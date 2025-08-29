Khai mạc trưng bày chuyên đề 'Ký ức Ngày Độc lập và Di sản cho Người trẻ'

Triển lãm được thiết kế thành nhiều góc ký ức, tái hiện hành trình lịch sử qua báo chí bí mật, tranh cổ động, ảnh tư liệu, ký họa và hiện vật quý. Điểm nhấn là nghi thức đọc lại Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa người tham dự trở về không khí Ba Đình lịch sử mùa Thu 80 năm về trước.

Khách tham quan còn có thể trải nghiệm công nghệ số như quét QR để xem mô hình 3D các công trình văn hóa, lịch sử, trải nghiệm thực tế ảo để “sống lại” khoảnh khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, và nhận ấn phẩm đặc biệt “Ngày Nay A80” – phụ trương của Tạp chí Ngày Nay, với bộ sưu tập ảnh tư liệu quý về mùa Thu lịch sử 1945, được phục chế màu, kèm mã QR để thưởng thức lại thước phim ngày 2/9/1945.

Các đại biểu nghe lại Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, trong những ngày tháng Tám lịch sử, khi cả dân tộc ta cùng hướng về mùa thu cách đây 80 năm, trưng bày chuyên đề “Ký ức Ngày Độc lập và Di sản cho Người trẻ” là hoạt động giày ý nghĩa, góp phần khơi dậy niềm tự hào, tri ân thế hệ đi trước và tiếp nối dòng chảy di sản báo chí cách mạng cho hôm nay và mai sau.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi cho rằng, việc ứng dụng công nghệ giúp "lịch sử trở nên sống động và chạm đến trái tim của thế hệ hôm nay". Người trẻ không chỉ được xem lại thước phim Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử mà còn có thể lưu trữ những tư liệu quý giá này trên các thiết bị cá nhân để nghiên cứu và học tập.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cũng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của triển lãm: “Triển lãm lần này không chỉ là dịp để ôn lại trang sử vàng tôn vinh những nhà báo cách mạng đi trước, mà còn là cơ hội để học sinh, sinh viên được tiếp cận lịch sử một cách trực quan, cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do và trách nhiệm kế thừa di sản cha ông để lại”. Ông cho biết, triển lãm cũng gắn liền với dấu mốc 80 năm thành lập tiền thân của nhà trường (Đại học Văn khoa).

Trong khuôn khổ sự kiện, nhà trường cũng phát động cuộc thi ảnh “Tổ quốc trong tôi”, khuyến khích học sinh, sinh viên sáng tác về quê hương, mái trường và tinh thần độc lập tự do.