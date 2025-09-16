Trao giải Cuộc thi thiết kế sản phẩm văn hoá 'Theo bước di sản cộng đồng' tại Hà Nội

Cuộc thi do TUVA Communication tổ chức, với sự đồng hành của Hội đồng Anh tại Việt Nam, Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu & Phát huy Giá trị Di sản Văn hóa, Craft Link, Comicola… cùng sự hỗ trợ truyền thông bởi Hanoi Grapevine và Heritage Art Space.

Toàn cảnh Vòng Chung kết, Lễ trao giải và trưng bày tác phẩm xuất sắc của Cuộc thi.

Với thông điệp “Theo bước di sản cộng đồng”, cuộc thi kêu gọi cá nhân, cộng đồng và đặc biệt là thế hệ trẻ cùng tham gia hành trình tái hiện, làm mới di sản. Đây không chỉ là hoạt động sáng tạo nhằm bảo tồn tinh thần nguyên bản của di sản, mà còn góp phần tạo ra những giải pháp mới mẻ, gắn kết di sản với đời sống hiện đại.

Hành trình này không chỉ là việc bảo tồn di sản mà là một cuộc đối thoại giữa các thế hệ, nơi mỗi bước đi của cộng đồng góp phần tái tạo và làm phong phú thêm di sản văn hóa qua những cách thức sáng tạo. Khi thế hệ trẻ, cộng đồng và các nghệ sĩ, nhà thiết kế lấy cảm hứng từ di sản, họ không chỉ gìn giữ mà còn thổi vào đó sức sống mới, tạo nên những sản phẩm, tác phẩm, và không gian văn hóa đương đại. Di sản không chỉ được bảo tồn mà tiếp tục "sống" và phát triển theo nhu cầu và xu hướng hiện đại.

Bà Mai Quỳnh Anh, Quản lý chương trình tại TUVA Communication, đơn vị truyền thông đồng hành với các dự án phát triển phát biểu tại chung kết cuộc thi.

Sau hơn 3 tháng phát động (từ tháng 6/2025), cuộc thi đã thu hút 100 bài dự thi từ cá nhân, nhóm sinh viên, nhà thiết kế trẻ trên cả nước. Tại Vòng sơ loại, Ban Giám khảo đã lựa chọn ra 13 tác phẩm xuất sắc nhất để bước vào vòng chung kết. Tại Vòng chung kết, các nhóm thí sinh trình bày và bảo vệ ý tưởng trực tiếp trước Hội đồng Giám khảo gồm các chuyên gia về di sản, văn hoá và thiết kế.

Kết quả chung cuộc vinh danh các tác phẩm xuất sắc với các hạng mục: Giải Vàng được trao cho Thảnh Ỷ; Giải Bạc được trao cho đội Tòhe+; Giải Đồng thuộc về Móc khoá tượng gỗ nhà Mồ; Giải tiềm năng: Sắc Bội & Hoạ Diện; Giải Khán giả yêu thích: Móc khoá tượng gỗ nhà Mồ.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả, tác phẩm xuất sắc.

Cùng với lễ trao giải, triển lãm 13 tác phẩm được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội từ ngày 15–16/9, mở cửa miễn phí cho công chúng. Đây là cơ hội để khán giả trải nghiệm cách thế hệ trẻ sáng tạo từ di sản, biến giá trị truyền thống thành cảm hứng cho sản phẩm văn hoá đương đại.

Từ năm 2021 đến nay, Di sản Kết nối đã được triển khai với nhiều sáng kiến nổi bật như: Bộ công cụ kể chuyện Di sản – do cộng đồng xây dựng, Thử thách Di sản văn hóa cộng đồng – hỗ trợ địa phương đưa ra ý tưởng và hoạt động bảo tồn, quảng bá di sản, cùng Bộ sưu tập số Di sản Kết nối. Thông qua đó, chương trình mong muốn tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng, để di sản văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn “sống” cùng hơi thở của thời đại.