những con người tận tụy, kiên cường trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới phương thức thanh tra; có nhiều sáng kiến, thành tựu nổi bật trong công tác chuyên môn; và có sức ảnh hưởng tích cực, mạnh mẽ đến cộng đồng.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy và lãnh đạo Báo Thanh tra trao Giải Nhất cuộc thi cho tác giả Lê Hữu Chính, Báo Thanh tra - Ảnh: Toàn Thắng

Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được gần 200 tác phẩm từ các đơn vị thanh tra bộ, ngành, địa phương và cơ quan báo chí trên toàn quốc gửi về dự thi. Mỗi tác phẩm tham dự đều kể về những câu chuyện thật, xúc động, chứa đựng tinh thần cống hiến, lòng trung thực và khát vọng phụng sự của những con người bình dị đang ngày đêm gìn giữ sự liêm chính trong bộ máy công quyền. Qua đó, làm sinh động thêm, thực tế hơn về hình ảnh người cán bộ Thanh tra kiên định, khách quan, tận tụy và nhân văn, những “ngọn đuốc sáng” truyền cảm hứng cho đồng nghiệp, cho xã hội, cho thế hệ trẻ của ngành hôm nay và mai sau.

Phát biểu khai mạc Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy cho biết, cuộc thi “Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra” năm 2025 được tổ chức trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi đất nước đang bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc. Ngành Thanh tra cũng đang nỗ lực chuyển mình, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý Nhà nước, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ kỷ cương, phép nước và quyền lợi hợp pháp của Nhân dân.

“Cuộc thi không chỉ là dịp để tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, những con người tận tụy, bản lĩnh và sáng tạo trong nghề, mà còn là cơ hội để chúng ta nhìn lại, khẳng định và lan tỏa những giá trị cốt lõi làm nên bản lĩnh của người cán bộ Thanh tra Việt Nam” - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy nhấn mạnh.

Ban Tổ chức cuộc thi trao Giải Tập thể cho Thanh tra thành phố Hải Phòng và Thanh tra tỉnh Điện Biên - Ảnh: Toàn Thắng

Sau quá trình chấm chọn nghiêm túc, 11 tác phẩm xuất sắc, 3 nhân vật tiêu biểu và 2 tập thể tiên phong đã được lựa chọn để vinh danh.

Tác phẩm "Người con Pa Cô làm cán bộ thanh tra" của tác giả Lê Hữu Chính được trao giải Nhất. Hai giải Nhì được trao cho tác phẩm “Đi tìm sự thật bằng trái tim nhân hậu” của nhóm tác giả Ngô Văn Khiêm và Nguyễn Văn Hải và tác phẩm “Thanh tra Lạng Sơn - chuyện kể từ biên ải” của tác giả Tô Thị Thanh Hương. Ba giải Ba được trao cho các tác phẩm: “Chị Google” của tác giả Trần Thị Hải; tác phẩm “Người có nhiều sáng kiến, đề tài khoa học về công tác thanh tra tài chính” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Trà Vân, Phó Đình Tuệ; tác phẩm Huân chương trên ngực - Hương trầu trong tim” của tác giả Trịnh Thị Lan Anh.

Ngoài ra, BTC cũng đã trao giải cho các tác phẩm đạt giải Khuyến: Loạt bài “Thắp sáng tinh thần liêm chính và “giữ hồn” ngành Thanh tra” của tác giả Nguyễn Văn Thanh; chùm bài “Ngọn lửa nơi đại ngàn - Người giữ lửa” của tác giả Đoàn Trần Hiệp; tác phẩm “Thanh tra báo chí trong thời đại số: Từ kiểm tra tĩnh sang giám sát động” của nhóm tác giả Phan Thanh Hoàng Nhật và Phí Hữu Tuấn: tác phẩm “Tiến sĩ Đinh Văn Minh: Hơn 30 năm bền bỉ giữ lửa nghề” của tác giả Nguyễn Thanh Hải; “Thắp sáng niềm tin từ đổi mới thể chế: Luật Thanh tra 2025, sản phẩm tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần I” của nhóm tác giả Dương Thu Trang và Vũ Thị Minh Nguyệt.

Đặc biệt, BTC đã trao giải Nhân vật truyền cảm hứng cho 03 cá nhân là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thiếu tướng Phan Văn Lai; ông Hồ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 6, Thanh tra tỉnh Quảng Trị và Tiến sĩ Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ. BTC cũng đã trao 02 giải tập thể cho 2 đơn vị là Thanh tra Thành phố Hải Phòng và Thanh tra tỉnh Điện Biên, những đơn vị đã tích cực hưởng ứng, chủ động tham gia, góp phần vào thành công của Cuộc thi.

