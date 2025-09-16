Chuyển động số
Cuộc sống số

Trao giải Cuộc thi thiết kế sản phẩm văn hoá 'Theo bước di sản cộng đồng' tại Hà Nội

Lê Giang

Lê Giang

11:12 | 16/09/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Ngày 15/9/2025, Lễ trao giải và trưng bày tác phẩm xuất sắc Cuộc thi thiết kế sản phẩm văn hoá “Theo bước di sản cộng đồng” đã diễn ra tại Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội – Bảo tàng Hà Nội, thu hút đông đảo sinh viên, nhà thiết kế và công chúng yêu di sản.
Đổi mới cách tiếp cận với di sản văn hoá trong môi trường số Ra mắt không gian văn hóa di sản gốm sứ tâm linh Nason Khai mạc trưng bày chuyên đề 'Ký ức Ngày Độc lập và Di sản cho Người trẻ'

Cuộc thi do TUVA Communication tổ chức, với sự đồng hành của Hội đồng Anh tại Việt Nam, Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu & Phát huy Giá trị Di sản Văn hóa, Craft Link, Comicola… cùng sự hỗ trợ truyền thông bởi Hanoi Grapevine và Heritage Art Space.

di -san
Toàn cảnh Vòng Chung kết, Lễ trao giải và trưng bày tác phẩm xuất sắc của Cuộc thi.

Với thông điệp “Theo bước di sản cộng đồng”, cuộc thi kêu gọi cá nhân, cộng đồng và đặc biệt là thế hệ trẻ cùng tham gia hành trình tái hiện, làm mới di sản. Đây không chỉ là hoạt động sáng tạo nhằm bảo tồn tinh thần nguyên bản của di sản, mà còn góp phần tạo ra những giải pháp mới mẻ, gắn kết di sản với đời sống hiện đại.

Hành trình này không chỉ là việc bảo tồn di sản mà là một cuộc đối thoại giữa các thế hệ, nơi mỗi bước đi của cộng đồng góp phần tái tạo và làm phong phú thêm di sản văn hóa qua những cách thức sáng tạo. Khi thế hệ trẻ, cộng đồng và các nghệ sĩ, nhà thiết kế lấy cảm hứng từ di sản, họ không chỉ gìn giữ mà còn thổi vào đó sức sống mới, tạo nên những sản phẩm, tác phẩm, và không gian văn hóa đương đại. Di sản không chỉ được bảo tồn mà tiếp tục "sống" và phát triển theo nhu cầu và xu hướng hiện đại.

di -san
Bà Mai Quỳnh Anh, Quản lý chương trình tại TUVA Communication, đơn vị truyền thông đồng hành với các dự án phát triển phát biểu tại chung kết cuộc thi.

Sau hơn 3 tháng phát động (từ tháng 6/2025), cuộc thi đã thu hút 100 bài dự thi từ cá nhân, nhóm sinh viên, nhà thiết kế trẻ trên cả nước. Tại Vòng sơ loại, Ban Giám khảo đã lựa chọn ra 13 tác phẩm xuất sắc nhất để bước vào vòng chung kết. Tại Vòng chung kết, các nhóm thí sinh trình bày và bảo vệ ý tưởng trực tiếp trước Hội đồng Giám khảo gồm các chuyên gia về di sản, văn hoá và thiết kế.

Kết quả chung cuộc vinh danh các tác phẩm xuất sắc với các hạng mục: Giải Vàng được trao cho Thảnh Ỷ; Giải Bạc được trao cho đội Tòhe+; Giải Đồng thuộc về Móc khoá tượng gỗ nhà Mồ; Giải tiềm năng: Sắc Bội & Hoạ Diện; Giải Khán giả yêu thích: Móc khoá tượng gỗ nhà Mồ.

di -san
Ban tổ chức trao giải cho các tác giả, tác phẩm xuất sắc.

Cùng với lễ trao giải, triển lãm 13 tác phẩm được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội từ ngày 15–16/9, mở cửa miễn phí cho công chúng. Đây là cơ hội để khán giả trải nghiệm cách thế hệ trẻ sáng tạo từ di sản, biến giá trị truyền thống thành cảm hứng cho sản phẩm văn hoá đương đại.

Từ năm 2021 đến nay, Di sản Kết nối đã được triển khai với nhiều sáng kiến nổi bật như: Bộ công cụ kể chuyện Di sản – do cộng đồng xây dựng, Thử thách Di sản văn hóa cộng đồng – hỗ trợ địa phương đưa ra ý tưởng và hoạt động bảo tồn, quảng bá di sản, cùng Bộ sưu tập số Di sản Kết nối. Thông qua đó, chương trình mong muốn tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng, để di sản văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn “sống” cùng hơi thở của thời đại.

TUVA Communication Theo bước di sản cộng đồng Cuộc thi thiết kế sản phẩm văn hoá

Bài liên quan

Số hóa di sản Phật giáo thời Lý bằng công nghệ hiện đại tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Số hóa di sản Phật giáo thời Lý bằng công nghệ hiện đại tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Triển lãm ‘Con đường thống nhất’ nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam

Triển lãm ‘Con đường thống nhất’ nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam

Có thể bạn quan tâm

VNPT miễn phí dịch vụ chữ ký số VNPT SmartCA trên ứng dụng VneID

VNPT miễn phí dịch vụ chữ ký số VNPT SmartCA trên ứng dụng VneID

Hạ tầng thông minh
Theo đó, bắt đầu từ tháng 9 này, mọi công dân đều có thể khởi tạo chữ ký số VNPT SmartCA và đăng ký gói miễn phí ký số trên cổng dịch vụ Công quốc gia ngay trên ứng dụng VNeID.
Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa 4: Bùng nổ bộ vật phẩm và ứng dụng công nghệ số

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa 4: Bùng nổ bộ vật phẩm và ứng dụng công nghệ số

Cuộc sống số
Lần đầu tiên, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại vào thể thao, nổi bật với AI Transformation Movement và hệ thống video cá nhân hóa, mang đến trải nghiệm tương tác độc đáo cho VĐV và cộng đồng yêu thể thao trong nước và quốc tế.
Giải đấu eSport Sinh viên Toàn quốc mùa 2: động lực thúc đẩy eSport Việt Nam phát triển

Giải đấu eSport Sinh viên Toàn quốc mùa 2: động lực thúc đẩy eSport Việt Nam phát triển

Cuộc sống số
Chiều 11/9, tại OEG Stadium (phường Bạch Mai, Hà Nội), Công ty Cổ phần Tập đoàn Giải trí Đại Dương (OEG) tổ chức họp báo công bố khởi động Giải Thể thao điện tử Sinh viên Toàn quốc - National Student Open Cup 2025 (NSOC 2025). Giải đấu xuất hiện như dấu ấn quan trọng, khẳng định sự phát triển của eSport Việt Nam.
80 năm ngành Thuế Việt Nam: Hành trình đồng hành cùng sự phát triển đất nước

80 năm ngành Thuế Việt Nam: Hành trình đồng hành cùng sự phát triển đất nước

Cuộc sống số
Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam vừa diễn ra trang trọng tại Hà Nội, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính. Chặng đường 8 thập kỷ đã khẳng định vai trò trụ cột của ngành Thuế trong quản lý ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Trash to Treasure Việt Nam 2025: ‘Chú Rùa Lam’ giành giải nhất với thông điệp bảo vệ môi trường biển

Trash to Treasure Việt Nam 2025: ‘Chú Rùa Lam’ giành giải nhất với thông điệp bảo vệ môi trường biển

Cuộc sống số
Vòng chung kết cuộc thi Trash to Treasure Việt Nam 2025 – Sáng tạo Nghệ thuật và Thiết kế đã diễn ra ngày 12/9 tại Học viện Ngoại giao. Quán quân thuộc về Lê Vân Khanh với tác phẩm “Chú Rùa Lam”, mang thông điệp mạnh mẽ về bảo vệ môi trường biển.
Xem thêm

Đọc nhiều

Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE

Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE

Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung

Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung

‘Mảnh ghép cuối’ của Galaxy S25 Series chính thức lộ diện

‘Mảnh ghép cuối’ của Galaxy S25 Series chính thức lộ diện

Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Giá vàng hôm nay 6/9/2025: Kỷ lục trên 134 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 6/9/2025: Kỷ lục trên 134 triệu đồng/lượng

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

32°C

Cảm giác: 37°C
mây cụm
Thứ tư, 17/09/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 17/09/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 17/09/2025 06:00
31°C
Thứ tư, 17/09/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 17/09/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 17/09/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 17/09/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 17/09/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 18/09/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 18/09/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 18/09/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 18/09/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 18/09/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 18/09/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 18/09/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 18/09/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 19/09/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 19/09/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 19/09/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 19/09/2025 09:00
31°C
Thứ sáu, 19/09/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 19/09/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 19/09/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 19/09/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 20/09/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 20/09/2025 09:00
31°C
Thứ bảy, 20/09/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 20/09/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 20/09/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 20/09/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
30°C
TP Hồ Chí Minh

31°C

Cảm giác: 35°C
mây đen u ám
Thứ tư, 17/09/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 17/09/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 17/09/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 17/09/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 17/09/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 17/09/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 17/09/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 17/09/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 18/09/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 18/09/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 18/09/2025 06:00
26°C
Thứ năm, 18/09/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 18/09/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 18/09/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 18/09/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 18/09/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 19/09/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 19/09/2025 03:00
25°C
Thứ sáu, 19/09/2025 06:00
26°C
Thứ sáu, 19/09/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 19/09/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 19/09/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 19/09/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 19/09/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 20/09/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 20/09/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 20/09/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 20/09/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 20/09/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 20/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
30°C
Đà Nẵng

31°C

Cảm giác: 37°C
mây đen u ám
Thứ tư, 17/09/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 17/09/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 17/09/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 17/09/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 17/09/2025 12:00
28°C
Thứ tư, 17/09/2025 15:00
27°C
Thứ tư, 17/09/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 17/09/2025 21:00
26°C
Thứ năm, 18/09/2025 00:00
27°C
Thứ năm, 18/09/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 18/09/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 18/09/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 18/09/2025 12:00
27°C
Thứ năm, 18/09/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 18/09/2025 18:00
26°C
Thứ năm, 18/09/2025 21:00
26°C
Thứ sáu, 19/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 19/09/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 19/09/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 19/09/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 19/09/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 19/09/2025 15:00
27°C
Thứ sáu, 19/09/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 19/09/2025 21:00
26°C
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
27°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 20/09/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 20/09/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 20/09/2025 12:00
28°C
Thứ bảy, 20/09/2025 15:00
27°C
Thứ bảy, 20/09/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 20/09/2025 21:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
28°C
Nghệ An

31°C

Cảm giác: 34°C
mây đen u ám
Thứ tư, 17/09/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 17/09/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 17/09/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 17/09/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 17/09/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 17/09/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 17/09/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 17/09/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 18/09/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 18/09/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 18/09/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 18/09/2025 09:00
25°C
Thứ năm, 18/09/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 18/09/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 18/09/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 18/09/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 19/09/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 19/09/2025 03:00
25°C
Thứ sáu, 19/09/2025 06:00
26°C
Thứ sáu, 19/09/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 19/09/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 19/09/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 19/09/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 19/09/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 20/09/2025 06:00
26°C
Thứ bảy, 20/09/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 20/09/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 20/09/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 20/09/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 20/09/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
26°C
Phan Thiết

32°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ tư, 17/09/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 17/09/2025 03:00
31°C
Thứ tư, 17/09/2025 06:00
31°C
Thứ tư, 17/09/2025 09:00
30°C
Thứ tư, 17/09/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 17/09/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 17/09/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 17/09/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 18/09/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 18/09/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 18/09/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 18/09/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 18/09/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 18/09/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 18/09/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 18/09/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 19/09/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 19/09/2025 03:00
26°C
Thứ sáu, 19/09/2025 06:00
26°C
Thứ sáu, 19/09/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 19/09/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 19/09/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 19/09/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 19/09/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 20/09/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 20/09/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 20/09/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 20/09/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 20/09/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 20/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
31°C
Quảng Bình

28°C

Cảm giác: 31°C
mây rải rác
Thứ tư, 17/09/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 17/09/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 17/09/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 17/09/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 17/09/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 17/09/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 17/09/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 17/09/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 18/09/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 18/09/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 18/09/2025 06:00
23°C
Thứ năm, 18/09/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 18/09/2025 12:00
21°C
Thứ năm, 18/09/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 18/09/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 18/09/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 19/09/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 19/09/2025 03:00
25°C
Thứ sáu, 19/09/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 19/09/2025 09:00
24°C
Thứ sáu, 19/09/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 19/09/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 19/09/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 19/09/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
23°C
Thứ bảy, 20/09/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 20/09/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 20/09/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 20/09/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 20/09/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 20/09/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
25°C
Thừa Thiên Huế

32°C

Cảm giác: 37°C
mây cụm
Thứ tư, 17/09/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 17/09/2025 03:00
31°C
Thứ tư, 17/09/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 17/09/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 17/09/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 17/09/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 17/09/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 17/09/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 18/09/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 18/09/2025 03:00
31°C
Thứ năm, 18/09/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 18/09/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 18/09/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 18/09/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 18/09/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 18/09/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 19/09/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 19/09/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 19/09/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 19/09/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 19/09/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 19/09/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 19/09/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 19/09/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 20/09/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 20/09/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 20/09/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 20/09/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 20/09/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 20/09/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
27°C
Hà Giang

30°C

Cảm giác: 37°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 17/09/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 17/09/2025 03:00
31°C
Thứ tư, 17/09/2025 06:00
35°C
Thứ tư, 17/09/2025 09:00
31°C
Thứ tư, 17/09/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 17/09/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 17/09/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 17/09/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 18/09/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 18/09/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 18/09/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 18/09/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 18/09/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 18/09/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 18/09/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 18/09/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 19/09/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 19/09/2025 03:00
31°C
Thứ sáu, 19/09/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 19/09/2025 09:00
31°C
Thứ sáu, 19/09/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 19/09/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 19/09/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 19/09/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
32°C
Thứ bảy, 20/09/2025 06:00
34°C
Thứ bảy, 20/09/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 20/09/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 20/09/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 20/09/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 20/09/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
31°C
Hải Phòng

33°C

Cảm giác: 38°C
mây rải rác
Thứ tư, 17/09/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 17/09/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 17/09/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 17/09/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 17/09/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 17/09/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 17/09/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 17/09/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 18/09/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 18/09/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 18/09/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 18/09/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 18/09/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 18/09/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 18/09/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 18/09/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 19/09/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 19/09/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 19/09/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 19/09/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 19/09/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 19/09/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 19/09/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 19/09/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 20/09/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 20/09/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 20/09/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 20/09/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 20/09/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 20/09/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
26°C
Khánh Hòa

31°C

Cảm giác: 37°C
mây cụm
Thứ tư, 17/09/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 17/09/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 17/09/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 17/09/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 17/09/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 17/09/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 17/09/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 17/09/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 18/09/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 18/09/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 18/09/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 18/09/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 18/09/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 18/09/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 18/09/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 18/09/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 19/09/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 19/09/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 19/09/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 19/09/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 19/09/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 19/09/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 19/09/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 19/09/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
34°C
Thứ bảy, 20/09/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 20/09/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 20/09/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 20/09/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 20/09/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 20/09/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
33°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17037 17308 17883
CAD 18618 18895 19510
CHF 32573 32957 33603
CNY 0 3470 3830
EUR 30425 30699 31723
GBP 35103 35497 36430
HKD 0 3260 3462
JPY 172 176 182
KRW 0 17 19
NZD 0 15409 15996
SGD 20078 20361 20882
THB 746 809 863
USD (1,2) 26111 0 0
USD (5,10,20) 26153 0 0
USD (50,100) 26181 26216 26468
Cập nhật: 16/09/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,188 26,188 26,468
USD(1-2-5) 25,141 - -
USD(10-20) 25,141 - -
EUR 30,576 30,600 31,729
JPY 175.57 175.89 182.74
GBP 35,426 35,522 36,293
AUD 17,296 17,358 17,787
CAD 18,824 18,884 19,368
CHF 32,795 32,897 33,614
SGD 20,206 20,269 20,875
CNY - 3,655 3,742
HKD 3,329 3,339 3,429
KRW 17.59 18.34 19.73
THB 790.17 799.93 853.94
NZD 15,377 15,520 15,922
SEK - 2,793 2,881
DKK - 4,085 4,213
NOK - 2,638 2,721
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,858.38 - 6,595.4
TWD 789.57 - 952.85
SAR - 6,912.3 7,252.25
KWD - 84,013 89,159
Cập nhật: 16/09/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,225 26,228 26,468
EUR 30,431 30,553 31,664
GBP 35,256 35,398 36,369
HKD 3,326 3,339 3,443
CHF 32,617 32,748 33,661
JPY 174.94 175.64 182.94
AUD 17,252 17,321 17,856
SGD 20,250 20,331 20,867
THB 807 810 846
CAD 18,820 18,896 19,406
NZD 15,479 15,976
KRW 18.27 20.02
Cập nhật: 16/09/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26180 26180 26468
AUD 17232 17332 17898
CAD 18802 18902 19458
CHF 32828 32858 33733
CNY 0 3671.5 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4110 0
EUR 30712 30812 31590
GBP 35403 35453 36577
HKD 0 3385 0
JPY 175.72 176.72 183.29
KHR 0 6.497 0
KRW 0 18.6 0
LAK 0 1.164 0
MYR 0 6405 0
NOK 0 2610 0
NZD 0 15525 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2770 0
SGD 20233 20363 21091
THB 0 775.3 0
TWD 0 860 0
XAU 12700000 12700000 13200000
XBJ 11000000 11000000 13200000
Cập nhật: 16/09/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,209 26,259 26,468
USD20 26,209 26,259 26,468
USD1 26,209 26,259 26,468
AUD 17,282 17,382 18,492
EUR 30,764 30,764 32,079
CAD 18,753 18,853 20,164
SGD 20,310 20,460 20,925
JPY 176.24 177.74 182.34
GBP 35,510 35,660 36,780
XAU 12,998,000 0 13,202,000
CNY 0 3,556 0
THB 0 810 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 16/09/2025 12:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC HN 130,000 ▲1400K 132,000 ▲900K
AVPL/SJC HCM 130,000 ▲1400K 132,000 ▲900K
AVPL/SJC ĐN 130,000 ▲1400K 132,000 ▲900K
Nguyên liệu 9999 - HN 11,950 ▲150K 12,050 ▲150K
Nguyên liệu 999 - HN 11,940 ▲150K 12,040 ▲150K
Cập nhật: 16/09/2025 12:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 126,500 ▲300K 129,500 ▲300K
Hà Nội - PNJ 126,500 ▲300K 129,500 ▲300K
Đà Nẵng - PNJ 126,500 ▲300K 129,500 ▲300K
Miền Tây - PNJ 126,500 ▲300K 129,500 ▲300K
Tây Nguyên - PNJ 126,500 ▲300K 129,500 ▲300K
Đông Nam Bộ - PNJ 126,500 ▲300K 129,500 ▲300K
Cập nhật: 16/09/2025 12:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,400 ▲100K 12,900 ▲100K
Trang sức 99.9 12,390 ▲100K 12,890 ▲100K
NL 99.99 11,580 ▲100K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,580 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 12,660 ▲100K 12,960 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 12,660 ▲100K 12,960 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 12,660 ▲100K 12,960 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 13,000 ▲140K 13,200 ▲90K
Miếng SJC Nghệ An 13,000 ▲140K 13,200 ▲90K
Miếng SJC Hà Nội 13,000 ▲140K 13,200 ▲90K
Cập nhật: 16/09/2025 12:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130 ▼1156K 132 ▼1179K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 130 ▼1156K 13,202 ▲90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 130 ▼1156K 13,203 ▲90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 126 ▲1K 129 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 126 ▲1K 1,291 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,235 ▲10K 1,265 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 120,248 ▲991K 125,248 ▲991K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 87,534 ▲750K 95,034 ▲750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 78,679 ▲680K 86,179 ▲680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 69,823 ▲610K 77,323 ▲610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 66,407 ▲583K 73,907 ▲583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 45,406 ▲417K 52,906 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130 ▼1156K 132 ▼1179K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130 ▼1156K 132 ▼1179K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130 ▼1156K 132 ▼1179K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130 ▼1156K 132 ▼1179K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130 ▼1156K 132 ▼1179K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130 ▼1156K 132 ▼1179K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130 ▼1156K 132 ▼1179K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130 ▼1156K 132 ▼1179K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130 ▼1156K 132 ▼1179K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130 ▼1156K 132 ▼1179K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130 ▼1156K 132 ▼1179K
Cập nhật: 16/09/2025 12:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
LG OLED evo AI G5: chiếc TV cao cấp nhất của LG có gì?

LG OLED evo AI G5: chiếc TV cao cấp nhất của LG có gì?

Sơn Tùng M-TP trở thành Đại sứ thương hiệu của ECOVACS tại Việt Nam

Sơn Tùng M-TP trở thành Đại sứ thương hiệu của ECOVACS tại Việt Nam

Acer chính thức ra mắt dải sản phẩm gia dụng thông minh Acerpure tại Việt Nam

Acer chính thức ra mắt dải sản phẩm gia dụng thông minh Acerpure tại Việt Nam

JBL ra mắt tai nghe nhỏ gọn JBL SENSE LITE

JBL ra mắt tai nghe nhỏ gọn JBL SENSE LITE

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Ông chủ mới của TikTok tại Mỹ sắp lộ diện

Ông chủ mới của TikTok tại Mỹ sắp lộ diện

Google bị kiện vì tính năng tóm tắt bằng AI

Google bị kiện vì tính năng tóm tắt bằng AI

Triển lãm thành tựu đất nước 2025: Minh chứng vận hành hệ thống an ninh mạng quốc gia

Triển lãm thành tựu đất nước 2025: Minh chứng vận hành hệ thống an ninh mạng quốc gia

Học viện AIUni ra mắt sách, nền tảng và công cụ AI ‘made in Vietnam’

Học viện AIUni ra mắt sách, nền tảng và công cụ AI ‘made in Vietnam’

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Cần đẩy nhanh triển khai cơ chế sandbox trong khoa học công nghệ Việt Nam

Cần đẩy nhanh triển khai cơ chế sandbox trong khoa học công nghệ Việt Nam

Trường Đại học Hòa Bình đưa trí tuệ nhân tạo vào hành trang cho tân sinh viên

Trường Đại học Hòa Bình đưa trí tuệ nhân tạo vào hành trang cho tân sinh viên

Samsung đào tạo gần 20.000 học viên qua dự án Innovation Campus tại Việt Nam

Samsung đào tạo gần 20.000 học viên qua dự án Innovation Campus tại Việt Nam

Hợp tác Y Tế Việt - Nga: Bước đột phá từ công nghệ hiện đại

Hợp tác Y Tế Việt - Nga: Bước đột phá từ công nghệ hiện đại

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng làm việc với Sở Giao dịch chứng khoán London và FTSE Russell

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng làm việc với Sở Giao dịch chứng khoán London và FTSE Russell

Giá bạc hôm nay 15/9/2025 giữ nguyên so với phiên trước đó

Giá bạc hôm nay 15/9/2025 giữ nguyên so với phiên trước đó

Giá vàng hôm nay 15/9/2025 trên đà giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 15/9/2025 trên đà giảm mạnh

FPT Shop tung ưu đãi kép cho khách hàng mua máy kèm SIM từ mạng di động FPT

FPT Shop tung ưu đãi kép cho khách hàng mua máy kèm SIM từ mạng di động FPT

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
YouTube Works Awards Việt Nam 2025: nơi vinh danh những chiến dịch Việt sáng tạo, đổi mới và hiệu quả

YouTube Works Awards Việt Nam 2025: nơi vinh danh những chiến dịch Việt sáng tạo, đổi mới và hiệu quả

Beijing AIForce Technology thắng giải PepsiCo Greenhouse Accelerator 2025

Beijing AIForce Technology thắng giải PepsiCo Greenhouse Accelerator 2025

LG khánh thành thư viện

LG khánh thành thư viện 'Ươm mầm tri thức'

Doanh nghiệp Mỹ chuyển hướng đầu tư khỏi Trung Quốc, Đông Nam Á hưởng lợi?

Doanh nghiệp Mỹ chuyển hướng đầu tư khỏi Trung Quốc, Đông Nam Á hưởng lợi?

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
BYD Việt Nam đón nhận Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam và Top 10 dịch vụ hoàn hảo 2025

BYD Việt Nam đón nhận Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam và Top 10 dịch vụ hoàn hảo 2025

Dịch vụ robotaxi của Zoox ra mắt tại Las Vegas

Dịch vụ robotaxi của Zoox ra mắt tại Las Vegas

BYD tung

BYD tung 'cú đúp' ấn tượng tại triển lãm IAA Mobility 2025

Điều gì khiến tầng lớp trung lưu Ấn Độ chưa mặn mà với xe điện?

Điều gì khiến tầng lớp trung lưu Ấn Độ chưa mặn mà với xe điện?