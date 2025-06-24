Chuyển đổi số
Đổi mới cách tiếp cận với di sản văn hoá trong môi trường số

La Giang

La Giang

08:49 | 24/06/2025
Ngày 23/6, tại Hà Nội, tọa đàm “Game Di sản và Công nghiệp văn hoá” đã được Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hoá Việt Nam tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia văn hoá, nhà quản lý, doanh nghiệp công nghệ, và đại diện cộng đồng trẻ sáng tạo.
Tọa đàm với chủ đề “Game Di sản và Công nghiệp văn hoá”, thảo luận nhiều góc nhìn đa dạng xoay quanh chủ đề di sản và công nghiệp văn hoá, về các phương thức nhằm phát huy và đổi mới cách tiếp cận với di sản văn hoá Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hoá.

Vai trò của di sản văn hoá trong công nghiệp văn hóa

Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hoá Việt Nam chia sẻ: “Di sản văn hoá không chỉ là tài sản tinh thần của quá khứ, mà đang dần trở thành nguồn lực sáng tạo cho hiện tại và tương lai. Khi công nghiệp văn hoá phát triển, việc đưa di sản vào các nền tảng mới như game hay truyền thông số không chỉ giúp bảo tồn mà còn tạo ra giá trị gia tăng - cả về văn hoá lẫn kinh tế. Đây chính là cách để di sản ‘sống’ trong đời sống đương đại một cách sinh động và hiệu quả”.

Chương trình tọa đàm “Game Di sản và Công nghiệp văn hoá” gồm 3 phiên tọa đàm chuyên đề, thảo luận các khía cạnh đa chiều trong mối quan hệ giữa di sản và công nghiệp văn hoá: Di sản và công nghiệp văn hoá: Thảo luận về sự kết nối giữa di sản, lịch sử và phát triển ngành công nghiệp văn hoá; Quảng bá di sản văn hoá qua game và công nghệ: Khám phá ứng dụng công nghệ và trò chơi trong quảng bá di sản cho thế hệ trẻ; Giới trẻ và giáo dục di sản: Chia sẻ quan điểm của KOLs và sinh viên về vai trò của giới trẻ trong việc gìn giữ di sản văn hoá.

game-di san
Tọa đàm với chủ đề “Game Di sản và Công nghiệp văn hoá”.

Phiên tọa đàm chuyên đề “Di sản và công nghiệp văn hoá” với sự tham gia của các khách mời uy tín: Bà Nguyễn Thị Thu Hường (Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hoá Việt Nam); ông Nguyễn Lâm Thanh (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam); Thiếu tướng, TS. Nguyễn Xuân Năng (Nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam) mở đầu chuỗi thảo luận với những góc nhìn nền tảng và chiến lược về việc kết nối di sản văn hoá với dòng chảy phát triển của công nghiệp văn hoá hiện đại.

Các chuyên gia thảo luận, làm rõ khái niệm và giá trị của di sản văn hóa trong đời sống xã hội đương đại, đồng thời phân tích vai trò của công nghiệp văn hoá như một động lực mới, đưa di sản “sống” trong không gian số, tiếp cận rộng rãi tới công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, các chuyên gia chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm thực tiễn trong bảo tồn – phát huy di sản thông qua các nền tảng công nghệ, truyền thông sáng tạo và mạng xã hội.

Game Di sản - Nét nhấn độc đáo trong công nghiệp văn hoá

Với nội dung thảo luận xoay quanh chủ đề “Quảng bá di sản văn hoá qua game và công nghệ”, có sự tham gia của các khách mời gồm: Ông Cao Minh Thắng (Phó Viện trưởng, phụ trách Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT); ông Nguyễn Tuấn Huy (Phó Giám đốc Trung tâm sản xuất và phát triển game VTC Studio); bà Lê Minh Đức (Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), mang đến một góc nhìn hiện đại, giàu tiềm năng về việc kết hợp công nghệ số với bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản.

game-di san

Tại tọa đàm, diễn giả chia sẻ nhiều dẫn chứng thực tế từ những dự án game kết hợp yếu tố văn hoá – lịch sử đã được nghiên cứu, phát triển và triển khai thử nghiệm, cho thấy sự dịch chuyển rõ nét từ hình thức bảo tồn tĩnh sang trải nghiệm tương tác. Các nền tảng công nghệ như thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR)... đang tạo điều kiện để người dùng không chỉ “xem” mà còn “sống cùng” di sản.

Trò chơi điện tử - khi được khai thác đúng hướng - hoàn toàn có thể trở thành cầu nối mạnh mẽ giữa di sản truyền thống và công chúng hiện đại. Không chỉ tạo ra sản phẩm giải trí có giá trị nội dung, game di sản còn là một hình thức truyền thông đa phương tiện có khả năng truyền cảm hứng, lan tỏa kiến thức và khơi gợi niềm tự hào văn hoá dân tộc một cách tự nhiên, gần gũi.

Khi các tựa game được xây dựng trên nền tảng giá trị di sản, còn tạo ra cơ hội mới cho kinh tế sáng tạo, từ việc xây dựng thương hiệu quốc gia đến phát triển chuỗi sản phẩm và dịch vụ văn hoá đi kèm. Đây không chỉ là xu hướng truyền thông sáng tạo, mà còn là động lực đổi mới trong công cuộc gìn giữ giá trị văn hoá truyền thống bằng ngôn ngữ thời đại.

Kết nối giới học thuật, cộng đồng và thế hệ trẻ với công tác bảo tồn di sản

Không chỉ tập trung vào khía cạnh công nghệ, chương trình còn nhấn mạnh vai trò của cộng đồng trẻ trong việc tiếp nhận, sáng tạo và lan tỏa giá trị di sản.

Trong phiên tọa đàm chuyên đề “Giới trẻ và giáo dục di sản” là những đối thoại cởi mở và nhiều cảm hứng từ giảng viên đến từ Khoa Lịch sử - Trường ĐHSP Hà Nội, đại diện công ty Mosy AI… cùng nhau phân tích vai trò thiết yếu của giới trẻ trong việc kế thừa, bảo tồn và làm mới các giá trị văn hoá truyền thống.

game-di san
Lễ ký kết hợp tác giữa Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hoá Việt Nam và Khoa Lịch sử, Trường ĐHSP Hà Nội.

Giới trẻ không chỉ là đối tượng được “truyền đạt” di sản, mà còn là lực lượng đồng kiến tạo, người kể lại câu chuyện của văn hoá dân tộc bằng ngôn ngữ và cảm quan riêng của thế hệ mình.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ chương trình tọa đàm “Game Di sản và Công nghiệp văn hoá”, còn diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hoá Việt Nam và Khoa Lịch sử, Trường ĐHSP Hà Nội, hợp tác chiến lược, nhằm thiết lập các phương án và định hướng triển khai hiệu quả trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá Việt Nam.

