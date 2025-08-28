Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị Triển lãm Thành tựu đất nước

Tại gian trưng bày với chủ đề “Khoa học xã hội Việt Nam: Tri thức tạo dựng tương lai”, Chủ tịch Quốc hội đã nghe giới thiệu về những thành tựu nghiên cứu, đóng góp quan trọng của khoa học xã hội trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Gian triển lãm nhấn mạnh vai trò của tri thức trong việc định hướng tương lai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham gia trải nghiệm hoạt động xin chữ thư pháp .

Trong khu Trải nghiệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trực tiếp tham gia hoạt động xin chữ thư pháp. Hình ảnh gần gũi này không chỉ cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo Quốc hội với các giá trị văn hóa truyền thống, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần gìn giữ di sản trong đời sống đương đại.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị tham gia Triển lãm. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục hoàn thiện những khâu cuối cùng, đảm bảo nội dung trưng bày khoa học, trang trọng, an toàn, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với công chúng.

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trân trọng trao tặng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bức thư pháp với ý nghĩa sâu sắc.

Theo kế hoạch, Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” sẽ được khai mạc vào sáng 28/8/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Sự kiện mở cửa cho nhân dân thăm quan từ ngày 28/8-5/9/2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ thực hiện nhiệm vụ triển lãm của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Đây là một trong những hoạt động trọng điểm trong chuỗi kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, không chỉ tái hiện hành trình lịch sử vẻ vang của dân tộc mà còn lan tỏa niềm tự hào, khẳng định khát vọng vươn lên, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, hùng cường.